Le Quinte: la scommessa di Firenze su un abitare perenne

Firenze è una città che incanta il mondo, ma che rischia costantemente di espellere chi la abita. In un panorama urbano dove il mercato immobiliare sembra piegato esclusivamente alle logiche del turismo mordi-e-fuggi e del lusso, trovare una casa a prezzi sostenibili è diventato un paradosso doloroso. C’è una fascia di popolazione invisibile: persone che non hanno i requisiti per accedere all'edilizia residenziale pubblica, ma che allo stesso tempo sono schiacciate da canoni del mercato libero ormai proibitivi. In questo scenario, il complesso "Le Quinte" non è solo un insieme di edifici tra via Arnoldi, via di Scandicci e via Niccolò da Tolentino; è il simbolo di una resistenza urbana necessaria per garantire un abitare possibile.

La Giunta comunale ha recentemente compiuto una scelta politica e tecnica di grande peso: confermare il vincolo permanente a canone calmierato per i 161 alloggi del complesso. Non si tratta di una decisione estemporanea, ma della riaffermazione di un impegno che affonda le radici nel "programma sperimentale 20.000 alloggi in affitto" e nelle convenzioni sottoscritte nel 2005 tra Palazzo Vecchio e la Società Le Quinte spa.

Nonostante la messa in liquidazione della società proprietaria, l'Amministrazione ha ribadito la natura "perenne" di questo vincolo. È una scelta rara e coraggiosa: sottrarre stabilmente un pezzo di città alla speculazione per trasformarlo in un presidio di residenzialità a lungo termine.

"Difendere la residenzialità e l'abitare accessibile significa difendere la nostra idea di città" afferma Sara Funaro, Sindaca di Firenze.

Attorno a questi appartamenti si sta consumando una partita economica. Come evidenziato dalle denunce di Sinistra Progetto Comune (con Dmitrij Palagi e i consiglieri Marmo e Maerten), il prezzo d’asta degli alloggi è crollato a circa 33.000 euro per unità, una cifra irrisoria se paragonata al costo storico di realizzazione, stimato tra i 100.000 e i 150.000 euro.

Ma c'è un dato che rende questo divario ancora più inaccettabile: questi edifici sono stati realizzati con un contributo pubblico che arriva fino al 45%. Chi oggi partecipa all'asta sperando di acquistare a prezzi stracciati non sta comprando un immobile, ma sta scommettendo sulla caduta del vincolo legale. È una "lotteria" speculativa sulla pelle dei residenti: l'investitore punta sul fatto che il carattere sociale dell'edificio possa essere cancellato da una sentenza, trasformando un investimento protetto in un enorme profitto privato a spese della collettività.

Il cuore del problema, come sottolineato dall'assessore alla Casa Nicola Paulesu, riguarda la tenuta della mixité sociale nel tessuto urbano. Se la classe media viene espulsa, la città perde la sua anima e diventa un guscio vuoto. Gli alloggi de "Le Quinte" sono destinati esattamente a questa "zona grigia":

Famiglie con redditi superiori alle soglie ERP, ma insufficienti per le richieste del mercato privato.

Lavoratori che garantiscono i servizi e la vitalità della città, ma che sono spinti verso una periferia sempre più lontana.

Sostenere questa fascia di popolazione significa proteggere la spina dorsale di Firenze, evitando che il centro e i quartieri semicentrali diventino musei senza vita.

La battaglia politica è oggi una battaglia legale serrata. Il Liquidatore giudiziale ha infatti impugnato il vincolo permanente davanti al TAR Toscana (procedimento R.G. 472/2023). Tuttavia, il Comune dispone di un’arma tecnica fondamentale: l'asta è "sospensivamente condizionata" al rilascio del nulla osta comunale.

Il consigliere Marco Semplici (Lista Funaro) ricorda che l'Amministrazione è pronta a resistere in ogni ordine e grado di giudizio. Il messaggio agli aspiranti acquirenti è netto: il subentro negli obblighi convenzionali non è un’opzione, ma un prerequisito. Senza il "nulla osta" del Comune — che verrà rilasciato solo a patto di garantire la continuità abitativa e il rispetto del canone sociale — l’aggiudicazione si considera come non avvenuta. Palazzo Vecchio ha scelto da che parte stare, mettendo il diritto all’abitare nero su bianco nei documenti ufficiali.

La vicenda de "Le Quinte" non è un caso isolato, ma un pilastro del nuovo "piano locale per l'abitare". Proteggere queste 161 famiglie significa affermare che l'interesse pubblico deve avere la meglio sulle dinamiche di profitto a breve termine.

Resta però una domanda di fondo che interroga il futuro delle nostre città: il valore sociale e pubblico di una casa può davvero essere messo all'asta come un qualsiasi asset finanziario? In una Firenze che lotta per non trasformarsi definitivamente in un museo, la permanenza di questo vincolo rappresenta il confine tra una città che accoglie e una città che svende se stessa. Basta una delibera a cambiare il volto di un quartiere, ma servirà una vigilanza costante affinché quel "valore pubblico" non venga mai considerato merce di scambio.