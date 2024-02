La magia del San Valentino in Toscana

La festa degli innamorati si avvicina e cosa c'è di meglio di un'esperienza enogastronomica per celebrare l'amore con la propria dolce metà? In vista di San Valentino, abbiamo preparato proposte di esperienze enogastronomiche per coppie che desiderano condividere momenti speciali nella giornata più romantica dell'anno.

In occasione della festa di San Valentino, il Borro, albergo diffuso e azienda agricola e vitivinicola toscana nel cuore del Valdarno Superiore di proprietà di Ferruccio Ferragamo dal 1993, propone iniziative speciali per celebrare l’amore. Da trattamenti rilassanti presso la Spa La Corte a degustazioni esclusive dei migliori vini biologici dell’azienda e menù degustazione curato dall’Executive Chef Andrea Campani, fino a esperienze uniche e su misura alla scoperta del fascino della campagna Toscana.

Il Borro Relais & Châteaux che, per la prima volta ha prolungato la stagione fino al 7 gennaio 2024 con l’apertura totale dell’hotel, accoglierà i suoi ospiti in occasione del periodo più romantico dell’anno dal 10 al 18 febbraio con un ricco programma di attività, tra cui: il suggestivo tour nella cantina per i Wine Lovers, che preferiscono ritagliarsi del tempo alla scoperta di grandi vini in periodi meno caotici dell'anno, la degustazione speciale Wine&Chocolate per scoprire il dolce connubio tra i vini pregiati de Il Borro e il cioccolato, il massaggio di coppia nell’atmosfera rigenerante della Spa La Corte, immersa nella natura toscana, che ha studiato un'esperienza di bellezza e benessere nella suite spa, seguita da una consulenza “skin scanner” e trattamento viso personalizzato firmati dal prestigioso brand Bakel e massaggio esfoliante energizzante per lui e massaggio esfoliante nutriente per lei.

Per chi desidera brindare al lume di candela con la dolce metà, l’Executive Chef Andrea Campani ha studiato un menù speciale per il ristorante gourmet l’Osteria del Borro, che rende omaggio alle tradizioni della cucina locale e ai valori della Tenuta utilizzando i prodotti biologici principalmente prodotti in azienda (verdure dell’Orto del Borro, uova, farine di grani antichi, prodotti caseari, olio, miele).

Il menù comprende Pralina di gambero con ricotta, Sfoglia di polenta soffiata, Cips cavolo nero, Cips verza e bietole rosse rosse come aperitivi, Trota al vapore aneto e ricotta, cipollotto e le uova marinate alla grappa, Caramelle di scorfano, il suo ristretto, olive e pomdoro confit e Branzino ripieni di crema di scampi e pomodoro, lattuga arrosto e limoni arrosto per concludere con il dolce Un Borro da amare.

Per il giorno di San Valentino, il Grand Universe Lucca, situato nel cuore di Lucca, è quindi pronto a deliziare i suoi ospiti con un menù studiato appositamente per questa giornata. Al fine di rendere la serata un momento di assoluto piacere gastronomico, i piatti a base di pesce prevederanno l’utilizzo di materie prime di ottima qualità, sapientemente abbinate, e che allieteranno le papille gustative degli innamorati presenti. Dopo un Amuse-bouche offerta dallo Chef, la prima portata prevede una Tartare di scampi, finger lime e zucchine alla Scapece, seguita da un Risotto con vongole e bottarga e dal Raviolo di astice su bisque di crostacei e Crema di Scarola.

Il secondo prevede Tonno scottato in crosta di pistacchio con caponatina di verdure e, per concludere in dolcezza, Trilogia al cioccolato su coulis di lamponi. Il prezzo del menù è di 60 € a persona, bevande escluse.

Il Renaissance Tuscany il Ciocco Resort & Spa, uno dei più rinomati resort in Toscana, è lieto di annunciare una straordinaria esperienza culinaria per celebrare la Festa degli Innamorati. Quest'anno, il resort offre un'opportunità unica di condividere momenti romantici con il proprio partner, grazie a un menù personalizzato creato appositamente per l'occasione.

Il menù per la sera più romantica dell’anno prevede un Benvenuto dello Chef a base di Cubetto tonno avvolto in alga Nori su salsa teriyaki seguito da un antipasto composto da Crudités di Gambero Rosso, Capasanta con Asparagi di mare al profumo di mela verde e sedano. Come prima portata, Ravioli fatti a mano farciti di burrata e tartufo scorzone con burro nocciola e pomodorini confit. Per concludere, Sablè croccante, namelaka al cioccolato fondente con peperoncino e frutto della passione; Caffè e Piccola pasticceria. Costo della cena senza pernottamento: € 45,00 a persona con un’aggiunta di € 25,00 se si vuole aggiungere i vini.

Situato nel cuore della Valle del Serchio, in una tenuta di 600 ettari, il resort è il rifugio ideale per chi desidera concedersi un momento di relax tra foreste incontaminate, eccellenze enogastronomiche e panorami unici. Grazie alla preziosa figura del Local Navigator, un concierge esperto della zona, gli ospiti potranno essere aiutati a creare l’itinerario perfetto per scoprire i luoghi più romantici in cui spendere il proprio San Valentino.

Montepulciano è la location perfetta per una San Valentino indimenticabile. La visita alle cantine storiche di Fattoria della Talosa, risalenti al 1500, è un viaggio nel tempo dove i mattoni e le botti raccontano storie antiche di passione e dedizione. La cantina storica, situata nei sotterranei di due tra i più antichi palazzi della città, Tarugi e Sinatti, offre un'atmosfera unica. Completa l’esperienza la degustazione dei vini dell'azienda, permettendo alle coppie di assaporare la storia e la qualità che caratterizzano i prodotti di Talosa.

Un ambiente a dir poco suggestivo, perfetto per condividere un momento romantico con la persona amata. Per visitare la cantina e degustare i prodotti di Fattoria della Talosa si può accedere liberamente al punto vendita in Via Talosa 8 (20 mt. da Piazza Grande). Visita guidata con degustazioni personalizzate solo su prenotazione. Per info e prenotazioni scrivere a shop@talosa.it oppure telefonare al numero +39 0578757929.

Se la musica è la lingua dell'amore, allora c'è solo un posto dove festeggiare San Valentino: all’Hard Rock Cafe! Nella giornata di martedì 14 febbraio il Cafe di Firenze offre un'esperienza da sogno a tutti gli innamorati piena di cuori, musica, piatti e drink speciali pensati apposta per San Valentino. Come lo Sweetheart Sundae, un dessert per due a base di gelato alla fragola e vaniglia servito con una deliziosa torta al limone, composta di frutti di bosco, panna montata e fragole fresche, il fine cena ideale per fare il carico di dolcezza.

Il Parco Termale di Terme di Saturnia Natural Destination, oasi di 20.000 mq dedicata al benessere, immersa nella natura maremmana e punto di riferimento per chi vive o soggiorna nella zona, è la meta perfetta a San Valentino per vivere insieme al proprio partner la magia dell’amore, concedendosi un soggiorno di totale relax e benessere. Diverse le iniziative proposte.

Dal 12 al 28 febbraio è disponibile l’offerta “Speciale San Valentino”, che consiste in un ingresso giornaliero al Parco Termale, Wellness Kit, (telo e accappatoio) e ciabattine per 2 persone al prezzo di 1. La promozione è riservata al solo acquisto online. Tante poi le iniziative pensate proprio per la giornata del 14 Febbraio. Ad allietare il pomeriggio, tra momenti di relax e benessere, la live performance musicale di Laura Zaottini Violin dalle 15 alle 16.

A seguire, la degustazione “Maremma Tasting” con la partecipazione di Cantina Vignaioli Scansano, grazie alla quale sarà possibile assaggiare i vini prodotti nel cuore della Maremma toscana.

L’Hard Rock Cafe di Firenze in via De’ Brunelleschi la sera del 14 febbraio proporrà una speciale cena in due turni uno alle 19.00 e uno alle 21.30 con l’accompagnamento musicale a cura di Michele Tomatis che proporrà il suo One Man Show Tomatis un cabaret dalle mille sfumature che trasporterà il pubblico dalle atmosfere rock ’n’ roll, alla disco music, passando dalle grandi hit italiane a quelle made in USA. Non mancheranno piatti e menù speciali pensati apposta per stupire gli ospiti, tra abbinamenti originali, sapori decisi, proposte più delicate e tanta passione proprio come nelle storie d’amore.