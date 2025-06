Il gusto di Laudemio nella crema di Venchi

La nuova collaborazione tra Laudemio Frescobaldi e Venchi dal mese di aprile, offre l'opportunità negli store Venchi di assaggiare due nuove creazioni realizzate con l’olio Laudemio Frescobaldi: un gelato al gusto Laudemio e una crema spalmabile alla nocciola.

In particolare la raffinata crema spalmabile con Olio Extravergine D’Oliva e “Nocciole Piemonte IGP” è un prodotto dal gusto avvolgente, che viene confezionato al momento direttamente nei punti vendita Venchi.

Aprendo il barattolo della crema spalmabile Venchi salta all'olfatto un profumo intenso di nocciole e cacao che la rende irresistibile. L'olio extravergine d'oliva rende il suo aspetto lucente e fa sì che il sapore delle nocciole ne acquisti di intensità. Si potrebbe definire la crema Venchi quasi una vellutata: al contrario delle solite creme a base di nocciole e cacao, questa sì scioglie in bocca e non risulta eccessivamente dolce. Consigliata sul pane tostato e sulle fragole, anche se... è difficile non esagerare.

Disponibile in edizione limitata nelle Chocogelaterie Venchi, questa nuove creazioni rappresenta un omaggio all’eccellenza artigianale e alla continua ricerca del perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Un viaggio di gusto in cui il cioccolato e l’olio extravergine si incontrano, trasformando due simboli del Made in Italy in una nuova, irresistibile esperienza sensoriale.