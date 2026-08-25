Expo Chianti Classico 2026, tutto pronto per l'edizione 54

In vino veritas, dicevano gli antichi, secondo un noto proverbio che affonda le proprie radici nella cultura latina e greca. Gli anni passano e il rosso che migliora con il tempo e ama in modo sincero il proprio territorio di produzione si prepara a sfilare da protagonista nella piazza centrale di Greve per creare nuove reti e sinergie tra istituzioni, produttori e cittadini. L’eccellenza del Chianti Classico torna ad inondare di profumi e sapori, a mostrarsi in tutta la sua unica e irripetibile autenticità.

Nelle terre del Gallo Nero, è tempo, antico e nuovo, di vino buono. Piazza Matteotti, anima sociale e commerciale del capoluogo grevigiano, taglia il traguardo della cinquantaquattresima edizione dell’Expo Chianti Classico, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con il Consorzio Vino Chianti Classico. Dal 10 al 13 settembre Greve diverrà capitale del mondo vitivinicolo richiamando in piazza migliaia di visitatori tra cittadini, addetti ai lavori e appassionati di tutto il mondo.

Sessantaquattro gli espositori che metteranno in vetrina e faranno degustare le loro eccellenze, cui si aggiunge un centinaio di prestigiose etichette presenti nel padiglione collettivo del Consorzio Vino Chianti Classico. Si alza il sipario di un’edizione particolarmente ricca di eventi, manifestazioni e iniziative che agli obiettivi di promozione e valorizzazione del prodotto principe della Toscana, intreccia l’occasione di vivere e riscoprire il cuore delle colline fiorentine e il suo variegato patrimonio storico-culturale, artistico, ambientale.

“La storica manifestazione – dichiara il sindaco Paolo Sottani – che ha accompagnato il percorso di crescita culturale ed economica del nostro comune da cinquantaquattro edizioni, vuole ancora una volta centrare un obiettivo che ci poniamo da tempo ed è quello di investire sulla forza della coesione, sulla collaborazione tra gli enti locali e il tessuto economico, sull’unitarietà del territorio, portando in piazza i produttori di tutti i Comuni del Chianti Classico. La nostra iniziativa ha assunto un ruolo pionieristico nella creazione di uno spazio di confronto e dialogo di caratura internazionale che favorisce la costruzione di relazioni, lo scambio di competenze, esperienze e nuove prospettive mettendo le aziende agricole in contatto diretto con i consumatori”.

“L’Expo Chianti Classico nasce per offrire un palcoscenico ampio e plurale – aggiunge l’assessore al Turismo Giulio Saturnini - che scommette sulla qualità del territorio e delle sue produzioni, nel rispetto della tradizione ma con uno sguardo, fatto di concretezza e innovazione, rivolto al futuro. Quello che intendiamo realizzare insieme, con tutti i comuni e la presenza indispensabile dei produttori, è rafforzare l’immagine di un territorio, quello del Chianti Classico, che non è solo bello e non si limita a generare paesaggi da cartolina, ma si apre alla sperimentazione e opera per moltiplicare le collaborazioni e le opportunità anche sul fronte turistico- culturale per chi lavora nel settore vitivinicolo.

Il calendario di eventi che abbiamo confezionato che alterna degustazioni, musica, arte, gastronomia, trekking, offre un ventaglio trasversale di momenti indimenticabili di conoscenza del nostro meraviglioso territorio”. “L’invito che rivolgiamo ai visitatori – conclude il sindaco Sottani - è di cogliere questa occasione per visitare il nostro paese e l’intero Chianti Classico, le cantine, le eccellenze storico-artistiche, culturali e paesaggistiche di un territorio candidato come paesaggio delle ville-fattoria a Patrimonio Mondiale UNESCO”.

La quattro giorni è una girandola di eventi che si apre giovedì 10 settembre alle ore 17 con l’apertura degli stands, il tradizionale corteo tra gli espositori allietato dalle note allegre degli Amici di’ Chianti e il taglio del nastro accompagnato da un brindisi collettivo condotto dal sindaco Paolo Sottani insieme a tutti i sindaci dei Comuni del Chianti Classico e i rappresentanti del Consorzio Vino Chianti Classico. Il palinsesto è trasversale e spazia tra eventi letterari, presentazione di libri, musica dal vivo per tutte le età, in piazza Matteotti, per le vie del centro storico e al Parco Sant’Anna, sfilate di moda a cura dei commercianti del Borgo e del Centro commerciale naturale Le Botteghe di Greve, esposizioni artistiche, tour guidati ed escursioni.

“Tra le novità di quest’anno – specifica l’assessore Saturnini – la location scelta per i concerti che non si terranno nell’area delle piscine ma al parco di Sant’Anna, serate speciali con dj set, musica italiana “vintage”, proiezioni e zucchero filato”. Altro punto di forza dell’iniziativa è il ciclo di degustazioni di Chianti Classico guidate, organizzate nella sala consiliare del Palazzo comunale e condotte da alcuni dei più illustri esperti del mondo vitivinicolo.

L’Expo Chianti Classico ospiterà anche l’ArTour del Gusto Toscano, la mostra mercato dell’enogastronomia toscana di qualità, allestita nello spazio di Largo Bino Bini dall’11 al 13 settembre. Si tratta di un mercato di prodotti tipici di eccellenza a cura di CNA Firenze. Nell’area di via Giuliotti e piazzetta Santa Croce prenderà vita, sempre da venerdì a domenica, “Borgo Artigiana” con la partecipazione e le dimostrazioni degli artigiani e delle artigiane del territorio. Piazza Terra Madre diventa l’agorà della gastronomia tipica locale con tante proposte a cura delle Associazioni di volontariato e sportive.

Info e programma nel dettaglio: www.expochianticlassico.com.