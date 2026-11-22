L'accelerazione dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e la sua pervasiva integrazione nelle infrastrutture critiche del pianeta non rappresentano più una mera questione teoretica per gli addetti ai lavori. L'attualità più recente mostra come la fragilità dell'ecosistema digitale si intrecci strettamente con la sicurezza nazionale, la tenuta geopolitica e la sovranità delle istituzioni democratiche.

In Italia, la soglia di attenzione dei servizi di cybersicurezza ha raggiunto livelli critici a seguito del tentato attacco hacker – intercettato e sventato senza conseguenze – sferrato contro i sistemi informatici della Direzione Investigativa Antimafia. Un episodio che s'inserisce in una recrudescenza di minacce informatiche e attacchi ibridi diretti verso snodi strategici italiani ed europei. Parallelamente, sul piano internazionale, le autorità francesi hanno accusato formalmente il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana (IRGC) di aver condotto un massiccio cyber-attacco contro i sistemi di refrigerazione di circa 700 punti vendita commerciali alimentari. L'incursione informatica ha causato il sovrascaldamento e l'incendio di diversi impianti, portando al deterioramento e alla distruzione di ingenti scorte alimentari.

Oltre all'impatto immediato della guerra cibernetica e del sabotaggio delle infrastrutture, la comunità scientifica internazionale lancia moniti radicali circa la traiettoria di sviluppo dei modelli generativi e autonomi.

"Le aziende tecnologiche stanno creando un’intelligenza artificiale che potrebbe sfuggire al controllo e minacciare l’esistenza stessa dell’umanità. Un tempo le aziende vendevano cocaina nelle bevande. Alla fine abbiamo detto loro: smettetela, altrimenti finirete in prigione. Possiamo fare la stessa cosa con l’IA." ha dichirarto Prof. Stuart Russell.

Di fronte a una spinta tecnologica priva di freni ed esposta a vulnerabilità sistemiche, subire passivamente l'innovazione non è più un'opzione praticabile. Emerge l'urgenza di costruire spazi di analisi e regolamentazione in cui la conoscenza tecnica sia guidata dal rigore etico e dalla responsabilità pubblica.

Nel mese di novembre 2026, la città di Firenze si trasforma in un laboratorio umanistico e scientifico per l'analisi dell'impatto dell'intelligenza artificiale. Per rispondere alla complessità delle sfide globali, la dimensione locale riafferma il proprio ruolo centrale attraverso il confronto tra accademie storiche, organismi di ricerca, rappresentanze delle imprese e istituzioni culturali.

L'obiettivo delle giornate fiorentine è costruire una governance condivisa del digitale, declinando la risposta etica e operativa su tre ambiti vitali: la sostenibilità e la tecnologia per la filiera agroalimentare, la salvaguardia del lavoro e dell'autonomia umana nell'organizzazione aziendale, e la difesa della trasparenza informativa contro le derive della post-verità.

Data Titolo Evento Luogo Focus Principale 11-12 Novembre 2026 Intelligenza artificiale in agricoltura Accademia dei Georgofili / Modalità Ibrida (In presenza e streaming online) Rivoluzione digitale, precisione, sostenibilità e didattica per la filiera agroalimentare. 12 Novembre 2026 La dimensione umana nelle imprese nell'era dell'IA Sala Corsi CCIAA (Piazza dei Giudici 3, Firenze) / Remoto Impatto dell'IA sul lavoro, autonomia professionale, responsabilità ed etica aziendale. 18 Novembre 2026 Vivere con l'IA: Demistificare, decodificare e decidere Institut français Firenze (Palazzo Lenzi, Piazza Ognissanti 2) Ecosistema informativo, democrazia, post-verità e la Carta dell’IA della Regione Toscana.

Il dialogo tra la secolare tradizione dell'Accademia dei Georgofili – da oltre due secoli punto di riferimento per il progresso delle scienze agrarie – e le frontiere computazionali dell'intelligenza artificiale costituisce un passaggio cruciale per l'evoluzione del settore primario italiano. Con l'obiettivo strategico di individuare nel 2027 l'anno di svolta per l'alfabetizzazione digitale dell'intera filiera agroalimentare, il convegno "Intelligenza artificiale in agricoltura", organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali, mira a coniugare l'eccellenza produttiva con i parametri europei di sostenibilità ecologica.

L'evento offrirà a ricercatori, docenti, tecnici e imprenditori una guida metodologica su come l'integrazione tra sensoristica avanzata, modelli predittivi e algoritmi possa guidare le decisioni operative in campo e in stalla.

Prima Giornata (11 Novembre) - Agricoltura di precisione e difesa delle colture : Agricoltura di precisione e miglioramento genetico vegetale : Applicazione degli algoritmi di apprendimento automatico per l'ottimizzazione delle risorse idrico-nutrizionali e per la selezione varietale mirata. Proximal e remote sensing : Utilizzo integrato della sensoristica di prossimità e del telerilevamento satellitare o da droni per la diagnostica continua dei suoli e delle colture. Gestione delle serre e robotica : Soluzioni per il controllo microclimatico automatizzato nelle colture protette, automazione della raccolta e meccanizzazione agricola di precisione. Patologia vegetale ed entomologia : Diagnostica precoce delle fito-patologie ed elaborazione di modelli matematico-predittivi per il contenimento guidato dei parassiti.

: Seconda Giornata (12 Novembre) - Zootecnia di precisione, sostenibilità e formazione : Zootecnia di precisione e nutrizione : Algoritmi per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e formulazione scientifica della nutrizione animale. Monitoraggio del benessere animale : Sistemi non invasivi basati su computer vision e rilevamenti termografici per il tracciamento continuo dello stato di salute e del benessere negli allevamenti. Sostenibilità ambientale e gestione reflui : Modelli di ottimizzazione nei processi di smaltimento, riduzione delle emissioni e valorizzazione agronomica ed energetica dei reflui. Didattica e formazione professionisti : Ridefinizione dei percorsi accademici e professionali per dotare gli agronomi di domani delle necessarie competenze algebriche e digitali.

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L'ingresso pervasivo dei sistemi algoritmici nella gestione dei processi aziendali non solleva soltanto questioni di efficienza produttiva, ma mette in discussione la natura stessa dell'organizzazione del lavoro. Il rischio sistemico è che il mito dell'ottimizzazione metrica finisca per ridefinire il valore della prestazione lavorativa, riducendo l'autonomia decisionale dei singoli, rendendo opaca la catena di responsabilità e degradando le relazioni interpersonali a semplici variabili numeriche.

Per rispondere a questa deriva, il ciclo di incontri Fare Impresa Futuro propone il suo convegno conclusivo del II ciclo, intitolato "La dimensione umana nelle imprese nell’era dell’IA". Promossa da Dilef/Università di Firenze, Centratec/CNR Firenze ed Eurosportello, con il patrocinio del Comune di Firenze e della Camera di Commercio di Firenze, l'iniziativa dimostra come la disciplina filosofica fornisca una dotazione metodologica plurisecolare capace di aiutare le imprese a conciliare la spinta tecnologica esterna con la propria identità culturale interna.

L'evento si terrà presso la Sala Corsi della Camera di Commercio di Firenze secondo la seguente scansione temporale:

16:00 - Saluti e apertura dei lavori Massimo Manetti (Presidente della Camera di Commercio di Firenze) e Benedetta Albanese (Assessora all’educazione e formazione professionale del Comune di Firenze). 16:30 - Introduzione al tema e moderazione Lucio Scognamiglio (Presidente di Eurosportello e Coordinatore del progetto Fare Impresa Futuro). 16:40 - Neoumanesimo contemporaneo di impresa Michele Ciliberto (Presidente dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Professore emerito di Storia della filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e Accademico dei Lincei). 17:10 - Il lavoro che cambia: cosa trattenere, cosa trasformare, cosa lasciar andare Matteo Galletti (Professore di Filosofia morale presso l'Università degli Studi di Firenze). 17:40 - Profili operativi e organizzativi della dimensione umana in azienda Luca Mori (Filosofo, formatore e docente di Fondamenti storico-epistemologici della psicologia presso l'Università di Pisa). 18:10 - Interventi del panel degli organizzatori e domande dal pubblico Confronto direttivo e dibattito aperto tra relatori, promotori e il pubblico presente in sala e collegato da remoto. 18:40 - Chiusura dei lavori

L'impatto dell'intelligenza artificiale valica i confini della produzione industriale e del settore primario, investendo l'architettura dell'ecosistema informativo e le precondizioni stesse del dibattito democratico. Mercoledì 18 novembre 2026, ore 18:00, nel quadro del ciclo di incontri italo-francesi "Informazione e Democrazia: Le sfide della post-verità", l’Institut français Firenze – su organizzazione dell’Institut français Italia / Ambasciata di Francia in Italia e con il sostegno di Edison – ospita il convegno "Vivere con l’IA. Demistificare, decodificare e decidere".

L'evento vedrà la partecipazione del mondo accademico e del giornalismo d'inchiesta (con il contributo dell'Istituto Universitario Europeo, del Corriere Fiorentino e della rivista Esprit) per decostruire i meccanismi della disinformazione algoritmica:

Introduzione : Anne-Laure Jeanvoine (Direttrice dell’Institut français e Console Generale di Francia a Firenze).

: Anne-Laure Jeanvoine (Direttrice dell’Institut français e Console Generale di Francia a Firenze). Presentazione Istituzionale : Alberto Lenzi (Assessore della Regione Toscana), relatore sull'impianto attuativo e i principi guida della Carta dell'IA della Regione Toscana.

: Alberto Lenzi (Assessore della Regione Toscana), relatore sull'impianto attuativo e i principi guida della Carta dell'IA della Regione Toscana. Relatori : Claire Boine (Docente di diritto delle tecnologie e governance dell'IA presso l'Istituto Universitario Europeo - EUI) e Chiara Dino (Giornalista del Corriere Fiorentino).

: Claire Boine (Docente di diritto delle tecnologie e governance dell'IA presso l'Istituto Universitario Europeo - EUI) e Chiara Dino (Giornalista del Corriere Fiorentino). Moderatore: Nicolas Léger (Docente di filosofia e membro del comitato di redazione della rivista Esprit).

I tre appuntamenti previsti nel capoluogo toscano nel novembre 2026 dimostrano come la risposta alle grandi incertezze dell'era digitale non risieda nella chiusura luddista né nell'accettazione acritica dello strapotere tecnologico. Firenze propone un percorso di convergenza tra competenze tecniche, approfondimento filosofico e sovranità normativa.

Dall'agricoltura di precisione alla tutela della dignità del lavoro, fino alla difesa dello spazio pubblico informativo, guidare la transizione digitale richiede una cittadinanza consapevole e professionisti formati, capaci di esercitare una governance etica, informata e democratica.