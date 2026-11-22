In un territorio ricco di testimonianze archeologiche riportate alla luce e ancora tutte da scoprire, come quello immerso tra le colline fiorentine e valdelsane di Barberino Tavarnelle, dove da anni si svolgono campagne di indagine archeologica nella zona di San Pietro in Bossolo e in quella di Semifonte, nei pressi del borgo di Petrognano, un progetto culturale inedito promosso dal Consiglio regionale della Toscana investe sull’archeologia accessibile dedicata ai visitatori non vedenti ai quali è offerta un’inedita esperienza tattile.

Nell’Antiquarium di Sant’Appiano, frazione del comune di Barberino Tavarnelle, è conservata una traccia del passato che attesta la presenza di antiche civiltà nel territorio e di figure mitologiche legate all’antica Grecia. Si tratta di un’urna cineraria di origine etrusca, rinvenuta a San Martino ai Colli, dove era collocata una necropoli etrusca. Di questo importante reperto è stata realizzata una fedele riproduzione in resina, che potrà offrire un’esperienza di conoscenza diretta alle persone cieche e ipovedenti.

L’opera da toccare è il cuore della mostra “Persefone. Mito e banchetto in Etruria I cicli della terra e della vita” che apre i battenti sabato 21 novembre alle ore 16 nella Cappella di San Michele Arcangelo a Semifonte, nel Comune di Barberino Tavarnelle. L’iniziativa nasce da un’idea del Gruppo Archeologico Achu, presieduto da Giancarlo Nutini, ed è realizzata con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, il patrocinio del Comune di Barberino Tavarnelle e del Sistema Museale del Chianti e del Valdarno Fiorentino.

“L’intento – dichiara il sindaco David Baroncelli - è quello di invitare le persone cieche e con disabilità visiva ad esplorare con le mani questa bellissima testimonianza archeologica del nostro territorio, l’esperienza tattile permetterà di entrare in contatto diretto con le forme, le figure scolpite, le dimensioni dell’urna”. Il contenitore funerario riporta nella parte inferiore un bassorilievo con la raffigurazione del rapimento di Persefone da parte di Ade, dio degli Inferi, mentre sulla copertura è scolpita una figura maschile distesa, secondo una convenzione figurativa diffusa nell’arte funeraria etrusca.

“Un soggetto, quest’ultimo, - aggiunge il sindaco Baroncelli - che richiama il tema del banchetto e della convivialità nella civiltà etrusca, un'occasione per esplorare il ruolo del cibo nella vita delle comunità attuali".

L’evento espositivo si inquadra nel più ampio progetto di valorizzazione delle produzioni enogastronomiche locali “Terre di Semifonte – Sapori e tradizione in terra di Toscana” che mira a promuovere le eccellenze e le peculiarità del territorio puntando una lente di ingrandimento sul percorso storico, le caratteristiche del paesaggio rurale e le tradizioni della comunità residente. A fare da corollario alla mostra sei fotografie d’arte di Paolo Castaldi, conoscitore della campagna di San Donnino dove abita dal 1990, che indaga il paesaggio rurale con la potenza comunicativa del chiaroscuro.

Il rapporto tra luce ed ombra, bianco e nero, è lo strumento di cui si avvale l’artista per descrivere il paesaggio rurale di Semifonte e farlo dialogare con il mito di Persefone, sospeso fra il mondo dei vivi e l’oltretomba, fra la luce e le tenebre. Il programma dell’iniziativa propone anche delle opportunità di conoscenza dei luoghi rurali, delle tradizioni agricole e delle risorse enogastronomiche. Il 28 novembre apriranno al pubblico in forma straordinaria i frantoi storici nel borgo medievale di Petrognano.

Un evento dedicato agli spazi della lavorazione delle olive e alla produzione dell’olio attivi nel secondo dopoguerra. Un’altra data da mettere in agenda è il 5 dicembre per un ciclo di visite alle aziende storiche dove si potranno effettuare degustazioni delle produzioni tipiche locali.

La mostra “Persefone Mito e banchetto in Etruria I cicli della terra e della vita” sarà visitabile fino al 31 dicembre 2026 nei seguenti orari di apertura: sabato e domenica ore 15:30 – 18:00, lunedì e mercoledì pomeriggio su richiesta. Informazioni: info@summofonte.org