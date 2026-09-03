'La terra sospesa': vivere in un eterno limbo

La coscienza collettiva si è ormai anestetizzata sotto il peso dei bollettini quotidiani. Ci muoviamo tra mappe tattiche, nomi di villaggi contesi e fredde statistiche di logoramento, ma questo frastuono geopolitico finisce per soffocare l'unica dimensione che conta davvero: quella umana. La guerra, come emerge dalle pagine di Terra Sospesa di Alessio Poggioni, non è solo un confronto tra eserciti, ma una metastasi che si propaga ben oltre le trincee, infiltrandosi nel silenzio delle vite ordinarie.

Per comprendere davvero cosa stia accadendo, dobbiamo abbandonare la sicurezza delle analisi strategiche e guardare dietro le quinte. Dobbiamo osservare le cicatrici invisibili di un conflitto che ha smesso di essere una questione geografica per diventare una condizione dell'anima.

In una guerra di sopravvivenza, l'unità nazionale è considerata il pilastro fondamentale. Eppure, nel cuore pulsante di Kyiv, questo monolite ha mostrato una crepa inquietante. Nel quartiere residenziale di Berezniaky, il confine tra alleato e nemico si è dissolto in una nebbia di sospetto e piombo. Tra la notte e la mattina del 2 settembre, via Yurii Shumskyi è diventata il teatro di uno scontro fratricida. I due principali servizi segreti ucraini, l'intelligence militare e l'apparato di sicurezza interna, si sono ritrovati l'uno di fronte all'altro con le armi spianate.

All'alba, il sangue rimasto sull'asfalto e i tre agenti del GUR feriti hanno lasciato spazio a due versioni ufficiali diametralmente opposte e totalmente inconciliabili. È l'opacità assoluta di un evento che riflette la pressione estrema a cui è sottoposto l'apparato statale: quando la paranoia bellica diventa insostenibile, rami dello stesso Stato finiscono per sbranarsi, trasformando la capitale in un campo di battaglia interno.

La guerra non è più confinata nei territori occupati; essa sta scivolando pericolosamente verso il cuore del continente, manifestandosi come una minaccia ibrida che agisce nell'ombra. Quello a cui assistiamo è una forma di "sospensione geopolitica" della sicurezza europea, dove l'area Schengen non è più un rifugio inviolabile ma il nuovo fronte di una tensione latente.

Gli episodi di sabotaggio in Polonia, con incendi a stabilimenti della difesa, e gli attacchi alla rete elettrica in Germania sono solo i sintomi di questa metastasi. L'evento più emblematico resta il tentato attacco con droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia-Halle lo scorso 4 agosto, mirato a colpire un aereo cargo ucraino. Non è solo un atto criminale, ma un segnale: la sicurezza dello spazio aereo e delle infrastrutture civili è diventata merce di scambio strategica. Quando Zelensky allerta l'ICAO sulla pericolosità dello spazio aereo russo, non sta parlando solo di aviazione, ma di come il conflitto abbia "congelato" le certezze del vivere comune in tutta l'area UE e NATO.

Alessio Poggioni ha coniato un termine che definisce un'intera epoca: "Terra Sospesa". Non è un luogo fisico, ma una condizione esistenziale che colpisce chi vive lontano dal fronte ma ha visto la propria vita cristallizzarsi in un limbo senza uscita. In questa terra, il tempo non scorre più linearmente; è un eterno presente fatto di attesa e terrore.

L'emblema di questa cristallizzazione è Marina, fuggita dall'inferno di Mariupol dopo un mese trascorso in una cantina a bere acqua fognaria. La sua vita oggi non è definita dalla libertà ritrovata, ma dalla veglia costante per il marito Vitali, impegnato al fronte: "Ti siedi e conti i giorni: uno, due, tre…"

Per Marina, ogni squillo di telefono è una potenziale sentenza. La sua esistenza si è ridotta a un rituale straziante: dormire accanto al cellulare, sapendo che dopo dieci giorni di silenzio il passo successivo è chiamare il comandante per sapere se è rimasto qualcosa del suo passato.

C'è un'Ucraina dove le bombe non cadono ogni ora, ma dove la guerra arriva come un'onda d'urto silenziosa che travolge tutto. Al confine con la Romania, tra sindaci di frontiera e centri di accoglienza, il conflitto si manifesta come una progressiva erosione delle strutture sociali e familiari. Anche dove non si vedono i crateri nelle strade, si vedono le voragini nelle vite delle persone.

L'analisi più lucida e spietata che emerge dalle testimonianze raccolte nel libro edito da Polistampa, non riguarda la distruzione delle infrastrutture, ma la regressione di un'intera civiltà. La guerra, nella sua essenza più profonda, non è un atto di forza, ma un atto di dissipazione. È uno spreco strategico di potenziale umano che impoverisce il futuro di tutta l'Europa.

Non stiamo parlando solo di perdite di vite, ma del drenaggio sistematico di sogni, passioni e conoscenze. Ogni studente che muore in trincea, ogni artigiano che perde le mani, ogni mente brillante che viene "congelata" nel trauma, rappresenta un'opportunità di progresso che l'umanità ha perso per sempre.

Quando smettiamo di guardare l'Ucraina come una scacchiera tattica e iniziamo a vederla come una collezione di storie sospese, la percezione del conflitto cambia radicalmente. Il vero danno della guerra non si misura in chilometri quadrati riconquistati, ma nella profondità del "congelamento" subito da milioni di individui.