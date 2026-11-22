Fotografie di Ezio Cairoli

La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate viene spesso percepita come un appuntamento puramente rituale, scandito dalle tappe rigide del cerimoniale di Stato. Nel 2026, tuttavia, il 4 Novembre ha travalicato la retorica istituzionale per assumere un significato profondamente umano, corale e multidimensionale, trasformandosi in una riflessione viva sull'identità e sul valore del servizio al Paese.

Nelle celebrazioni che hanno toccato il loro vertice a Firenze — con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, delle alte cariche dello Stato e delle vertici militari, la Nazione si è trovata a riannodare fili di memoria complessi. Alla solenne ricorrenza della vittoria del 1918 e all'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana si sono intrecciati il ricordo drammatico del 60° anniversario dell'alluvione del 1966 e la commozione ancora calda per il recente lutto che ha colpito le nostre Forze Armate all'estero.

La memoria storica della vittoria nella Grande Guerra si è fusa con la rievocazione di una ferita civile che ha segnato per sempre la Toscana e l'Italia intera. Nel 2026, la data del 4 novembre ha fatto registrare una coincidenza temporale carica di significato: la ricorrenza dell'armistizio del 1918 è coincisa con il 60° anniversario della drammatica alluvione che nel 1966 sommerse Firenze, Pisa e ampie porzioni del territorio toscano.

Fotografie di Ezio Cairoli

La nozione stessa di "difesa della Patria" ha così ampliato i propri confini, abbracciando la salvaguardia del territorio, la prevenzione ambientale e la cura del patrimonio artistico e umano. Durante le commemorazioni nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, alla presenza del Capo dello Stato, si è sottolineata non solo la nascita della moderna Protezione Civile, ma anche la straordinaria epopea degli "angeli del fango". Come ha ricordato l'assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, l'accorrere di giovani da tutto il mondo per trarre in salvo libri, opere d'arte e archivi storici ha dimostrato che proteggere la cultura significa tutelare l'identità e la memoria stessa di un popolo.

Nel suo discorso ufficiale, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha chiarito come il ricordo debba farsi impegno concreto d'ora in avanti: "Ricordare l'alluvione significa dunque non soltanto rendere omaggio alle vittime e a quanti si mobilitarono per Firenze, ma rinnovare una responsabilità verso il futuro."

L'architettura della Difesa italiana si dimostra oggi uno strumento complesso, capace di spaziare dal presidio fisico delle città alla protezione dei domini immateriali e tecnologici. Dai discorsi delle autorità e dalle testimonianze operative è emersa la doppia anima delle Forze Armate contemporanee: da un lato la prossimità tattica e l'intervento sul campo nelle emergenze civili, dall'altro la proiezione verso le nuove frontiere della sicurezza globale.

La dimensione operativa concreta si misura ogni giorno nel supporto alla sicurezza urbana — come accade con l'operazione Strade Sicure a presidio dei nodi strategici delle stazioni ferroviarie — e nella risposta immediata al dissesto idrogeologico. È la memoria vigile dei militari impegnati a posizionare paratie e sacchi di sabbia sulle spallette dell'Arno al fianco di Vigili del Fuoco e Protezione Civile per prevenire il rischio di esondazioni.

Al tempo stesso, la visione strategica delineata dalla Difesa risponde a sfide inedite. L'impegno degli uomini e delle donne in divisa travalica ormai i tradizionali domini di terra, mare e cielo per addentrarsi nello spazio, nel dominio cibernetico e nella dimensione subacquea, integrandosi nelle missioni internazionali al fianco dei Paesi alleati. Questa evoluzione trova la sua sintesi nel motto scelto per l'anno: «Forze Armate: a difesa della nostra libertà».

Al di là dei grandi eventi della capitale o dei sorvoli di rappresentanza delle Frecce Tricolori a Firenze, la ricorrenza vive del legame profondo con il tessuto urbano locale. L'esempio della città di Pisa evidenzia come l'istituzione militare sia parte integrante dell'ossatura sociale e civile della comunità, intessuta di relazioni quotidiane e di reciproca fiducia.

Il programma delle celebrazioni pisane — promosso da Prefettura, Comune, Provincia e Presidio Militare alla presenza del sindaco Michele Conti, del prefetto Maria Luisa D'Alessandro, del comandante del Presidio Militare colonnello Fabio De Michele e del presidente della Provincia Massimiliano Angori — ha mostrato la capillarità di questo rapporto. Dalla solenne cerimonia dell'alzabandiera e dell'ammainabandiera sul Ponte di Mezzo al concerto della Società Filarmonica Pisana presso le Logge di Banchi, la memoria si è fatta rito cittadino.

Le deposizioni delle corone di alloro nei molteplici luoghi del ricordo — dalla Cappella ai Caduti in piazza Santa Caterina al Giardino dei Caduti di Laconi, passando per i monumenti di Marina di Pisa, Tirrenia e San Piero a Grado — confermano l'integrazione tra la città e i suoi presidi storici. La presenza costante di eccellenze come la Folgore e la 46ª Brigata Aerea rappresenta per il territorio una garanzia permanente di professionalità, prontezza operativa e vicinanza umana nei momenti di bisogno.

Il 4 Novembre 2026 lascia in eredità la consapevolezza che la memoria di una Nazione non è un insieme di date cristallizzate, ma un patrimonio vivo e dinamico. Dal tributo al Sacello del Milite Ignoto al dolore per i caduti nelle missioni internazionali di pace, dall'omaggio agli "angeli del fango" del 1966 alla tutela quotidiana della sicurezza spaziale e cibernetica, emerge un'idea di difesa integrata che pone al centro la persona, i diritti costituzionali e la salvaguardia delle istituzioni democratiche.