I Medici 3, la Rai cambia le date

La serie sulla famiglia fiorentina doveva iniziare il 12 novembre ma nel palinsesto è stato inserito il film tv su Enrico Piaggio. Le nuove date dovrebbero essere 25-26 novembre e 2-3 dicembre

Spostamento di due settimane per l'inizio de "I Medici 3 - La rinascita di una famiglia", la serie tv Rai sulla famiglia fiorentina. Da palinsesto l'inizio della programmazione era stato indicato nel 12 novembre ma quel giorno è stato inserito il tv movie su Enrico Piaggio. Le nuove date dovrebbero essere 25-26 novembre e 2-3 dicembre. Il condizionale è d'obbligo perché ancora la Rai non ha dato una indicazione ufficiale e definitiva. È attesa la classica conferenza stampa di presentazione a Firenze, presumibilmente in Palazzo Vecchio.

ll sottotitolo è “La rinascita di una famiglia” con riferimento alla Congiura dei Pazzi che vide la morte di Giuliano de’ Medici ma non costò la vita a Lorenzo il Magnifico (interpretato anche in questa occasione da Daniel Sharman), che riparte con ancora maggiore slancio verso il futuro e il consolidamento del ruolo di Firenze nello scacchiere italiano. Suoi nuovi nemici saranno Giacomo Spinelli (interpretato da Giorgio Marchesi) e Papa Innocenzo VII nei cui panni si cimenta Neri Marcorè.

Non ci sono molte indiscrezioni sulla trama de I Medici 3 ma molto probabilmente tra le figure centrali ci sarà Girolamo Savonarola, interpretato da Francesco Montanari.

Regista della terza serie, creata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, e co-prodotta da Lux Vide e Rai Fiction assieme a Big Light Productions e Altice Group, è Christian Duguay. Tra le new entry, quella di Tony Regbo mentre si registrano i ritorni di Bradley James e Alessandra Mastronardi.