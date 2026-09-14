Il derby contro Pisa nei sedicesimi di finale

Il calendario della Coppa Italia FrecciaRossa ci regala un martedì sera da rivalità secolare: domani, alle ore 21.00, lo Stadio "Artemio Franchi" si accende per un derby toscano che profuma di calcio d'altri tempi. Una sfida secca, un bivio del destino dove la storia e l'ambizione si scontrano in 90 minuti.

Per il Pisa, il cammino in questa Coppa Italia sembra un infinito tour regionale. I nerazzurri arrivano a Firenze con i gradi di "Giant Killer": nei trentaduesimi di finale, infatti, hanno già mietuto una vittima illustre del territorio, eliminando l'Empoli in una battaglia risolta solo alla lotteria dei calci di rigore.

Affrontare due derby toscani consecutivi carica la squadra di un’elettricità particolare. C'è una narrazione potente dietro questo Pisa: dopo aver espugnato il fortino empolese, la squadra punta ora al colpo grosso nella "casa grande" dei cugini viola. Per i tifosi nerazzurri, varcare i cancelli del Franchi non è solo una trasferta, ma l'occasione di ribadire una supremazia territoriale che manca da troppo tempo, cavalcando l'onda di un entusiasmo che solo le grandi imprese sanno generare.

Se il Pisa sogna lo sgambetto, la Fiorentina risponde con la forza di una rinascita appena iniziata. I viola approdano a questo 16° dopo aver superato l'ostacolo Benevento nel turno precedente, ma è il presente a parlare chiaro. Il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola ha già cambiato l'inerzia della stagione, portando una filosofia offensiva che ha trovato la sua consacrazione nell'ultimo turno di campionato.

Il 2-4 di venerdì scorso permette a Paolo Vanoli di festeggiare con i tre punti il ritorno sulla panchina viola. Quella vittoria esterna non è stata solo una boccata d'ossigeno, ma il propulsore psicologico per il suo debutto in coppa davanti al proprio pubblico. Vanoli sa che il Franchi chiede identità e carattere: questo derby è l'esame di maturità per confermare che la sua nuova Fiorentina ha smesso di guardarsi indietro ed è pronta a correre.

Perché questa partita pesa come un macigno? La risposta è scritta nel tabellone della competizione. Chi uscirà vincitore dal prato del Franchi non si limiterà a un brindisi negli spogliatoi, ma si guadagnerà il diritto a tornare nel "salotto buono" del calcio italiano.

Ad attendere la vincente negli ottavi di finale, in programma a dicembre, c'è il Napoli. Questo 16° di finale è l'ultimo sbarramento prima della discesa in campo delle "Big", e l'idea di sfidare i partenopei aggiunge una pressione magnetica alla gara. Vincere significa trasformare un martedì di settembre nel trampolino verso una notte di gala al "Maradona" o nuovamente a Firenze contro una delle favorite al titolo.

In una sfida così sentita, la gestione dell'ordine in campo è fondamentale. Daniele Orsato, nel suo ruolo di Responsabile della CAN Serie A e B, ha voluto una designazione di assoluta garanzia per questo scontro fratricida. A dirigere le operazioni sarà un team esperto, capace di gestire le alte temperature agonistiche che un derby inevitabilmente sprigiona.

Il regolamento della Coppa Italia FrecciaRossa parla chiaro e non concede appelli: siamo di fronte a una gara secca. Non esistono calcoli, non esistono trasferte da gestire. Sono 90 minuti di "dentro o fuori". In caso di parità al triplice fischio, non ci saranno tempi supplementari ad allungare l'agonia, ma si procederà immediatamente ai calci di rigore.

È la lotteria più crudele e affascinante del calcio, una prospettiva che carica ogni singolo pallone di un peso insopportabile. Per chi non potrà godersi lo spettacolo dagli spalti del Franchi, la sfida sarà trasmessa in diretta nazionale su Italia 1, portando nelle case di tutti gli italiani l'emozione di una notte dove il campanile conta più di ogni altra cosa.

Fiorentina-Pisa è l'ultimo vero ostacolo prima che il torneo entri nella sua fase più calda. Da una parte la fame del Pisa, pronto a confermarsi giustiziere delle toscane dopo aver abbattuto l'Empoli; dall'altra la nuova solidità della Fiorentina di Vanoli, decisa a non interrompere la luna di miele con i suoi tifosi. Il cuore viola batterà forte sotto le luci del Franchi.