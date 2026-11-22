Firenze, 20 novembre 2026 – A oltre un secolo dalla sua conclusione, la Grande Guerra continua a restituire storie e testimonianze capaci di arricchire la memoria collettiva. È il caso dell’epistolario del sergente maggiore Giovanni Cipriani, nato a Prato il 5 ottobre 1892, il quale tra il 30 aprile 1915 e il 24 ottobre 1918 inviò dal fronte lettere e fotografie alla propria famiglia: documenti conservati con straordinaria cura dai suoi eredi, che oggi permettono di ricostruire la vicenda umana e militare di un giovane pratese, appassionato di musica e fotografia e insignito della Medaglia di Bronzo al Valor Militare.

Le lettere e le fotografie sono state raccolte in un volume curato dallo storico militare pratese Niccolò Lucarelli e pubblicato dalle Edizioni dell’Assemblea. Il libro sarà presentato martedì 24 novembre, alle ore 16.30, nella Sala Affreschi di Palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze. L’incontro sarà introdotto da Paolo Caselli, giornalista e cultore di storia militare, che dialogherà con il curatore Niccolò Lucarelli e con Bruno Pacetti, nipote acquisito di Giovanni Cipriani.

Nonostante alcune lacune dovute allo smarrimento di diverse lettere nel corso del tempo, anche in seguito a vicende drammatiche come l’occupazione dell’abitazione familiare da parte di soldati tedeschi nel 1943, l'archivio rappresenta una testimonianza preziosa, tanto sul piano militare quanto su quello sociale. Dalle lettere emerge il ritratto di un uomo legato profondamente alla famiglia, lavoratore e militare scrupoloso, attento osservatore della realtà che lo circondava e coraggioso nei momenti più difficili vissuti al fronte. Un giovane capace di conservare uno sguardo positivo anche nelle circostanze più dure. È soprattutto questa dimensione umana a rendere preziosa la pubblicazione: dietro le vicende militari e le date della storia ci sono persone, affetti e famiglie. La guerra spezza legami, interrompe vite e lascia segni profondi anche in chi sopravvive.

Il volume vuole essere un omaggio alla memoria di tutti i Caduti della Grande Guerra, italiani e stranieri, conosciuti e ignoti, e un contributo alla conservazione di una memoria storica che continua a parlare anche alle generazioni di oggi.