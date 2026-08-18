Loredana Bertè, alla Versiliana una regina della musica

Marina di Pietrasanta (LU), 18 agosto 2026 - Loredana Bertè, attualmente in tour con “ANCORA RIBELLE”, tra un concerto e l’altro ha voluto fare una sosta straordinaria in Versilia per incontrare il suo pubblico mercoledì 19 agosto alle ore 18.30 al Caffè della Versiliana. Un ritorno particolarmente significativo quello alla Versiliana, che negli anni l’ha vista più volte protagonista sul palco del Teatro Grande con i suoi show.

Questa volta Loredana Bertè, una delle artiste più autentiche, libere e rivoluzionarie della musica italiana, sarà ospite del Caffè per il firmacopie del suo libro fotografico “50 volte Bellissima” - pubblicato da Rizzoli con la prefazione di Donatella Versace.

A introdurre il firmacopie sarà Paolo Giordano, giornalista e critico musicale, che ripercorrerà oltre cinquant’anni di musica, costume e vita vissuta, attraverso le immagini e i ricordi di un’artista che ha saputo anticipare mode, linguaggi e trasformazioni della società.

Loredana Bertè

Regina della scena musicale con oltre 15 milioni di copie di dischi venduti ha attraversato cinque decenni di musica con la sua presenza carismatica e la sua voce unica. Ha saputo spaziare tra vari generi, dimostrando una versatilità unica e una capacità innata di trasmettere emozioni attraverso le sue canzoni. Dal 1975 una lunga sequenza di successi, senza mai rinunciare alla propria identità, fino al più recente riconoscimento ottenuto al Festival di Sanremo con il Premio della Critica Mia Martini per “Pazza”. “50 volte Bellissima” nasce proprio dalla volontà dell’artista di fermare attraverso la fotografia i momenti più significativi di una carriera irripetibile.

Ho sempre detto che la mia vita è il risultato di ciò che ho visto e vissuto, racconta Loredana Bertè nel volume.Per i miei cinquant’anni di carriera ho voluto regalarmi un album di ricordi, perché alla fine io sono anche ciò che è stato scattato e che resterà per sempre. La fotografia, come l’arte in generale, ha questo potere magico di fermare il tempo e renderlo eterno.

Attraverso fotografie di grandi autori italiani e internazionali, alcune delle quali inedite, il libro racconta un’artista libera, ribelle, iconica, tenace, fragile, femminista, rockstar e irripetibile. Un percorso per immagini che restituisce la forza di una donna che ha fatto della libertà la propria cifra artistica e personale, anticipando mode e tendenze, creando look destinati a diventare iconici e combattendo, dentro e fuori dal palco, contro i pregiudizi e a favore della libertà delle idee e delle persone.

L’appuntamento della Versiliana sarà anche l’occasione per conferire a Loredana Bertè il Premio Speciale alla Carriera – Musica degli Urbano Quinto Heritage Celebrity Awards, riconoscimento dedicato a un’artista che ha lasciato un segno profondo nella musica e nel costume italiani. Il premio è un pezzo unico, realizzato a partire da una copia dell’album Made in Italy, la cui artwork è stata concepita dall’Andy Warhol Studio e la cui fotografia di copertina è stata realizzata da Christopher Makos.

Si tratta di un esemplare storico, personalizzato a mano da Andy Warhol nel 1981, su commissione di Urbano Quinto, figura alla quale è dedicata la Fondazione Urbano Quinto Heritage. L’intervento dell’artista americano rende il riconoscimento un oggetto d’arte unico: Warhol intervenne direttamente sulla copertina con elementi in fucsia, occhi a colore, profilo disegnato e la propria firma autografa. L’appuntamento al Caffè della Versiliana sarà dunque un’occasione imperdibile per incontrare una protagonista assoluta della musica italiana e ripercorrere, attraverso fotografie e racconti, cinquant’anni di una carriera che continua ancora oggi a sorprendere.

Tutti gli incontri al Caffè de La Versiliana saranno anche trasmessi su Noi Tv, Umbria Tv, Tv Parma. In diretta anche su Teleregione Toscana LCN 78 del digitale terrestre e saranno visibili anche sulla piattaforma ADN-PLAY e in streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e sulle pagine Facebook della Versiliana e del Comune di Pietrasanta.

Gli incontri del Caffè de La Versiliana iniziano alle 18:30 e sono a ingresso libero.Il programma completo del 47° Festival La Versiliana è disponibile sui canali ufficiali della Fondazione Versiliana www.versilianafestival.it

I prossimi appuntamenti al Caffè della Versiliana:

20 agosto

Dalla Lombardia all'Italia: idee per il buon governo

Massimiliano Romeo, capogruppo Lega – Salvini Premier al Senato

Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia

Conduce Cesare Zapperi, Corriere della Sera

21 agosto

Intervista a Giovanni Donzelli

Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale organizzazione Fratelli d’Italia

Conduce Claudia Fusani, giornalistaparlamentare

22 agosto

Intervista a Stefano Bonaccini

Stefano Bonaccini, europarlamentare e Presidente Partito Democratico

Conduce Massimiliano Lenzi

23 agosto

Intervista a Deborah Bergamini

Deborah Bergamini, deputato, vicesegretario di Forza Italia

Conduce Alessandro Sallusti, direttore di Libero