Le Fragranze di Firenze dal 12 al 14 settembre 2025

Dal 12 al 14 settembre 2025, la Stazione Leopolda di Firenze accoglie il mondo di Pitti Fragranze. Il salone di Pitti Immagine dedicato alla profumeria artistica internazionale celebra l’edizione 23 proponendo un viaggio tra le note olfattive più esclusive e le formule skincare che combinano bellezza e scienza.

“Anticipare le tendenze offrendo uno sguardo mirato sulle novità delle maison de parfum e dei brand più iconici e innovativi e al tempo stesso fare scouting sui brand più nuovi - dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine - è da sempre l'obiettivo di Fragranze. A ogni edizione questo impegno si consolida attraverso nuove collaborazioni e nuovi focus, e un palinsesto di talk, incontri e presentazioni che accompagneranno il lavoro dei migliori buyer del settore fragranze e beauty. Fragranze promuove la ricerca di ciò che genera bellezza, piacere e attimi perfetti. E poiché non c'è arte senza armonia dell'insieme, abbiamo scelto la parola Composizioneper guidare e ispirare l'immagine del salone di settembre e dei suoi contenuti.”

"Composizione": la parola-guida di Fragranze n.23

Scrive Iosif Brodskij in Fondamenta degli incurabili: “Ricavai una lezione fondamentale in fatto di composizione: imparai che la qualità di un racconto non dipende dalla storia in sé ma dal montaggio”. Comporre è unire, concatenare, accostare, equilibrare. Si compone un puzzle, ma anche un litigio. Si compongono i fiori in un vaso e i pigmenti per creare un colore.

Comporre è un atto invisibile ai più, ma capace di dare senso e contenuto. Vitruvio lo codificava in architettura, Henri Cartier Bresson lo attendeva a lungo prima dello scatto, i pittori rinascimentali lo identificavano con l'ordine prospettico.

E per chi pratica l'arte della profumeria e dello skincare niente è più essenziale di certe alchemiche relazioni che rinnovano continuamente l'esperienza olfattiva e tattile. A rappresentare il concetto di Composizione è l’artwork dell’immagine di Fragranze 2025, firmato da Alessandro Gori. Laboratorium -|- M M X V I.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, promuovono il ruolo di Firenze nella strategia di internazionalizzazione attraverso il sostegno ai saloni moda e lifestyle 2025 di Pitti Immagine, un contributo fondamentale per il programma di incoming dei migliori operatori esteri e di comunicazione. "Anche Fragranze è al centro di questa importante collaborazione - aggiunge Antonio Cristaudo, direttore Commerciale e Sviluppo di Pitti Immagine - grazie alla quale possiamo investire preziose risorse nel portare a Firenze una selezione di oltre 30 buyer e operatori della profumeria artistica internazionale, del beauty e del lifestyle, con inviti anche ai top retailer della moda che prestano un’attenzione crescente alle fragranze.

Per questa attività stiamo lavorando con il personale degli uffici Ice all'estero, trovando sempre competenza e approfondita conoscenza dei rispettivi contesti di distribuzione e consumo, per una promozione incisiva delle creazioni italiane sui rispettivi mercati".

Le aziende che fanno parte del nostro programma ospitalità sono 40, per un totale di 57 buyers, e provengono dai seguenti 13 paesi: Cina, Corea del Sud, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Kazakistan, Portogallo, Qatar, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti.Qui di seguito una selezione dei principali buyer esteri e italiani che hanno confermato la loro presenza a questa edizione:10 Corso Como (Italia), 15West (Germania), 50 ML (Italia), Al Sacro Cuore Antica Profumeria (Italia), Alibinali – Galeries Lafayette Doha (Qatar), All Yours (Spagna), Alla Violetta (Italia), Alteus (Lituania), Anne Gallwe' Beauty (Germania), Antonia (Italia), Apropos (Germania), Arielle Shoshana (Stati Uniti), Aroma Company (Germania), Aspects Beauty (Regno Unito), Beautik Haute (Romania), Beautymania (Kazakistan), Bernardelli (Italia), Bertozzini dal 1913 (Italia), B1lock (Cina), Bloom Perfumery (Regno Unito), Caleri (Italia), Cherry (Italia), Cow Parfymeri (Svezia), Crime Passionel (Danimarca), Dover Street Market Paris (Francia), Duftkunsthandlung (Germania), Edith Lucke (Germania), El Corte Ingles (Spagna), Elysee (Romania), Embassy (Portogallo), F.G.J. (Giappone), Fortnum & Mason (Regno Unito), Fragranze (Italia), Fumerie Parfumerie (Stati Uniti), Gabriella Profumi (Italia), Galleria San Federico (Italia), Gambarini (Italia), Glamour Profumeria (Italia), Hesperia (Spagna), House of Merlo (Polonia), Hyundai department store (Corea del Sud), JC Apotecari (Spagna), Kussmund (Austria), I love beauty (Danimarca), Illum (Danimarca), Isetan Mitsukoshi (Giappone), Isolee (Spagna), La Maison de Parfum (Italia), Labelhood (Cina), Lane Crawford (Cina-Hong Kong), Laura Perfumeria (Spagna), La Vie en Rose (Italia), Le Secret du Marais (Spagna), Le Sillage (Giappone), Les Senteurs (Regno Unito), Libero Perfume (Israele), Linda Vuela a Rio (Spagna), Luisaviaroma (Italia), Maison de Parfum (Italia), Mazzolari (Italia), Meroni Andrea Profumeria (Italia), Mfragnet (Cina), Minenna Profumeria (Italia), Mist – La Niche Parfume (Kazakistan), Molecule Perfume (Israele), Mon Petit Parfume (Italia), Nadia Perfumeria (Spagna), Narciso (Italia), Neos 1911 (Italia), Nose Shop (Giappone), Oggioni Profumeria (Italia), Orjana Trading Poland (Polonia), Papaduk (Spagna), Parenti Profumeria (Italia), Perfume Gallery (Corea del Sud), Printemps (Francia), Profumeria Inglese (Italia), Profumissime (Italia), Profumo Poerio 33 (Italia), Rinascente (Italia), Saide (Italia), Shy Mimosa (Regno Unito), Skins Cosmetics (Paesi Bassi), Soling Company (Russia), Storm (Danimarca), The Beautyaholic's Shop (Italia), Top (Croazia), Thaler (Italia), Trajea (Portogallo), Twenty Profumeria (Italia), Twisted Lily (Stati Uniti), Valtellini (Italia), Wren & Wild (Stati Uniti), ZGO (Stati Uniti).

UniCredit è Main Partner di Pitti Immagine

Dal 2020 UniCredit è al fianco di Pitti Immagine come main partner dei suoi saloni, portando idee, progetti e risorse allo scopo di sostenere lo sviluppo dei territori e dell’eccellenza produttiva e di mercato del Made in Italy in evidenza nei saloni di Pitti Immagine. Una sinergia con la quale la banca conferma il suo ruolo di interlocutore attivo per le imprese in tema di innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione, con l’obiettivo di accompagnarle nelle sfide legate all’evoluzione dell’industria.

I numeri di questa edizione

258 i brand che partecipano al salone

75% dei quali proveniente dall’estero

110 brand tra nomi nuovi e rientri a questa edizione

I principali paesi di provenienza sono:

Francia, Germania, Spagna, Svezia, Turchia, Paesi Bassi, Corea del Sud, Emirati Arabi, Regno Unito, Stati Uniti, Cina-Hong Kong, Romania, Svizzera, Armenia, Austria, Belgio, Grecia, India, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Taiwan.

Tra i brand che partecipano a questa edizione ci sono:

27 87 Perfumes, 3LAB, Aether Parfums, Acqua di Stresa, Agarthi, Altaia, Amoln, , Anthologie by Lucien Ferrero, Antinomie, Beaufort London, Borntostandout®, Boadicea the Victorious, Caron, Ciro, Coreterno, Comporta, D:Sol, Discothéque, Eau d’Italie - Le Sirenuse, Essenzialmente Laura by L. Bosetti Tonatto, Farmacia SS. Annunziata dal 1561, Filippo Sorcinelli, Floris, Fragonard, Francesca Dell’Oro Parfum, FUMparFUM, Hunq, Hiram Green, Hart+Hedi, Henrik Vibskov,Isabey Paris, Jorum Studio, Jovoy, J-Scent, Kajal Perfumes, Laboratorio Olfattivo, Laurent Mazzone Parfumes, Le Persona, L’Entropiste, Linari Fine Fragrances, Lydeen Parfums, Maie Piou, Maison Mataha, Maison Tahité - Officine Creative Profumi, Majda Bekkali, Maison Lorenzo Villoresi, Marie Jeanne, Meo Fusciuni, Miller Harris, Miller et Bertaux, MiN New York, Mizensir, Morris Motley, Molinard Parfumeur, Obvious, Olivier Durbano, Param Sara, Parfum de Mahzen, Pekji, Pesade, Pierre Guillaume Paris, Raer Scents, Recensione Negativa, Regalien, Réserve en Afrique, Rundholz, Sabé Masson, Santa Eulalia, Salum, Santi Burgas, Saranghaeyo, Stephane Humbert Lucas, Shekor, Son Venin, Sora Dora, The Different Company, The Essential Blend, The Spirit of Dubai, Thomas de Monaco, Tobba Parfums, Tombstone, Une Nuit Nomade, Veronique Gabai, Voskanian Parfums, Widian, Wiener Blut e il l nuovo brand di fragranze unisex di lusso, Synesthésie.