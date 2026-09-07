Domenico Di Clemente nuovo executive pastry chef del Gruppo Valenza

Professionista riconosciuto a livello nazionale e internazionale e Campione del Mondo di Gelateria 2024, Di Clemente entra a far parte di una struttura già consolidata, portando nuove competenze, visione ed esperienza a supporto del percorso sviluppato negli anni dal Gruppo e dalla squadra di Caffè Gilli.

L'ingresso di Domenico Di Clemente rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e valorizzazione della proposta di pasticceria di Caffè Gilli, affiancandosi al lavoro costruito negli anni dal team interno. In questo nuovo assetto, l'esperienza maturata negli anni da Ivan Santoro continuerà a rappresentare una componente importante della squadra e della proposta di Caffè Gilli. Un'evoluzione che coniuga nuove competenze e continuità, valorizzando il patrimonio di esperienza della squadra e rafforzando ulteriormente la qualità e l'identità della storica pasticceria fiorentina.

L'arrivo di Di Clemente rappresenta così un ulteriore investimento sulle persone e sulle competenze, con l'obiettivo di mettere in dialogo professionalità ed esperienze diverse e continuare a far evolvere Caffè Gilli nel rispetto della sua storia. Di Clemente porta nel Gruppo Valenza oltre venticinque anni di esperienza maturata tra alta pasticceria, cioccolateria, gelateria e hotellerie di lusso. Un percorso costruito attorno alla ricerca dell'eccellenza tecnica e alla capacità di interpretare il prodotto come espressione dell'identità di un luogo e di un marchio.

La sua carriera si è sviluppata in alcune delle più prestigiose realtà dell'ospitalità e della pasticceria internazionale. Dopo l'esperienza in Canada alla guida della pasticceria e cioccolateria Thomas Haas di Vancouver, Di Clemente ha ricoperto per oltre dieci anni il ruolo di Executive PastryChef del Four Seasons Hotel Firenze, contribuendo al conseguimento della stella Michelin del ristorante Il Palagio nel 2012. Successivamente è stato Executive Pastry Chef e responsabile Ricerca & Sviluppo di Pasticceria Martesana Milano, contribuendo all'evoluzione del marchio e al riconoscimento delle Tre Torte del Gambero Rosso.

Nel 2025 ha ricoperto il ruolo di Executive Pastry Chef di The Wilde Milano. Nel corso della sua carriera ha inoltre collaborato con alcuni dei più autorevoli protagonisti della gastronomia internazionale, tra cui Alain Ducasse, partecipando a progetti di sviluppo e consulenza per i Four Seasons di Praga, San Francisco, Singapore e Sharm El Sheikh. Parallelamente ha svolto un'intensa attività di ricerca, formazione e consulenza, affiancando aziende e professionisti nello sviluppo di nuovi concept, prodotti e modelli organizzativi.

Il suo percorso professionale è stato accompagnato da importanti riconoscimenti, tra cui il Prix au Chef Pâtissier dell'Académie Internationale de la Gastronomie di Parigi, il titolo di Pastry Chef dell'Anno della Guida L'Espresso, il riconoscimento di Miglior Pastry Chef del Gambero Rosso e, nel 2024, il titolo di Campione del Mondo di Gelateria. Dal 2002 è membro di Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana, associazione presieduta dal Maestro Iginio Massari. L'ingresso nel Gruppo Valenza rappresenta per Di Clemente anche un ritorno a Firenze. A partire dal 1° settembre, la sua esperienza si affianca alle competenze già presenti all'interno di Caffè Gilli per proseguire il percorso di ricerca e sviluppo dell'offerta.

La sua visione della pasticceria va oltre la tecnica: è uno strumento capace di raccontare l'identità di un territorio, rafforzare il valore di un marchio e creare esperienze destinate a rimanere nella memoria delle persone. Un approccio che trova in Caffè Gilli un patrimonio di storia, competenze e cultura artigianale con cui confrontarsi e sul quale continuare a costruire. «Entrare nel Gruppo Valenza e tornare a lavorare a Firenze rappresenta per me un'opportunità importante. Caffè Gilli ha una storia straordinaria, ma soprattutto una squadra e un patrimonio di competenze costruiti nel tempo. Il mio desiderio è mettere la mia esperienza a disposizione di questo percorso, lavorando con il team. Credo che il confronto tra professionalità, sensibilità ed esperienze diverse sia fondamentale per continuare a crescere, mantenendo salde le radici e costruendo allo stesso tempo un linguaggio contemporaneo», dichiara Domenico Di Clemente.

Per il Gruppo Valenza, la nomina si inserisce in un più ampio percorso di investimento sulle persone e di valorizzazione delle competenze interne, con l'obiettivo di continuare a rafforzare l'identità di Caffè Gilli e la sua unicità nel panorama fiorentino e internazionale. «In questi anni abbiamo costruito intorno a Caffè Gilli una squadra solida e competente, che ha svolto e continua a svolgere un lavoro fondamentale. Tutto il team di pasticceria rappresenta una parte fondamentale di questo percorso.

Quando si è presentata l'opportunità di avviare una collaborazione con Domenico Di Clemente, l'abbiamo colta con grande convinzione proprio perché crediamo nel valore di aggiungere competenze e professionalità di alto profilo a una struttura già forte e collaudata. Domenico porta un'esperienza internazionale e una visione che potranno arricchire ulteriormente il lavoro della squadra. È da questo confronto e dalla capacità di lavorare insieme che vogliamo costruire la prossima fase del percorso di Caffè Gilli», commenta Marco Valenza.