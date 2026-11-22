L'inesorabile avanzata dell'intelligenza artificiale generativa sta scuotendo le fondamenta della cultura contemporanea, costringendoci a riconsiderare concetti che ritenevamo consolidati: cos'è la creatività? Come si tutela la dignità del lavoro intellettuale quando le macchine sintetizzano e riproducono l'ingegno umano? Rispondere a questi interrogativi richiede un salto concettuale, capace di superare il riduzionismo tecnologico per abbracciare una visione integrata tra diritto, etica e ricerca spirituale.

È in questo scenario di profonda trasformazione che Firenze torna a vestire il suo abito storico di capitale dell'umanesimo. Nell'arco di tre giornate alla fine di ottobre 2026, la città diventa il crocevia di un dibattito fondamentale, ospitando tre grandi incontri nei quali giuristi, accademici, esponenti religiosi e artisti tracciano la rotta per un futuro in cui la tecnologia rimanga al servizio della persona e non il suo dominatore.

Venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 11.30, la Sala di Lettura dell’Institut français Firenze (Piazza Ognissanti 2) ospita il convegno internazionale "Intelligenza artificiale ed equo compenso. L’utilizzo illegittimo delle opere per l’addestramento dell’intelligenza artificiale: nuove forme di remunerazione degli autori". Inserito nella XVIII edizione del festival France Odeon (in programma dal 28 ottobre al 1° novembre), l'incontro affronta la ferita aperta del machine learning: l'impiego massivo e non autorizzato di opere protette — testi, immagini, composizioni musicali, sceneggiature e pellicole cinematografiche — per nutrire gli algoritmi generativi delle grandi piattaforme tecnologiche, senza consenso né compenso.

Di fronte a questo drenaggio del patrimonio intellettuale, organismi fondamentali della gestione collettiva dei diritti come la francese SACD e l'italiana SIAE propongono un cambio di paradigma normativo. L'obiettivo non è frenare l'innovazione, bensì qualificare giuridicamente l'addestramento dei modelli di IA come una specifica e autonoma forma di sfruttamento dell'opera. Una simile impostazione richiede la definizione di meccanismi trasparenti di autorizzazione, controllo e, soprattutto, l'istituzione di un sistema di equo compenso dedicato, da affiancare ai diritti già previsti per lo streaming e la diffusione televisiva.

Con i saluti del Console Generale di Francia Anne-Laure Jeanvoine e l'introduzione del presidente di France Odeon Enrico Castaldi, il dibattito — moderato dal direttore artistico Francesco Ranieri Martinotti — vede confrontarsi i vertici delle istituzioni cinematografiche e del diritto d'autore, tra cui Giorgio Carlo Brugnoni (DGCA), Pascal Rogard (SACD), Andrea Marzulli (SIAE), i giuristi Alberto Maria Gambino e Vivian Grace Chammah, e il regista Philippe Le Guay. A sostenere questa vertenza è l'intera filiera dell'audiovisivo italiano, rappresentata dalle principali sigle autoriali e di categoria (ANAC, 100autori, AIDAC, WGI, ACMF, AIR3). Costruire un modello europeo comune significa restituire forza negoziale ai creatori e riaffermare un principio etico ineludibile.

Risalendo la trama degli eventi a giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 16.30, il centro della riflessione si sposta nella storica Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi (via Cavour 9) per l'incontro "Sull'Enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV", promosso dalla Città Metropolitana di Firenze insieme all'Istituto Gramsci Toscano. Se la dimensione giuridica punta a proteggere il valore del lavoro, il documento pontificio sposta il baricentro sull'imperativo etico: la custodia della persona umana al cospetto dell'automazione algoritmica.

La forza dell'evento risiede nel dialogo profondo tra il magistero sociale della Chiesa e la cultura laica ed accademica. Sotto la guida di Vittoria Franco, presidente dell'Istituto Gramsci Toscano, figure di primissimo piano del mondo universitario mettono a confronto le proprie competenze con le sollecitazioni dell'Enciclica: lo storico delle istituzioni religiose Alberto Melloni (Università di Modena e Reggio Emilia), l'economista Elsa Fornero (Università di Torino) e la giurista Enza Pellecchia (Università di Pisa).

Dall'intreccio tra l'analisi economica del mercato del lavoro, la tutela giuridica dei diritti fondamentali e la storiografia del pensiero cristiano emerge un monito corale: l'intelligenza artificiale non può diventare un dispositivo di svuotamento della centralità dell'individuo. La salvaguardia della persona richiede un'alleanza trasversale capace di subordinare l'efficienza tecnologica al bene comune e alla giustizia sociale.

"Difendere la persona nell'era dell'intelligenza artificiale richiede un'alleanza inedita: soltanto unendo etica trascendente, analisi economica e rigore giuridico possiamo evitare che l'algoritmo riduca l'uomo a mero dato."

A dare il via a questo itinerario intellettuale fiorentino è la serata di mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 19.00, quando la millenaria Abbazia di San Miniato al Monte (via delle Porte Sante 34) fa da cornice alla presentazione del volume "A.R.S. Arte Religione e Scienza". Pubblicato dall'editore Luoghi Interiori come riedizione aggiornata dell'opera originariamente stampata da Giunti nel 2000, il testo raccoglie i contributi di filosofi, scienziati e studiosi che si misurano con la ricerca espressiva di Marco Bagnoli, artista toscano di fama internazionale.

Il dibattito vede protagonisti l'abate Padre Bernardo Gianni, la pedagogista e curatrice del testo Mariangela Giusti e il sociologo della cultura digitale Derrick de Kerckhove. Insieme, esplorano come l'arte contemporanea riesca a porsi quale ponte concettuale tra il rigore della scienza esatta, la speculazione mediale e l'apertura verso il trascendente, offrendo chiavi di lettura indispensabili per orientarsi in un'era dominata dal determinismo tecnologico.

A riprova del fatto che l'estetica non è semplice astrazione ma esperienza viva, la presentazione sfocia in una performance musicale diretta da Marco Bagnoli e Luca di Volo, con la partecipazione di Nastaran, Roberto Neri, Eleonora Tassinari e dello stesso Padre Bernardo Gianni, supportati dalla fonica e dal light design di Luigi Chelli e Marco Ulivieri. Un momento d'alleanza tra linguaggio visivo, sonoro e spirituale.

I tre appuntamenti che animano Firenze dal 28 al 30 ottobre 2026 non rappresentano semplici eventi di calendario, ma costituiscono le tappe di un vero e proprio manifesto culturale. Dalla proposta di un equo compenso per proteggere l'ingegno degli autori all'appello etico formulato dall'Enciclica Magnifica Humanitas, sino alla sintesi estetica ed ecumenica di San Miniato, la città dimostra che la risposta all'incalzare degli algoritmi non si gioca unicamente sul piano dei codici informatici, bensì sul terreno dell'umanesimo.

Riaffermare la sovranità della persona, difendere il valore economico e morale dell'opera d'arte e coltivare la dimensione trascendente sono le precondizioni fondamentali per evitare che la rivoluzione generativa si traduca in una desertificazione culturale.