Intesa Sanpaolo: risultati da 2.000 miliardi

In un panorama finanziario europeo che spesso oscilla tra la prudenza conservativa e la rincorsa a modelli digitali ancora da validare, i risultati al 30 giugno 2026 di Intesa Sanpaolo presentano una realtà contro-intuitiva. La domanda che s’impone agli analisti è se sia possibile per una banca "tradizionale" operare con la redditività e la velocità d’esecuzione di una big tech, mantenendo al contempo una solidità patrimoniale da primato.

Il punto di partenza è il dato record di 5,6 miliardi di utile netto semestrale, sostenuto dal miglior trimestre di sempre. Tuttavia, per un osservatore attento, questo non è solo un picco congiunturale, ma l'esito di una trasformazione strutturale che riscrive il concetto di resilienza bancaria: non più solo conservazione del capitale, ma estrazione sistematica di valore attraverso una metamorfosi del modello di business.

La strategia delineata dal Gruppo punta a una scala dimensionale senza precedenti in Italia. L'unione delle forze tra Intesa Sanpaolo, Mediobanca e la componente di Monte dei Paschi di Siena — specificamente quella destinata a far parte del nuovo perimetro — non è un’operazione di consolidamento tradizionale. È l’architettura di un colosso capace di traguardare i 2.000 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela entro il 2029.

Sotto la lente degli analisti, l'operazione non è priva di complessità: le recenti frizioni di governance in BMPS, emerse dalla lettera di alcuni consiglieri dissidenti, testimoniano le "complessità globali" richiamate dal CEO Carlo Messina. Eppure, il ponte verso i 2 trilioni appare solido, poggiando sul modello di Wealth Management, Protection & Advisory e sulla crescita della consulenza a 360 gradi (come Valore Insieme), che ha già toccato quota 183 miliardi di euro.

"L’obiettivo è dar vita insieme ad un gruppo ancora più solido e profittevole, protagonista in uno scenario globale di crescente complessità, in grado di mantenere un forte radicamento nell’economia, nella società, nelle capacità di sviluppo del nostro Paese" afferma Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo.

I numeri del semestre posizionano il Gruppo ai vertici assoluti in Europa: un ROE annualizzato al 20% e un ROTE al 25%. Per tradurre il dato tecnico, un ROTE del genere indica che per ogni euro di capitale tangibile (quello "reale", depurato dagli asset immateriali), la banca genera 25 centesimi di profitto.

A certificare questa "efficienza da Big Tech" interviene un dato fondamentale: il Cost/Income ratio record al 35,9%, tra i più bassi del settore. Questa redditività non è figlia del caso, ma di una gestione che permette di sostenere una remunerazione per gli azionisti da 9,4 miliardi di euro nel 2026. La capacità di spesa è garantita da un war chest patrimoniale imponente: il CET1 ratio pro-forma al 13,8% sovrasta ampiamente il requisito SREP fissato al 9,96%, liberando risorse per dividendi e buyback senza intaccare la sicurezza del bilancio.

Se in passato il sistema bancario italiano era percepito come zavorrato dai crediti deteriorati, Intesa Sanpaolo ha ribaltato la narrativa. Oggi il Gruppo opera ufficialmente come una "Banca Zero-NPL", con uno stock di sofferenze quasi azzerato e un Net NPL ratio allo 0,8% (metodologia EBA).

La prova industriale di questo status risiede nel Costo del Rischio annualizzato a soli 20 punti base. È la dimostrazione di una rigorosa disciplina nell'origination del credito che, unita a modelli di Early Warning basati su Machine Learning, protegge l'istituto e, di riflesso, la stabilità finanziaria del sistema Paese, permettendo al contempo il rientro in bonis di circa 1.200 aziende nel solo primo semestre.

La sfida industriale resta quella della trasformazione del lavoro. Intesa Sanpaolo non sta semplicemente "assumendo", ma sta attuando una profonda operazione di skills-rebalancing. A fronte di un piano di ingressi per 13.100 giovani, i dati evidenziano una riduzione netta di circa 6.100 persone entro il 2029 (frutto di 12.400 uscite e 6.300 assunzioni in Italia, oltre al turnover internazionale).

La tecnologia — con il 68% delle app in cloud e 19 progetti di AI — è il catalizzatore di questo cambiamento. L’innovazione più significativa nel modello di servizio è rappresentata dai "Global Advisor": circa 2.300 nuovi professionisti che opereranno con un "contratto ibrido" (un mix tra lavoro dipendente part-time e lavoro autonomo). Questa flessibilità contrattuale mira a garantire una prossimità inedita alla clientela nel Wealth Management, unendo le garanzie della banca alla dinamicità della consulenza.

La leadership finanziaria viene convertita in impatto sociale sistemico. Il Gruppo ha già investito oltre 1,1 miliardi di euro nel periodo 2023-1H 2026 per contrastare la povertà, di cui circa 130 milioni allocati specificamente nell'ultimo semestre.

Il supporto non è filantropia collaterale, ma parte integrante del core business: 3 miliardi di euro di social lending nel semestre e 9,7 miliardi destinati alla transizione sostenibile. Come sottolineato da Messina, il capitale umano resta il moltiplicatore di questi risultati.

"La qualità delle nostre Persone rappresenta il fondamento dei risultati che continuiamo a conseguire e della nostra capacità di creare valore sostenibile nel tempo." dichiara Carlo Messina.ì

Con una guidance sull'utile 2026 rivista al rialzo a oltre 10 miliardi e una prospettiva al 2029 superiore ai 16 miliardi, Intesa Sanpaolo sembra aver trovato la chiave per una crescita de-correlata dalle incertezze macroeconomiche. La forza risiede nell'equilibrio tra una patrimonializzazione granitica e un'agilità operativa tipica delle piattaforme digitali.