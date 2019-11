I Medici 3: Rai 1 manda il trailer, sale la febbre tra i fans

La passata presentazione in Palazzo Vecchio

Ancora non c'è una data di inizio ufficiale ma la programmazione potrebbe essere 25-26 novembre e 2-3 dicembre. Cambiato il sottotitolo: da 'La rinascita di una famiglia' a 'Nel nome della famiglia'

Sale la febbre per I Medici 3, la fiction di Rai 1 sulla famiglia fiorentina che ha fatto la storia. Ieri la tv di Stato ha mandato in onda il trailer sulla nuova serie, segno che la programmazione ormai è molto vicina.

Le date potrebbero essere 25-26 novembre e 2-3 dicembre ma ancora non c'è l'annuncio ufficiale, segno che gli ultimi dettagli sono in via di definizione. Proprio nel trailer diffuso ieri in tv e anche attraverso i social network, si scopre tra l'altro che il sottotitolo dovrebbe essere leggermente cambiato: da 'La rinascita di una famiglia' a 'Nel nome della famiglia'.

L'annuncio di ieri dell'ormai prossima programmazione de I Medici 3 ha scatenato la gioia dei fans, specialmente ragazze che non vedono l'ora di ammirare Daniel Sharman (ancora naturalmente nelle vesti di Lorenzo il Magnifico) e gli altri attori e attrici di una serie che come sempre avrà grande diffusione a livello internazionale.

Si attende l'annuncio dell'ormai prossima conferenza stampa a Firenze, probabilmente in Palazzo Vecchio come nelle passate edizioni.

Vedi anche