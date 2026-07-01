Il rooftop dell'Hoxton è la novità dell’estate fiorentina

Trovare un angolo di pace autentico e sofisticato in una città d’arte come Firenze, vibrante ma spesso satura di flussi turistici, è il desiderio di ogni viaggiatore consapevole. The Hoxton Florence risponde a questa ricerca ponendosi come un ponte tra la stratificazione della storia rinascimentale e uno spirito cosmopolita in continua evoluzione.

La novità di questa stagione è l’apertura dell’Enoteca Violetta Rooftop Club. Situata su una terrazza panoramica di 130 metri quadri, questa iniziativa si configura come un pop-up stagionale che rompe gli schemi dei classici cocktail bar da hotel. Qui la mixology cede il passo a una "curatela enoica" d'eccezione, portando verso l'alto il concetto di wine bar già apprezzato al piano terra. La scelta è coraggiosa e controtendenza: focalizzarsi esclusivamente su vini naturali, artigianali e grandi classici, creando un’atmosfera fluida che invita alla scoperta lenta, lontano dalla rigidità del servizio formale.

L’offerta gastronomica del rooftop, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 19:00 alle 22:00, sposa la filosofia della condivisione informale. Il menù è un viaggio mediterraneo che include le immancabili Gilde (nelle varianti terra e mare), feta marinata con olive e peperoncino, ma anche dettagli pop come chips di patate viola, guacamole e giardiniera di verdure.

La carta dei vini è un manifesto della biodiversità: dalle bollicine del Valdobbiadene ai bianchi di Friuli e Campania, passando per ricercati orange wines alsaziani e toscani, fino ai rosati della Puglia e ai rossi di Emilia Romagna e Piemonte. È un approccio "glocal" che permette di degustare l'eccellenza italiana e internazionale con i piedi ben piantati sulla terra toscana, ma lo sguardo rivolto agli orizzonti cosmopoliti.

The Hoxton Florence si distingue per un dialogo architettonico audace che evita la stagnazione museale tipica di molti hotel del centro. La struttura è un sofisticato innesto tra un palazzo del XVI secolo e un edificio modernista degli anni ’80, situato in un quartiere residenziale discreto e lontano dal rumore del turismo di massa. Questa fusione riflette l'anima "open house" del brand: uno spazio dove la storia locale non è un vincolo, ma una base su cui costruire un’identità urbana originale. Il risultato è un’estetica fluida che rispecchia la diversità delle strade circostanti, offrendo un rifugio di design per chi cerca una Firenze meno ovvia.

Per chi cerca il "sacro graal" del viaggio contemporaneo — il comfort di una casa privata unito ai servizi di un hotel d'élite — The Hoxton propone "The House". Questo appartamento indipendente vanta tre camere da letto, cucina attrezzata e soggiorno, ideale per soggiorni lunghi o famiglie numerose.

Il vero plus è l'integrazione con il sistema Flexy Time, che permette una flessibilità totale sugli orari di check-in e check-out, fondamentale per chi viaggia con bambini. Per i neonati, il programma Tiny Hox garantisce in camera dotazioni essenziali come culle, scalda-biberon e prodotti per la cura del corpo, permettendo ai genitori di viaggiare leggeri senza rinunciare alla qualità.

Con il programma "Hox Kids", The Hoxton trasforma il soggiorno familiare in un’esperienza dinamica, eliminando la tipica "stasi da museo" che può affaticare i più piccoli. Il servizio più originale è il "Dial For Treats": i piccoli ospiti possono sollevare il ricevitore della camera e chiamare direttamente la reception per richiedere piccoli desideri istantanei.Che si tratti di un gelato rigenerante dopo una giornata trascorsa tra i monumenti, di un kit da colorare o di cartoline da inviare agli amici, l'hotel gratifica l'indipendenza dei bambini. E per i genitori, il valore aggiunto è concreto: la colazione è gratuita per tutti i bambini fino ai 12 anni presso il ristorante Alassio, mentre al check-in gli adulti vengono accolti con un drink omaggio firmato Hox Shop.

Pe chi desidera vivere questa esperienza tra luglio e agosto, è disponibile uno sconto speciale del 10% utilizzando il codice HOXTREATS in fase di prenotazione sul sito ufficiale