Firenze: appuntamenti da non perdere nel periodo natalizio

Le luci che adornano i palazzi e le strade principali, le decorazioni che abbelliscono ogni angolo della città e l’aria frizzante tipica dell’inverno, creano un’atmosfera incantata, capace di trasportare chiunque in un mondo di festa e meraviglia. Le melodie che risuonano tra le vie e le note dei concerti natalizi completano il quadro, rendendo Firenze un luogo in cui arte, storia e spirito delle feste si fondono in un’esperienza unica.

Quest’anno Lindt decide di portare la magia del Natale direttamente tra le persone con il Christmas Tour: la prima tappa sarà al Centro Commerciale Sesto Fiorentino (FI) il 5, 6 e 7 dicembre, trasformandolo in un vero e proprio crocevia dove emozione e gusto si incontrano grazie all’irresistibile scioglievolezza. Grazie al LINDOR Christmas Tour, il Natale Lindt prenderà vita attraverso una roulotte completamente brandizzata che diventerà un accogliente spazio esperienziale. L’area circostante sarà allestita in stile festivo, con elementi pensati per catturare l’attenzione dei visitatori e invitarli a immergersi nell’atmosfera delle feste.

Quando Firenze si accende di luci e si veste del suo fascino più festoso, l’Hotel Savoy si riconferma il rifugio più intimo dove celebrare insieme ai propri cari. Quest’anno per Natale l’hotel svela il progetto “Avvolti nel Tempo” in collaborazione con Pineider che invita a riscoprire il Tempo come dono e a vivere lo spirito dello slow travel: un invito a fermarsi, riflettere, riconnettersi con sé stessi e con gli altri in un’epoca dominata dalla velocità e dall’immediatezza.

Il ristorante Irene, guidato dalla visione culinaria di Fulvio Pierangelini, accompagna i rituali natalizi dalla Cena della Vigilia al Brunch del primo giorno dell’anno con menu dedicati di cinque portate, che esaltano ingredienti locali come il tartufo, attraverso piatti d’eccellenza quali Guanciale di vitello brasato al Chianti Classico con tartufo nero o Ravioli con carciofi, pecorino, gamberi rossi crudi e tartufo bianco.

I profumi e sapori italiani più classici, reinterpretati in chiave contemporanea, vengono accompagnati da grandi etichette di vini nazionali e internazionali, ma anche da cocktail d’autore al Bar Artemisia.

The Hoxton Florence dà il via alla stagione più magica dell’anno con un calendario ricco di attività che animeranno l’hotel per tutto il mese di dicembre. Tra sorprese digitali, masterclass, mercatini natalizi, aperitivi musicali e la cena della Vigilia e il pranzo di Natale firmati dal ristorante Alassio, gli ospiti potranno vivere un Natale contemporaneo e conviviale nel cuore di Firenze. Il cortile di The Hoxton Florence ospiterà un Christmas Market con sei casette in legno dedicate a brand locali selezionati. Le masterclass più dolci dell’anno tornano nella House, l’accogliente appartamento del The Hoxton Florence.

L’Executive Chef Filippo Fondatori guiderà gli ospiti nella creazione dei classici biscotti natalizi allo zenzero. A partire da domenica 14, tutte le domeniche di dicembre, la Lobby dell’hotel si trasforma in un salotto ideale per giocare insieme ai giochi da tavola.

Il ristorante Alassio propone una cena della Vigilia elegante e contemporanea: un menu di 5 portate (80 €, bevande escluse) ideato per celebrare la tradizione con un twist moderno. Per il pranzo di Natale del 25 dicembre, l’Executive Chef Filippo Fondatori renderà ancora più speciale la giornata proponendo una selezione di piatti fuori menù, disponibili in aggiunta al menù à la carte standard di Alassio. Un’occasione perfetta per celebrare il Natale con sapori unici e creativi, nel calore dell’atmosfera Hoxton.

L’FH55 Hotel Calzaiuoli, un elegante palazzetto storico situato nel centro della città, conquista gli ospiti con ambienti raffinati e camere con vista sui principali monumenti. In alternativa, per chi preferisce la pace e la tranquillità della campagna, è possibile soggiornare all’ FH55 Hotel Villa Fiesole, elegante dimora affacciata sulle colline che circondano la città, che offre un pacchetto natalizio esclusivo.