L'atelier della bestemmia: il nuovo viaggio letterario targato Les Flaneurs

Si tratta del primo volume della collana "Dispacci Italiani (Viaggi d’amore in un Paese di pazzi)" curata da Davide Grittani

L’atelier della bestemmia è una panoramica incollata pezzo dopo pezzo, mescolata sen­za la fatica di chi deve tenere insieme cose troppo distanti tra loro, poiché tra le righe di questi racconti si nasconde il più ammirevole dei peccati toscani. Un’indagine semiseria nei territori letterari meno battuti dall’editoria contemporanea. Ogni uscita conterrà le voci di sette Scrittori, tra autori affermati e diversi esordi che serviranno a mescolare co­raggio, pudore e sentimento di que­sto originale Giro d’Italia.

Sergio Nelli (tra tutte le sue opere segnalia­mo Orbite clandestine, Einaudi 2011), scrittore di stra­ordinaria intensità, ritenuto un riferimento per stile, co­raggio e credibilità letteraria; Emiliano Gucci (l’ultimo romanzo è Le anime gemelle, Feltrinelli 2020), le cui sto­rie possiedono un’impronta così riconoscibile da essere diventato uno dei narratori più apprezzati soprattutto per l’originalità; Marco Vichi, scrittore tra i più letti del panorama letterario nazionale; Veronica Galletta (da poco in libreria con Le isole di Norman, Italo Svevo 2020), tra le voci femminili più singolari della nuova narrativa. Completano il volume Roberto Masi (saggista); Massi­mo Campigli e Ilaria Giannini (giornalista, esperta nella narrazione dei luoghi e dei “non luoghi” della Toscana).

Dispacci Italiani (Viaggi d’amore in un Paese di pazzi) è curata da Davide Grittani (Foggia, 1970), giornalista e scrittore. Dal 2006 al 2016 ha allestito in tutto il mondo la prima mostra della letteratura italiana tra­dotta all’estero denominata Written in Italy, esposta in 26 Paesi di 5 Continenti. Il suo ul­timo romanzo, La rampicante (Liberaria, Bari 2018), è stato inserito nella lista dei migliori libri del 2018 dall’inserto la Lettura (Corriere della Sera), candidato al premio Strega, e si è aggiudicato i premi Nabokov Cattolica, Zinga­relli, Etna Book, Giovane Holden.

Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.