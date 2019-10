I Medici 3: su RaiUno torna la serie tv sulla famiglia fiorentina

Quattro puntate dal 12 novembre al 3 dicembre

C’è attesa per l’ormai prossima ripartenza della serie tv sui Medici, su Rai 1. La terza serie della fiction andrà in onda in quattro serate dal 12 novembre al 3 dicembre, come riporta Toscana Film Commission, l’organo della Regione Toscana preposto al settore.

Il sottotitolo sarà “La rinascita di una famiglia” con riferimento alla Congiura dei Pazzi che vide la morte di Giuliano de’ Medici ma non costò la vita a Lorenzo il Magnifico (interpretato anche in questa occasione da Daniel Sharman), che riparte con ancora maggiore slancio verso il futuro e il consolidamento del ruolo di Firenze nello scacchiere italiano. Suoi nuovi nemici saranno Giacomo Spinelli (interpretato da Giorgio Marchesi) e Papa Innocenzo VII nei cui panni si cimenta Neri Marcorè.

Come riporta ancora Toscana Film Commission, non ci sono molte indiscrezioni sulla trama de I Medici 3 ma molto probabilmente tra le figure centrali ci sarà Girolamo Savonarola, interpretato da Francesco Montanari.

Regista della terza serie, creata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, e co-prodotta da Lux Vide e Rai Fiction assieme a Big Light Productions e Altice Group, è Christian Duguay. Tra le new entry, quella di Tony Regbo mentre si registrano i ritorni di Bradley James e Alessandra Mastronardi.