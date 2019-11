I Medici 3: tutti aspettano la data ufficiale di inizio

Fiction su Rai 1: cresce l'attesa di certezze mentre sui social la produzione continua a mandare "pillole" della nuova serie

L'ultima voce che sta girando sui social network è che la terza serie de I Medici, la fiction di Rai 1 sulla famiglia fiorentina, inizierà il 2 dicembre. Ma non c'è una data ufficiale, la tv di Stato continua a essere molto abbottonata.

Proprio ieri è andata in onda sulla rete nazionale la fiction su Enrico Piaggio, nel giorno (12 novembre) che inizialmente Toscana Film Commission, l'organo della Regione Toscana preposto al settore, aveva indicato come quello buono per I Medici 3.

Invece la Rai ha posticipato l'inizio della trasmissione ma ancora non c'è traccia di ufficialità sulla ripartenza. Dovrebbe essere uno dei prossimi lunedì, il 25 novembre o il 2 dicembre, per quattro puntate ma di certo c'è solo che stanno lavorando per mandare al meglio in rete una serie su cui la Rai punta molto.

La tv di Stato qualche giorno fa ha mandato un trailer con l'indicazione "prossimamente" per cui non dovrebbero mancare mesi ma settimane. Sui profili social della fiction ogni giorno vengono pubblicati spezzoni della nuova serie incentrata su Lorenzo il Magnifico interpretato da Daniel Sharman e foto dei protagonisti ma della data precisa ancora non c'è traccia.

Così la suspence rimane, l'attesa cresce e tutti sono in attesa della comunicazione ufficiale. Intanto quello che è certo è che nelle ultime settimane è cambiato il sottotitolo, da "La rinascita di una famiglia" a "Nel nome della famiglia".