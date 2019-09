"La bellezza vien mangiando" la cena di Radio Toscana per gli Angeli del Bello

Un'iniziativa finalizzata a sostenere l'attività degli Angeli del Bello. Street food di alta qualità ed animazione con il lancio di una lotteria

L'EVENTO QUESTA SERA PRESSO SPAZIO REALE DI SAN DONNINO (FIRENZE) — Una serata di piena condivisione per sostenere chi si impegna, in modo spontaneo e gratuito, per il decoro urbano. Pare questa la migliore sintesi dell'iniziativa "La bellezza vien mangiando" titolo della serata, promossa da Radio Toscana, presso lo Spazio Reale di San Donnino. L'obiettivo ultimo è quello di supportare le attività degli Angeli del Bello di Firenze.

Per organizzare l'evento, si è formata una grande squadra con tante realtà diverse che hanno voluto così impegnarsi direttamente per mettersi al servizio della città a fianco dei volontari che tutto l'anno, indossate pettorine e guanti, scendono in strada per ripulire muri, giardini, strade e monumenti. Questa squadra ha chiesto ai cittadini di scendere in campo, o meglio a tavola, per dare il proprio contributo alla causa, condividendo buon cibo e allegria. Firenze, come sempre, ha risposto alla grande. Questa sera, infatti, in tanti parteciperanno alla cena in stile street food di alta qualità con l'animazione degli speaker di Radio Toscana capeggiati da Alessandro Masti, che si improvviseranno anche camerieri. Una grande festa con tante prelibatezze da gustare: dagli antipasti ai primi, dalla grigliata di carne alla trippa, per proseguire con la pizza del 'maestro' Giovanni Santarpia, non mancheranno dolce e ottimo vino. Costo della cena 25 euro.

Con il contributo di ciascuno, l'intero ricavato della cena, servirà ad acquistare mezzi, vernici, pennelli, rastrelli ed altri strumenti necessari ai volontari degli Angeli del Bello per prendersi cura del decoro del capoluogo toscano. Nell'ambito della serata, gli Angeli del Bello lanceranno anche la nuova lotteria che l'8 dicembre vedrà l'estrazione di oltre 40 fantastici premi. «Dobbiamo ringraziare tutti i partecipanti di questa iniziativa nata spontaneamente per sostenere la Fondazione - commenta il Presidente della Fondazione degli Angeli del Bello di Firenze, Giorgio Moretti -. È davvero bellissimo ricevere simili risposte ed impegno per aiutare la nostra attività quotidiana. Ci auguriamo che la serata accresca il numero dei volontari che, grazie anche alle risorse raccolte nella serata, avranno modo di proseguire nelle loro attività! Concludo ricordando a tutti che è importante acquistare i biglietti della II° edizione della lotteria degli Angeli, la cui estrazione avverrà l'8 dicembre in Palazzo Vecchio».

La variegata squadra che ha organizzato la cena va dalla Fondazione Spazio Reale, alla parrocchia di San Donnino, dal ristorante "Acero Rosso" che si occuperà di cucinare, al 'maestro' della pizza Giovanni Santarpia, a tutti gli sponsor che hanno offerto i loro prodotti: Unicoop Firenze, Frescobaldi, il Consorzio Pane Toscano Dop, il Consorzio Finocchiona Igp, il Consorzio Prosciutto Toscano Dop, il Consorzio Pecorino Toscano, la Nuova Tripperia Fiorentina, il Biscottificio Belli, Forni Valoriani, il Panificio Rita Rainone e Publiacqua. Senza dimenticare l'impegno di "Radio Toscana" realtà del panorama informativo locale tradizionalmente legata a valori quali la solidarietà e l'aiuto ai più deboli.