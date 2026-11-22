Martedì 24 novembre alle ore 11, presso la storica Pasticceria Le Chicchere di Sesto Fiorentino, in via Gramsci 492, tel. 055/4489796, avrà luogo la quarta edizione del concorso di pasticceria Budino di riso - Il dessert toscano, con 20 delle migliori pasticcerie e forni da tutta la regione.

Per la prima volta, infatti, il concorso cambia nome allargandosi a pasticcerie provenienti non solo da Firenze, Prato e Pistoia ma anche da Pisa e Livorno. D'altronde più di una città toscana rivendica la nascita di questo dolce tipico.

Il concorso è organizzato da Festival delle Pasticcerie e da Casa della Nella che dal lontano 2005, in compagnia dello scomparso giornalista Beppe Pirrone, hanno creato i primi pastry contest a Firenze legati alle tradizioni pasticcere locali: in particolare La miglior schiacciata alla fiorentina, con 20 edizioni svolte, e La miglior schiacciata con l'uva, con 10 edizioni. Poi sono arrivati Il cantuccio classico, Pan di ramerino - Il Medioevo fiorentino, Lo zuccotto fiorentino - Il Rinascimento in tavola.

Ricordiamo che Festival delle Pasticcerie è un contenitore di 180 pasticcerie, forni e gelaterie con tutti i nomi storici e più conosciuti.

L'evento, svolto in collaborazione con la pasticceria Le Chicchere e con DMP-Distribuzione Materie Prime di Pistoia, rientra nel calendario di VETRINA TOSCANA: il progetto della Regione Toscana che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

TUTTI I PARTECIPANTI Qui di seguito la lista completa suddivisa per Comune e provincia di provenienza: Forno Becagli, Forno Luysa, Forno Pugi, My Bakery Bistrot, Pasticceria La Fama di Firenze; Pasticceria Andrea di Compiobbi; Pasticceria Marcello di Pontassieve; Pasticceria Ginella di Grassina; Caffè Neri-Crociani, Pasticceria Fani di Sesto; Caffè Patrizia, Forno Cafissi, Pasticceria 11 di Campi Bisenzio; Pasticceria Catania, Pasticceria Reale di Signa; Pasticceria Pimpina di Montelupo e Cerbaia; Le Tentazioni di Vinci; Pasticceria Fiorentina di Montespertoli; Pasticceria I'Bikke di Prato; Pasticceria Sosta Loft 68 di Pistoia; Pasticceria Cristiani di Livorno; Pasticceria Alex di Pisa.

La mattina stessa del concorso, i budini di riso verranno portati nella location stabilita per le degustazioni. I 10 membri della Giuria, pastry chef e giornalisti enogastronomici con la prestigiosa presenza di Luciano Artusi, dovranno assaggiare in modo coperto una porzione di ogni budino non sapendo chi è il produttore e dando successivamente un voto da 1 a 10.

INFORMAZIONI: Pasticceria Le Chicchere, Via Gramsci 492 - Sesto Fiorentino (FI), Tel. 055/4489796. Pagina FB e INST: Festival delle Pasticcerie + Casa della Nella.