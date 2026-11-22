Nella Commissione istruzione, formazione, lavoro, presieduta da Beatrice Barbieri sono stati auditi l’Assessore al lavoro Dario Danti del Comune di Firenze ed i rappresentanti dei sindacati: Giulia Bartoli di Fillea CGIL, Stefano Tesi di FILCACISL, Alessandro Rusci di FENEAUIL sulla situazione degli incidenti sui posti di lavoro.

“È stato ribadito che la sicurezza è un diritto fondamentale delle lavoratrici e dei lavorati. Occorre ascoltare le organizzazioni sindacali affinché il lavoratore abbia riconosciuti i propri diritti e si evitino le morti sul lavoro. La problematica riguarda, soprattutto, i cantieri edili.

Nell’area metropolitana di Firenze – spiega la presidente della Commissione istruzione, formazione, lavoro Beatrice Barbieri – c’è la più alta incidenza di investimenti pubblici. Questo ha delle ricadute nell’occupazione ma poi ci sono delle problematiche da affrontare. Ci sono stati tre incidenti mortali negli ultimi 4 mesi. Ormai si conta circa una morte al mese, oltre a vari infortuni gravi.

In alcuni appalti è stato applicato il cantiere trasparente: un precursore del tesserino del cantiere digitale. Si prevede la formazione del lavoratore e si chiede che l’impresa edile sia in regola mettendo in trasparenza tutta l’opera. Ci sono alcune aziende che, però, ancora non applicano i requisiti previsti.

C’è una grande richiesta di manodopera e questa richiesta si rivolge spesso a lavoratori migranti che sono anche i soggetti più fragili.

La legge Bossi Fini impone, infatti, alcune condizioni. Spesso i lavoratori non parlano l’italiano e questo crea ulteriori problemi. Si registra un carico di lavoro pesante ed il mancato rispetto delle ore di lavoro. Si registra, inoltre, l’utilizzo del subappalto a cascata che può essere utilizzato anche negli appalti pubblici. Si propone però, per dare maggiori garanzie, il distacco di manodopera.

I sindacati hanno chiesto di attivare una rete, un tavolo con dei momenti di confronto tra istituzioni ed i lavoratori dato che il 56-58% dei lavoratori nell’edilizia è oggi di origine straniera.

Sono stati attivati dei tavoli istituzionali – conclude la presidente Barbieri – che devono verificare che poi quel che viene deciso deve essere mantenuto. Occorre una periodicità di riunioni sui lavori dello stadio, sulla tramvia, sulle locazioni turistiche brevi, sui raider. Questo è un cammino che ha trovato un inizio ma dove ancora non si vede la fine. Occorre portare avanti dei principi per garantire la sicurezza dei lavori puntando, soprattutto, sulla prevenzione”.