Il Meyer torna ad illuminarsi di blu in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che ricorre domani, sabato 14 novembre 2026. Hall Serra, Family Center e le giraffe del parco si accendono simbolicamente di questo colore, per tornare a puntare l'attenzione su una patologia cronica che rappresenta una delle emergenze sanitarie della nostra epoca.

I numeri del Meyer

Attualmente la diabetologia del Meyer segue 1400 pazienti da zero a 18 anni, dei quali circa 800 con diabete di tipo 1. I numeri sono importanti, ma ci sono prospettive incoraggianti, sia sul fronte delle terapie, sia su quello della prevenzione.

Sulle terapie: "Sono già 3, dal 2025, i pazienti trattati con successo all'IRCCS fiorentino con le infusioni di teplizumab, un anticorpo monoclonale che permette di ritardare l'insorgenza del diabete di tipo 1, perché agisce sul sistema immunitario rallentando la distruzione delle cellule beta. Ricordiamo, infatti, che il diabete mellito di tipo 1 inizia mesi, anni, prima della comparsa dei sintomi tipici dell'esordio della malattia. Nel sangue, infatti, si ritrovano anticorpi che sono espressione dell'aggressione autoimmune che l'organismo attua verso le cellule del pancreas che producono insulina, le cellule beta", spiega Lorenzo Lenzi, responsabile della Diabetologia del Meyer.

Un'altra buona notizia è legata alle possibilità offerte dallo screening e da una nuova sinergia multidisciplinare: "Fin dal 2009 la nostra Diabetologia ha raccolto una casistica di bambini e adolescenti positivi agli anticorpi anti beta cellula, soprattutto persone con piccole alterazioni della glicemia oppure parenti stretti di soggetti con diabete tipo 1 e dunque con più alto rischio di sviluppare il diabete. Quest'anno abbiamo sviluppato un progetto di strettissima collaborazione con tutte le altre specialistiche del nostro ospedale, che si va aprendo anche ai pediatri del territorio, grazie al quale il numero dei soggetti a rischio individuati sta aumentando al ritmo di 10-12 al mese. Da questo archivio vengono individuati i pazienti da seguire per prevenire un pericoloso esordio in chetoacidosi o per i quali valutare la possibilità di utilizzare i moderni farmaci biologici capaci di ritardare l'esordio", spiega ancora il dottor Lenzi.

"A fronte di numeri che raccontano di quella che purtroppo si configura come una delle emergenze sanitarie della nostra epoca, ancora una volta la sinergia fra specialisti diversi consente di schiudere orizzonti assistenziali nuovi, rendendo possibile, in questo caso, una presa in carico precoce di molti piccoli e giovani pazienti a rischio di sviluppare il diabete", dichiara il Direttore Generale del Meyer, Federico Gelli.

Il diabete nel bambino

Il diabete mellito è la malattia cronica endocrinologica più frequente in età pediatrica e purtroppo spesso è diagnosticata in ritardo, con gravi rischi per il bambino. Il diabete tipo 1 è una forma di diabete dovuta alla distruzione delle cellule del pancreas che producono l'insulina, perciò è detto "insulino-dipendente".

Tra i sintomi di esordio, il fatto che il bambino urini spesso (poliuria), beva più del solito (polidipsia), si svegli di notte per bere e urinare, riprenda a bagnare il letto (enuresi), abbia più fame del solito (polifagia) ma dimagrisca, mostri stanchezza e meno energie (astenia), e la possibile presenza di infezioni nell'area genitale a causa della perdita di zucchero con le urine. Nel bambino piccolo un segno caratteristico è la scarsa tenuta del pannolino per la poliuria, ma anche la voracità nel prendere il biberon (sete) e l'arresto della crescita.

In presenza di questi sintomi è importante intervenire subito, anche un giorno di attesa può essere troppo: se non possiamo contattare immediatamente il pediatra, rivolgiamoci al pronto soccorso. Questo quadro iniziale infatti può evolvere rapidamente verso la chetoacidosi, che può portare al coma.

Quaranta candeline per l'Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete

Il 40esimo anniversario è stato festeggiato di recente presso il Parco di Pratolino in occasione del consueto appuntamento annuale dell'associazione, per la terza volta ospitato nella splendida Sala Rossa, gentilmente concessa dalla Città Metropolitana di Firenze. Numerosa la partecipazione, con oltre 100 associati, tra cui alcune famiglie che hanno avuto l'incontro recente con la patologia del diabete mellito di tipo 1, e i medici Sonia Toni, Lorenzo Lenzi ed Emilio Casalini del Centro di Diabetologia dell'Ospedale pediatrico Meyer.

Tra i presenti, i 4 presidenti che hanno guidato l'Associazione dal 2000 fino al 2024 - Serena Zoppi, Luciano Savegnago, Tiziano Romagnoli e Massimo Beneforti -, a cui è stata consegnata una targa personalizzata con dedica.Nel corso del ritrovo annuale sono stati presentati alcuni progetti su cui l'associazione è impegnata, dalla formazione al personale scolastico alla ricerca di fondi per la ricerca, ma con la linea costante di essere un elemento di incontro tra famiglie per il benessere dei ragazzi in condizione diabetica.Per aderire all'associazione: https://atbgdonlus.org/

Con "Diab&Te" prevenzione e diagnosi precoce partono dal territorio

Agire prima, quando il diabete non è ancora comparso o quando la malattia è presente ma non è stata ancora diagnosticata, può cambiare il percorso di salute di milioni di persone. È il messaggio al centro della Giornata Mondiale del Diabete 2026, che quest'anno richiama l'attenzione sull'importanza della diagnosi precoce e della riduzione del rischio attraverso il tema internazionale "Early Action on Diabetes".

Un obiettivo che in Italia prende forma con "Diab&Te – La diagnosi precoce parte da Te", la nuova campagna promossa dalla Federazione delle Società Diabetologiche Italiane (FeSDI), che riunisce Associazione Medici Diabetologi (AMD) e Società Italiana di Diabetologia (SID), presentata oggi al Senato nell'ambito dell'evento istituzionale per celebrare la Giornata Mondiale del Diabete, organizzato insieme all'Intergruppo Parlamentare Obesità, Diabete e Malattie Croniche Non Trasmissibili su iniziativa della Senatrice Daniela Sbrollini. L'appuntamento si inserisce ufficialmente nelle iniziative della World Diabetes Day, la campagna globale promossa dall'International Diabetes Federation (IDF) e celebrata ogni anno il 14 novembre.

Il tema scelto dall'IDF per il biennio 2026-2027, "Early Action on Diabetes", pone al centro una priorità chiara: intercettare prima il rischio, riconoscere tempestivamente il diabete e favorire un accesso rapido e appropriato alle cure. Nel mondo circa 589 milioni di adulti convivono con il diabete e 252 milioni non sanno di averlo. Nel diabete di tipo 2, una malattia che può svilupparsi per lungo tempo senza sintomi evidenti, fino alla metà delle persone presenta già complicanze al momento della diagnosi.

In Italia gli ultimi dati diffusi dall'Italian Diabetes Barometer Report 2026 dimostrano che circa 3,8 milioni di persone convivono con il diabete, pari al 6,4% della popolazione e al 7,5% degli adulti, mentre oltre un milione potrebbe avere la malattia senza aver ancora ricevuto una diagnosi. Negli ultimi vent'anni, inoltre, la prevalenza è cresciuta del 23%, al netto dell'invecchiamento della popolazione. Il diabete di tipo 1 interessa invece circa 300mila persone nel nostro Paese.

È da questa necessità che nasce Diab&Te, un progetto che parte dalla diagnosi precoce ma guarda all'intero percorso di prevenzione e cura. Il "Te" diventa così la chiave per raccontarne le diverse dimensioni: Territorio, per portare prevenzione e screening più vicino alle comunità; Test, per valutare il rischio e favorire la diagnosi precoce; Tempo, perché intervenire tempestivamente può proteggere la salute; Terapia, per garantire percorsi appropriati di cura e presa in carico; Tecnologia, a supporto della diagnosi e del monitoraggio.

A queste si affiancano i Trend epidemiologici, indispensabili per conoscere bisogni e disuguaglianze; i Trial e le evidenze scientifiche, alla base dell'evoluzione della cura; e il Trasferimento delle evidenze, affinché ciò che emerge dalla ricerca possa tradursi concretamente nella pratica clinica, nell'organizzazione dei servizi e nelle politiche sanitarie.

Un percorso raccontato anche attraverso il video della campagna Diab&Te, che richiama l'attenzione su una caratteristica particolarmente insidiosa del diabete: la possibilità che la malattia proceda silenziosamente, mentre una diagnosi tempestiva può consentire di intervenire prima che compaiano conseguenze più gravi. Conoscere il proprio rischio e sottoporsi ai controlli appropriati diventa quindi il primo passo per anticipare la malattia, anziché rincorrerla.

La diagnosi precoce assume un valore determinante anche nel diabete di tipo 1, che può essere identificato già nella fase asintomatica attraverso la ricerca degli autoanticorpi. Proprio in questa direzione va la Legge n. 130 del 2023, che ha introdotto in Italia un programma nazionale di screening nella popolazione pediatrica per il diabete di tipo 1 e la celiachia, oggi entrato nella fase attuativa. Anche in questo caso, individuare precocemente i bambini a rischio significa poterli monitorare prima della comparsa dei sintomi, ridurre il rischio di esordio con chetoacidosi e, quando indicato, intervenire con strategie in grado di rallentare la progressione della malattia.

"La Giornata Mondiale del Diabete ci ricorda come questa malattia rappresenti una delle principali sfide di sanità pubblica nel nostro Paese e a livello globale, non solo per la sua crescente diffusione, ma anche per l'impatto che ha sulla qualità della vita delle persone e sulla sostenibilità del sistema sanitario", dichiara la Sen. Daniela Sbrollini, Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili.

"Agire precocemente sul diabete significa cambiare la prospettiva con cui affrontiamo la malattia: non aspettare che si manifestino i sintomi o le complicanze, ma creare le condizioni per riconoscere prima il rischio e intervenire nel momento in cui possiamo incidere maggiormente sulla storia clinica della persona", sottolinea Salvatore De Cosmo, Presidente FeSDI e AMD.

"Early significa precoce, e mai come adesso siamo stati dotati di conoscenze e, potenzialmente, di mezzi per intervenire precocemente per contrastare la pandemia in atto di diabete mellito", evidenzia Riccardo C. Bonadonna, Presidente SID.

"Precoce significa attivare la prevenzione primordiale del diabete mellito, la quale ha come bersagli i determinanti socio-economici della malattia. Precoce significa promuovere la prevenzione primaria nel pre-diabete di tipo 2, attraverso gli interventi sugli stili di vita, e nel pre-diabete di tipo 1, attraverso l'immunoterapia, che permette di dilazionare di diversi anni l'insorgenza della malattia. Precoce significa formulare diagnosi tempestiva: in Italia 1 persona su 4 con diabete di tipo 2 non sa di averlo. Precoce significa impostare da subito le terapie più efficaci per il controllo metabolico e per la prevenzione delle complicanze. Diagnosi, prognosi e terapie personalizzate del diabete già esistono: adesso devono essere messe in atto".

La campagna punta quindi a costruire una cultura dell'azione precoce che coinvolga cittadini, professionisti sanitari, Istituzioni e territori e che non si esaurisca nella Giornata Mondiale. Dopo l'appuntamento al Senato, Diab&Te proseguirà il proprio percorso sul territorio, con l'obiettivo di avvicinare prevenzione e diagnosi precoce ai luoghi in cui le persone vivono e alle comunità.La prima tappa sarà l'Assemblea Nazionale ANCI, in programma a Verona dal 25 al 27 novembre, dove la campagna porterà attività di informazione e screening, coinvolgendo amministratori locali e partecipanti. Il coinvolgimento dei Comuni rappresenta infatti un passaggio strategico per portare questo messaggio fuori dai soli luoghi di cura e rendere prevenzione, consapevolezza e diagnosi precoce sempre più vicine ai cittadini.

A completare le iniziative per la Giornata Mondiale del Diabete 2026, FeSDI ha promosso anche quest'anno l'illuminazione di blu di alcuni dei principali monumenti e luoghi simbolo della Capitale, nella notte tra il 13 e il 14 novembre, proseguendo l'iniziativa che nelle passate edizioni aveva coinvolto, tra gli altri, l'Arco di Giano, il Tempio di Ercole, il Tempio di Portuno, la Statua di Garibaldi, la Statua di Mazzini e la Galleria di Arte Moderna.

In virtù del ruolo svolto da FeSDI nell'organizzazione e nella promozione in Italia delle iniziative ufficiali della World Diabetes Day, il blu illuminerà inoltre alcune delle principali sedi istituzionali italiane nella serata di sabato 14 novembre, tra cui Palazzo Chigi, il Ministero della Salute, Palazzo Madama e Palazzo Montecitorio. Un segnale simbolico di adesione delle Istituzioni al messaggio della Giornata e alla necessità di rafforzare prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico del diabete.