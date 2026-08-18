Dolcenera in concerto a Tavarnelle giovedì 20 agosto

La magia della musica italiana, un’alchimia di note, parole ed emozioni, si prepara ad inondare “Un palco per la piazza” con il talento e la forte personalità chiaroscurale di Dolcenera, cantautrice e polistrumentista tra le più accreditate e apprezzate del panorama artistico nazionale. La cantante pugliese è l’ospite d’eccezione della serata che, in programma giovedì 20 agosto alle ore 21,30, regalerà al pubblico uno spettacolo unico che ripercorre i ventitré anni di carriera, lanciati nel 2003 dal trionfo al Festival di Sanremo, e si intreccia ad un accorato omaggio dedicato ad un gigante della canzone italiana, Gino Paoli, con il quale l’artista ebbe modo di collaborare.

Il concerto di Emanuela Trane, in arte Dolcenera, che per la prima volta si esibisce nel Chianti, è l’appuntamento conclusivo della rassegna musicale, promossa e finanziata dal Comune, che ha alternato in piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa alcune delle voci e delle realtà contemporanee più interessanti e originali legate al cantautorato italiano.

Tanti e di qualità gli spettacoli che tra luglio e agosto hanno caratterizzato la kermesse “Un palco per la piazza”, la ricca programmazione che ha alternato concerti, show e disco dance in piazza Matteotti. Un investimento culturale, messo in moto per la prima volta quest’anno dalla giunta Baroncelli, che ha scelto di coinvolgere la Consulta dei Giovani di Barberino Tavarnelle nella definizione di alcune date.

“Un palco per la piazza” ha acceso i riflettori sulla travolgente serata di Ricky Le Roi, il dj che ha segnato la storia della musica techno ed elettronica nei locali di tutto il mondo, che si è esibito insieme a 00Zicky. La lunga estate chiantigiana è proseguita con “Nice to Beat You”. Sul palco tavarnellino hanno furoreggiato gli straordinari anni Sessanta con i Beatles Tribute Band, il gruppo, di origine fiorentina composto da Vittorio Dominici, Giacomo Neri, Gian Luca Lastraioli, Pietro Curci.

Altro viaggio musicale è stato proposto dalla Banda dell’Ortica, impegnata a rievocare le punte di diamante dell’intramontabile musica di Enzo Jannacci. La stagione dei concerti in piazza è partita con l’omaggio di successo a Raffaella Carrà, un viaggio musicale interpretato dall’artista poliedrica Manuela Zero, al fianco di Gabriele Marconi.

“Un ‘estate ricca ed entusiasmante che ha richiamato moltissimi giovani e persone di tutte le età, - dichiara il sindaco David Baroncelli – siamo molto soddisfatti dell’esito di questa stagione di concerti e spettacoli musicali che si chiude in bellezza con un evento unico in piazza Matteotti che vedrà protagonista la cantautrice Dolcenera, l’artista che ci farà sognare con i suoi grandi successi e un ricordo dedicato a Gino Paoli, nell'anno della sua scomparsa”. Ingresso libero.