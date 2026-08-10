Mondiali di calcio: l’Italia e il paradosso della media

Nel calcio vince chi alza la coppa. Ma nelle statistiche vince anche chi sa quando non esserci.

L’Italia ha 4 Mondiali in bacheca (l'ultimo nel 2006 griffato Fabio Grosso, attuale allenatore viola) su 18 partecipazioni. Facciamo il conto: 22,2% di "efficienza".

Il Brasile ne ha 5 su 22: percentuale 22,7%.

La Germania 4 su 20: percentuale 20%.

l'Argentina 3 su 18: percentuale 16,7%.

Risultato: l’Italia è a meno di mezzo punto dal Brasile, la nazionale più vincente di sempre.

Come è possibile?

Il denominatore che non è cresciuto

La differenza la fanno le assenze. L’Italia ha saltato 4 edizioni: 1958, 2018, 2022 e 2026.Ora, togliere non è mai bello. Ma matematicamente quelle 3 mancate di fila hanno avuto un effetto collaterale: non hanno fatto scendere la media, anzi!

Esempio semplice: Se nel 2018, 2022 e 2026 l’Italia fosse andata al Mondiale e non avesse vinto (come quasi sicuro considerato il valore delle squadre), oggi avremmo 4 vittorie su 21 partecipazioni = 19%.

Sotto la Germania. Lontana dal Brasile.

Invece il denominatore è rimasto fermo a 18. E la media è rimasta altissima.

Italia: qualità over quantità

Il Brasile è l’unica nazionale ad aver giocato tutti i 22 Mondiali. Ha pagato con delusioni, eliminazioni pesanti, come il 7-1 in casa contro la Germania. Ma c’è sempre stata.

L’Italia ha scelto un’altra strada, senza volerlo: esserci a folate e vincere di brutto quando c’è.

1934 e 1938: doppietta.

1982: dopo il calcio scommesse.

2006: dopo Calciopoli.

4 finali vinte su 6 giocate. Quando l’Italia arriva in fondo, quasi sempre vince.

Attenzione: non è un elogio all’assenza

Chiaro, nessuno scambierebbe una qualificazione mancata con 2 punti in più di media. Le mancate qualificazioni sono ferite. Hanno fatto male al movimento, agli sponsor, ai giovani. Ma il dato resta lì.