Trovare casa a Firenze è diventato uno dei problemi più grandi della città. Per chi ci vive da sempre, per chi ci arriva per lavorare, per chi ci viene a studiare.Ed è proprio di questo che si parlerà mercoledì 25 novembre alle 17:30 al Caffè Letterario delle Murate, in Piazza delle Murate, nell'incontro organizzato dal Laboratorio Firenze.

Non sarà un convegno tecnico per addetti ai lavori. Sarà un confronto aperto, con l'obiettivo di capire cosa sta succedendo davvero e, soprattutto, quali risposte si possono dare all'emergenza abitativa.

Ad aprire l'incontro sarà il Prof. Maurizio Cotta*l, coordinatore del Laboratorio Firenze.La presentazione del tema, "Quali risposte all'emergenza abitativa?", sarà affidata all'Avv. Franco Lucchesi, del Laboratorio Firenze.

Poi i contributi di due voci diverse ma complementari:Dott. Giovanni Fossi Presidente della Fondazione Case degli Indigenti Firenze, che racconterà il problema dal punto di vista di chi ogni giorno si occupa delle persone più fragili

Prof. Francesco Zini filosofo dell'Università di Siena, che porterà una riflessione più ampia sul diritto ad abitare e sul senso di comunità.A seguire, spazio agli interventi di rappresentanti della politica e delle istituzioni cittadine.