Monte dei Paschi: l'ultima trincea

La parabola secolare di Banca Monte dei Paschi di Siena sta per giungere a quello che potremmo definire il suo "redde rationem". Ci troviamo di fronte a un paradosso tipicamente italiano: da un lato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze agisce con il pragmatismo del liquidatore, pronto a cedere l'ultima tranche di partecipazione; dall'altro, il territorio e la politica regionale si ergono a difesa di un’istituzione che non è mai stata una semplice entità contabile. Oggi, mentre i giganti del credito muovono le loro pedine, sorge una domanda che sfida la logica dei mercati: può il valore di una banca essere ridotto al suo patrimonio netto, o esiste un’identità storica che nessun rapporto di scambio può davvero quantificare?

Per un analista freddo, il 4,863% è una quota residuale, quasi un arrotondamento statistico. Eppure, in questa fase di transizione, quella percentuale rappresenta l'ultimo lembo di sovranità pubblica sull'istituto senese. Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha chiarito che questa non è una partita di portafoglio, ma di presidio strategico.

Il timore, fondato sulla realtà di un mercato bancario sempre più accentrato, è che la vendita di questo pacchetto residuo faccia cadere l'ultimo velo di protezione politica, lasciando la banca in balia di un consolidamento industriale selvaggio. Giani non parla solo a nome di Siena, ma solleva una questione di sicurezza economica nazionale: "Parliamo della banca più antica del mondo, che rappresenta un presidio strategico fondamentale per l'economia italiana e l'identità della nostra regione".

La richiesta è netta: lo Stato non può uscire dal capitale senza prima aver ottenuto garanzie che "blindino" la sopravvivenza dell'istituto come centro decisionale autonomo.

Mentre il MEF prepara l'uscita, Intesa Sanpaolo ha scelto il momento di massimo vuoto pneumatico della governance pubblica per lanciare il suo affondo strategico. Il comunicato di oggi ha tracciato il perimetro di un’operazione mastodontica: un’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio totalitaria.

L'uso dello strumento dell'OPAS è tecnicamente significativo: non si tratta di una semplice acquisizione per cassa, ma di un’operazione che prevede il concambio azionario, portando inevitabilmente alla diluizione definitiva del peso pubblico e degli attuali azionisti MPS nel colosso guidato da Carlo Messina. L’appuntamento cruciale è fissato per l’Assemblea Straordinaria del 10 settembre 2026, dove la delibera sull’aumento di capitale al servizio dell’offerta segnerà il destino della banca.

Per dare dignità a quella che molti vedono come un'annessione, sono scesi in campo i grandi consulenti: Deloitte Advisory S.r.l. S.B. ha curato la relazione di stima per la valutazione dei conferimenti, mentre a EY S.p.A. è stato affidato il compito di validare i criteri del rapporto di scambio.

La resistenza del territorio non è un semplice "no" ideologico, ma si articola in tre condizioni imprescindibili che la Regione Toscana e gli enti locali hanno posto come linea del Piave davanti all'Esecutivo:

Mantenimento del management a Siena, per evitare che la banca diventi una succursale remota. Permanenza della Direzione Generale e di tutte le funzioni di vertice nella città d'origine. Piena garanzia occupazionale, un pilastro sociale che riguarda migliaia di famiglie e l'indotto dell'intera Toscana meridionale.

Il conflitto politico attuale ruota attorno a questo legame indissolubile. La preoccupazione è che l'integrazione in Intesa porti a uno smantellamento territoriale silenzioso, dove le decisioni sul credito locale vengono prese a Milano o Torino, ignorando le specificità di un tessuto economico che MPS ha sostenuto per oltre cinque secoli.

In questa partita, il concetto contabile di avviamento assume una connotazione quasi metafisica. Le relazioni di stima prodotte dai consulenti cercano di inquadrare MPS in parametri di efficienza standardizzati, ma ignorano l'asset più prezioso: l'identità storica come motore di fiducia.

Il dibattito si è spostato: non si discute più solo di solidità patrimoniale, ma di tutela della funzione sociale. Giani insiste sulla necessità che lo Stato non abbandoni la nave prima di aver messo in sicurezza il futuro dei lavoratori. Dal punto di vista finanziario, la sfida per Intesa sarà integrare MPS senza distruggerne il valore immateriale. Se il marchio e la direzione generale venissero sacrificati sull'altare delle sinergie di costo, il rischio è una perdita di radicamento che colpirebbe la stessa redditività futura dell'operazione.

Il 10 settembre 2026 si consumerà un passaggio epocale. Da una parte abbiamo la spinta inarrestabile del mercato e delle economie di scala rappresentate dall'OPAS di Intesa Sanpaolo; dall'altra la strenua difesa di un'autonomia che affonda le radici nella storia d'Italia. Il MEF sembra aver scelto la strada del disimpegno, ma le condizioni poste dal territorio peseranno come macigni sulla reputazione di chiunque erediterà il "Monte".