I Medici 3 partono lunedì 2 dicembre: è ufficiale

Immagini da RAI tv

Rai 1 dopo la partita Italia-Bosnia ha dato l'annuncio: la nuova serie al via tra poco più di due settimane. Presto una conferenza stampa a Firenze

Ora è ufficiale: la terza serie della fiction I Medici su RAI 1 partirà lunedì 2 dicembre.

La TV di Stato ha dato l'annuncio subito dopo la fine della partita Italia-Bosnia, stasera verso le 22.40.

I Medici 3, che vedranno Daniel Sharman nei panni di Lorenzo il Magnifico come principale protagonista, saranno presentati probabilmente la prossima settimana in una conferenza stampa in Palazzo Vecchio, a Firenze.