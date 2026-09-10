La nuova sanità sotto casa senza andare in ospedale

Spesso rimandiamo quel controllo medico perché l’ospedale è lontano, le liste d’attesa sono infinite o, semplicemente, perché tendiamo a ignorare quei piccoli segnali di malessere che il corpo ci invia. Tuttavia, la salute non dovrebbe essere un percorso a ostacoli. La Toscana si sta confermando un laboratorio d’eccellenza per la "sanità di prossimità", portando servizi clinici di alta qualità fuori dai grandi hub ospedalieri per inserirli nel tessuto quotidiano delle frazioni e delle piazze locali.

In questa guida, esploreremo tre trasformazioni concrete che stanno ridisegnando il rapporto tra cittadino e prevenzione, abbattendo le barriere fisiche e sociali per garantire che nessuno venga lasciato indietro.

Uno dei rischi più subdoli per la nostra salute è l’ipertensione, una condizione che spesso non dà sintomi finché non è troppo tardi. I dati scientifici sono impietosi: secondo il report del "Progetto CUORE" (Istituto Superiore di Sanità, marzo 2025), in Toscana tra le persone con pressione arteriosa elevata, il 50% degli uomini e il 49% delle donne non sapeva affatto di soffrire di questa condizione. Con le malattie cardiovascolari che rappresentano la prima causa di morte in Italia (oltre 206.000 decessi nel 2023), la consapevolezza è l'unica vera difesa.

Per rispondere a questa emergenza, la rete delle Farmacie Specializzate (Unifarco Laboratori) ha attivato la campagna Cardio Check Up. Fino al 17 ottobre 2026, i cittadini possono accedere a screening mirati. In particolare, nelle giornate del 25 settembre e 16 ottobre, il controllo è offerto gratuitamente. L'iniziativa prevede due livelli di approfondimento:

Cardio Check Up Base : Include la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia, della circonferenza addominale e la compilazione di un questionario professionale sul rischio cardiovascolare.

Include la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia, della circonferenza addominale e la compilazione di un questionario professionale sul rischio cardiovascolare. Cardio Check Up Plus: Una versione ancora più dettagliata, disponibile a tariffa agevolata per chi necessita di uno screening puntuale e una consulenza personalizzata avanzata.

«L’obiettivo dei Cardio Check Up è rendere la prevenzione sempre più accessibile e vicina alle persone, favorendo una maggiore consapevolezza dei fattori di rischio cardiovascolare. La farmacia è un presidio sanitario di prossimità fondamentale e il farmacista, grazie alla sua competenza e alla relazione di fiducia, può svolgere un ruolo cruciale nella prevenzione e per una longevità in salute» dichiara Luigi Corvi, Presidente di Unifarco.

Di seguito le farmacie toscane del network Farmacie Specializzate aderenti all'iniziativa (disponibili per screening gratuiti il 25/09 e il 16/10):

Farmacia Taglierani Srl – Rosignano Solvay ( LI )

– Rosignano Solvay ( ) Farmacia Del Picchianti – Livorno ( LI )

– Livorno ( ) Farmacie Selva e Franchi Sas – Firenze ( FI )

– Firenze ( ) Farmacia Nanni Snc – Pontedera ( PI )

– Pontedera ( ) Farmacia di Laterina Srl – Laterina Pergine Valdarno (AR)

Garantire il diritto alla salute significa, prima di tutto, annullare le distanze. Per chi abita nei piccoli comuni della cosiddetta "Toscana diffusa", anche un semplice prelievo del sangue può diventare un problema logistico. Per questo, la Federazione delle Misericordie della Toscana ha siglato un accordo triennale con Bianalisi, leader nazionale nella diagnostica.

Nasce così la rete "Misericordie e Salute", un piano ambizioso che sta trasformando le sedi storiche del volontariato in punti prelievo moderni e capillari. Con 35 nuove interlocuzioni già avviate, il servizio è già operativo in località come Altopascio, Badia a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Empoli, Figline Valdarno, Lucca, Mulazzo, San Casciano, San Mauro a Signa e Sesto Fiorentino.

“Questo progetto risponde concretamente ai bisogni delle comunità locali. I punti prelievo sono la risposta efficace per garantire prossimità e prevenzione soprattutto dove la domanda di assistenza territoriale cresce” afferma Alberto Corsinovi, Presidente Federazione regionale Misericordie della Toscana.

“La sanità territoriale richiede modelli capaci di mettere a sistema innovazione e presenza. Con questa partnership portiamo servizi diagnostici di qualità vicino alle persone, rendendo la salute più accessibile, tempestiva ed equa” dichaira Giovanni Gianolli, AD di Bianalisi.

Il caso studio più emblematico di questa rivoluzione inaugura il 12 settembre 2026 ad Empoli. Si tratta dell'Ambulatorio di Prossimità per Fontanella e Sant'Andrea, situato in via Senese Romana, 549. Non è solo un locale medico, ma un progetto di rigenerazione sociale: il Circolo Arci Sant'Andrea ha preso in affitto e ristrutturato i locali, mentre la Farmacia di Granaiolo e le Farmacie Comunali ne garantiscono la sostenibilità economica. Ciò che rende questo modello unico è l'integrazione totale tra assistenza medica e sociale:

L'Operatore Socio-Sanitario : Grazie al partner Sintesi Minerva, l'OSS non si limita al supporto sanitario, ma svolge attività di "socio-assistenza", fungendo da ponte per le necessità quotidiane dei residenti.

Grazie al partner Sintesi Minerva, l'OSS non si limita al supporto sanitario, ma svolge attività di "socio-assistenza", fungendo da ponte per le necessità quotidiane dei residenti. Servizi per i fragili : È attivo il ritiro e la consegna di farmaci a domicilio per chi non può spostarsi.

È attivo il ritiro e la consegna di farmaci a domicilio per chi non può spostarsi. Inclusione e Volontariato: Oltre alla presenza del medico di medicina generale Dott. Francesco Venditto , un medico in pensione offrirà consulenza gratuita a chi è privo di tessera sanitaria, garantendo che nessuno sia escluso dalla cura.

Questo modello dimostra che la sanità di prossimità non è solo tecnologia, ma coesione: riportare l'assistenza nel cuore delle frazioni significa restituire sicurezza e dignità alla parte più vulnerabile della nostra società.

Questi tre pilastri — la prevenzione in farmacia, la rete diagnostica nelle aree interne e gli ambulatori di frazione — stanno ridisegnando la geografia della salute toscana. Il sistema sanitario smette di essere una destinazione lontana e diventa un compagno di viaggio integrato nella nostra quotidianità.