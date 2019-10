I concerti della liuteria toscana: tra gli ospiti Bruno Canino

Torna il festival dedicato ai maestri dell’antica arte musicale. A Firenze 20 appuntamenti da ottobre a dicembre 2019

I primi strumenti risalgono all’epoca etrusca. Da allora una continua ascesa per la liuteria toscana, in particolare dal Rinascimento ai giorni nostri. Un’eccellenza del territorio a cui rende omaggio il festival “I concerti della liuteria toscana”, 20 serate da ottobre a dicembre, a Firenze, in cui torneranno a suonare violini, viole e violoncelli plasmati da maestri artigiani e, in molti casi, restaurati da mani altrettanto sapienti.



Strumenti antichi che portano le firme, tra gli altri, di Lorenzo e Tommaso Carcassi, Giovanni Battista Gabrielli, Gasparo Piattellini e Luigi Cavallini ma anche gioielli più recenti dell’arte liutaria usciti dalle botteghe di Paolo Vettori e Figli, Sorgentone Mecatti, Claudio Arezio, Franco Giraud, Massimo Nesi.



Ricchi di storia anche gli spazi che ospiteranno il festival: l’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, il Museo di Orsanmichele, la Basilica e il Cenacolo di Santa Croce, l’Auditorium della Fondazione CR Firenze, il Conservatorio Luigi Cherubini e Palazzo Medici Riccardi, dove sono in programma due serate e ingresso libero.



Sul palco saliranno nomi illustri della classica, a cominciare dal pianista Bruno Canino, ospite dei concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina di domenica 27 e lunedì 28 ottobre all’Auditorium di S. Stefano al Ponte, e Patrizio Serino, primo violoncello dell’Orchestra del Maggio Fiorentino, solista insieme al fratello e violinista Marco Serino del doppio appuntamento di domenica 1 e lunedì 2 dicembre all’Auditorium di S. Stefano al Ponte, sempre con l’Orchestra Fiorentina.



E poi, il Quartetto di Fiesole, martedì 8 ottobre alla Società Dantesca con il violista Vladimir Mendelssohn e mercoledì 6 novembre all’Auditorium della Fondazione Cr Firenze con il violoncellista Marco Dalsass; l’Ensemble Etruria Barocca, giovedì 31 ottobre al Museo di Orsanmichele, il Coro e l’Orchestra Desiderio da Settignano diretti da Johanna Knauf, domenica 17 novembre all’Auditorium di S. Stefano al Ponte.



Il festival prenderà il via domenica 6 ottobre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte con la serata La musica di Mario Castelnuovo-Tedesco. Gran finale giovedì 5 dicembre nella Basilica di Santa Croce con il “Requiem” di Mozart eseguito dall’Orchestra da Camera Fiorentina e dal Coro Harmonia Cantata diretti da Giuseppe Lanzetta (ingresso libero a invito).



Ben tre appuntamenti sono a ingresso libero, per gli altri è previsto un biglietto di 10 euro. Prevendite in corso nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita e online e su www.ticketone.it.



Il festival è organizzato da Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e Fondazione CR Firenze. Si ringraziano per l’ospitalità Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Direzione artistica a cura del Maestro Giuseppe Lanzetta.

PROGRAMMA COMPLETO

Inaugurazione

Domenica 6 ottobre 2019 - ore 21 - ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte - piazza S. Stefano, 3 - Firenze

Strumenti: Violino Massimo Nesi e Bottega Carcassi, viola Gasparo Piattellini, violoncello Franco Giraud

La musica di Mario Castelnuovo-Tedesco

Arpa: Letizia Lazzerini

Chitarra: Tommaso Tarsi

Clarinetti: Francesco Darmanin, Fabio Battistelli

Clarinetto Basso: Iacopo Carosella

Violini: Marco Lorenzini, Riccardo Capanni

Viola: Leonardo Bartali

Violoncello: Iacopo Luciani

M. Castelnuovo-Tedesco Ottetto per arpa, tre clarinetti e quartetto d’archi

Quintetto per chitarra e archi





Martedì 8 ottobre 2019 – ore 21 - ingresso 10 euro

Sala Mazzoni - Società Dantesca Italiana

Palagio dell'Arte della Lana - via dell'Arte della Lana, 1 - Firenze

Strumenti: Marino Capicchioni

QUARTETTO DI FIESOLE

Con la partecipazione del violistaVLADIMIR MENDELSSOHN

Violini: Alina Company, Simone Ferrari

Viole: Flaminia Zanelli, Vladimir Mendelssohn

Violoncello: Sandra Bacci

W.A. Mozart Quartetto per archi n. 4 in do maggiore, K 157

F. Schubert Quartetto per archi n. 12 in do minore, D. 703 "Quartettsatz"

F. Mendelssohn Quintetto per archi n. 2, op. 87





Martedì 15 ottobre 2019 - ore 21 - ingresso 10 euro

Sala del Buonumore - Conservatorio Luigi Cherubini - piazza delle Belle Arti, 2 – Firenze

Strumenti: Quartetto della Bottega Paolo Vettori e Figli

QUARTETTO DELL’ORCHESTRA TOSCANA CLASSICA

Violini: Daria Nechaeva, Neri Nencini

Viola: Marco Gallina,

Violoncello: Leonardo Ascione

G. Puccini Crisantemi

F. Mendelssohn Quartetto per archi n. 2 in la minore, op. 13

J. Haydn Quartetto per archi n. 76 in re minore, op. 76 n. 2





Giovedì 17 ottobre 2019 - ore 21 - ingresso 10 euro

Sala del Buonumore - Conservatorio Luigi Cherubini - piazza delle Belle Arti, 2 – Firenze

Strumenti: Quartetto di Carlo Vettori, copia del Quartetto di Andrea Amati realizzato per Carlo IX di Francia

QUARTETTO AMITIÉ

Violini: Marco Lorenzini, Claudio Freducci

Viola: Sabrina Giuliani

Violoncello: Sandra Bacci

F. Consolo Quartetto N° 2 in la minore (1890 - dall’Archivio della Biblioteca del Conservatorio L. Cherubini di Firenze)

W.A. Mozart Quartetto n. 19 in do maggiore, K. 465 (Le dissonanze)





Domenica 20 ottobre 2019 - ore 21 - ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte - piazza S. Stefano, 3 - Firenze

Strumenti: violini di Ettore e Luigi Cavallini, viola Dario Vettori, violoncello di Claudio Arezio

QUARTETTO CHERUBINI

Violini: Daria Nechaeva, Neri Nencini

Viola: Marco Gallina

Violoncello: Leonardo Ascione

L.V. Beethoven Quartetto per archi n. 4 in do minore, op. 18 n. 4

D. Shostakovich Quartetto per archi n. 8 in do minore, op. 110





Giovedì 24 ottobre 2019 - ore 21 - ingresso 10 euro

Museo di Orsanmichele - via dell’Arte della Lana – Firenze

Strumenti: Viole di Gasparo Piattellini e Marino Capicchioni, violino di Massimo Nesi e della Bottega Carcassi

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

I Brandeburghesi di Bach

J.S. Bach Concerto per Brandeburghese N° 6 Per 2 Viole archi e cembalo

Viole Leonardo Bartali e Flaminia Zanelli

A. Marcello Concerto per oboe e orchestra - solista Davide Guerrieri

J.S. Bach Concerto Brandeburghese N. 5 per violino, flauto e cembalo

Violino Marco Lorenzini, flauto Angela Camerini, clavicembalo Mara Fanelli

J.S. Bach Concerto in re minore per violino oboe e orchestra

Violino Marco Lorenzini, oboe David Guerrieri

J.S. Bach Concerto Brandeburghese N. 3 per archi





Domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2019 - ore 21 - ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte - piazza S. Stefano, 3 - Firenze

Strumenti: Liuteria fiorentina e toscana del 1900

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore GIUSEPPE LANZETTA

Pianoforte BRUNO CANINO

W.A. Mozart Concerto per pianoforte n. 20 in re minore, K 466

L.V. Beethoven Sinfonia n. 8 in fa maggiore, op. 93





Giovedì 31 ottobre 2019 - ore 21 - ingresso 10 euro

Museo di Orsanmichele - via dell’Arte della Lana – Firenze

ENSEMBLE ETRURIA BAROCCA

Direzione DIMITRI BETTI

Stupor Mundi

A. Corelli 12 concerti grossi op.6





Lunedì 4 novembre 2019 - ore 21 - ingresso libero

Palazzo Medici Riccardi - Sala Luca Giordano - Via Cavour, 3 - Firenze

Strumenti: Violoncello Luigi Cavallini 1850

TRIO 99

Violino: Eoin Ducroit

Violoncello: Tommaso Verlinghieri

Pianoforte: Dominic Chamont

R. Schumann Trio n. 1 in re minore per violino, violoncello e pianoforte, op. 63

F.J. Haydn Piano Trio n. 39 in sol maggiore

S. Rachmaninov Trio elegiaque n. 1 in sol minore





Mercoledì 6 novembre 2019 - ore 21 – ingresso 10 euro

Auditorium Fondazione CR Firenze - via Folco Portinari, 5r – Firenze

Strumenti: Marino Capicchioni

QUARTETTO DI FIESOLE

Con la partecipazione del violoncellista MARCO DALSASS

Violini: Alina Company, Simone Ferrari

Viola: Flaminia Zanelli

Violoncelli: Sandra Bacci e Marco Dalsass

F. Schubert Quartetto il la minore op.29

F. Schubert Quintetto in do maggiore con 2 violoncelli op.163





Mercoledì 13 novembre 2019 – ore 21 – ingresso 10 euro

Cenacolo di Santa Croce – Piazza S. Croce 16 - Firenze

Strumenti: Violini di Lorenzo Ventapane e Serafino Casini, violoncello Marino Capicchioni, viola di provenienza toscana realizzata da anonimo e Stelio Rossi

SESTETTO D’ARCHI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Violini: Marco Lorenzini e Beatrice Bianchi

Viole: Camilla Insom e Niccolò Presentini

Violoncelli Sandra Bacci e Elettra Mealli

A. Borodin Sestetto per archi in re minore

A. Schoenberg Verklärte Nacht, op. 4





Domenica 17 novembre 2019 - ore 21 - ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte - piazza S. Stefano, 3 - Firenze

Strumenti: Botteghe Sorgentone e Mecatti, Paolo Vettori e Figli, violino di Alfredo del Lungo

CORO E ORCHESTRA DESIDERIO DA SETTIGNANO

Direttore: JOHANNA KNAUF

C. Gounod Messa solenne in do maggiore per soli, coro e orchestra

C. Fauré Pavane per coro e orchestra

C. Saint Saens Danza macabra

M. Ravel Bolero





Martedì 19 novembre 2019 - ore 21 - ingresso libero

Palazzo Medici Riccardi - Sala Luca Giordano - Via Cavour, 3 - Firenze

Strumenti: Violoncelli dei Maestri Liutai Paolo Stucchi, Carlo Vettori, Sergio Nasetto

FLORENCE CELLO ENSEMBLE

Il violoncello all’opera

Violoncelli: Tyler Stewart, Amelia Sharp, Giacomo Petrucci,

Teresa Mondati, Andrea Volcan, Emma Biglioni

Direttore e arrangiatore: LUCIO LABELLA DANZI

G. Verdi I masnadieri

P. Piatti Rimembranze del Trovatore

C. Popper Requiem

G. Rossini Aria di Figaro da Il barbiere di Siviglia

G. Puccini Fantasia su temi di Tosca

G. Bizet Carmen





Venerdì 22 novembre 2019 - ore 21 – ingresso 10 euro

Auditorium Fondazione CR Firenze - via Folco Portinari, 5r – Firenze

Strumenti: Violoncello Claudio Arezio, violino e viola Tommaso Morano

QUARTETTO D’ARCHI FORSIZIA

Con la partecipazione del violoncellista LEONARDO ASCIONE

Violini Michele Pierattelli e Damiano Isola

Viola Tommaso Morano

Violoncello Francesco Abatangelo

F.J. Haydn Quartetto per archi n. 76 in re minore, op. 76 (Kaiser)

F. Schubert Quintetto per archi in do maggiore, op. 163





Mercoledì 27 novembre 2019 - ore 21 – ingresso 10 euro

Auditorium Fondazione CR Firenze - via Folco Portinari, 5r – Firenze

Strumenti: Viola Gasparo Piattellini 1760

TRIO D’ARCHI CONSONANZA

Violino Ladislau Petru Horvath

Viola Igor Polesitky

Violoncello Roger Low

L. Boccherini Trio per archi in re maggiore

F. Schubert Trio per archi in si bem

L.v. Beethoven Trio in mib op 3 n° 1





Venerdì 29 novembre 2019 - ore 21 – ingresso 10 euro

Auditorium Fondazione CR Firenze - via Folco Portinari, 5r – Firenze

Strumenti: Giuseppe Bargelli (Firenze 1929), violino della Famiglia Carcassi (XVIII sec), viola Gasparo Piattellini, violoncello Franco Giraud 1986 su modello Maggini 1500/1600

SESTETTO DELL’ORCHESTRA TOSCANA CLASSICA

Violini: Damiano Tognetti, Riccardo Capanni

Viole: Leonardo Bartali, Flaminia Zanelli

Violoncelli: Sandra Bacci, Iacopo Luciani

J.Brahms Sestetto op.35

P.I. Tchaikovsky Sestetto op.70 “Souvenir de Florence”





Domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2019 - ore 21 - ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte - piazza S. Stefano, 3 - Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Violino: Marco Serino

Violoncello: Patrizio Serino

A. Paert Fratres per orchestra d’archi

L.v. Beethoven Concerto per violino e orchestra in re maggiore op 61

R. Schumann Concerto in la minore per violoncello e orchestra, op. 129





Giovedì 5 dicembre 2019 - ore 21 - ingresso libero a invito

Basilica di S. Croce - Piazza S. Croce – Firenze

Omaggio a Mozart nell’anniversario della morte

Strumenti: gran parte degli strumenti utilizzati nelle precedenti serate

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

CORO HARMONIA CANTATA

Direttore: Giuseppe Lanzetta

Maestro Del Coro Raffaele Puccianti

Soprano: Patrizia Cigna

Mezzo soprano: Patrizia Scivoletto

Tenore: Vladimir Reutov

Basso: Diego Colli

W.A. Mozart Ave Verum Corpus per Coro e Archi KV 618

W.A. Mozart Requiem per Soli Coro e Orchestra in Re minore KV 626



Info concerti

www.orchestrafiorentina.it - info@orcafi.it



Direzione artistica

Giuseppe Lanzetta



Progetto

Orchestra da Camera Fiorentina

In collaborazione con

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo

Fondazione CR Firenze