Fine settimana di eventi lungo a Vinci, con l’inizio delle attività autunnali in biblioteca di giovedì fino agli spettacoli teatrali di domenica.

Mandiamo in ordine rigorosamente cronologico.

Giovedì 19 novembre alle 17, la Biblioteca dei ragazzi di Villa Reghini a Sovigliana offre letture e laboratori per i più piccoli. Con ‘Gufetti d’autunno’ il bosco si prepara all’inverno e si anima di storie, curiosità e piccoli abitanti. Attraverso letture animate e racconti a tema, i bambini dai 4 agli 8 anni potranno scoprire gli animali del bosco e i cambiamenti della natura in autunno. A seguire, spazio alla creatività con un laboratorio per realizzare simpatici gufetti, ognuno con il proprio carattere. Biblioteca dei Ragazzi: 0571 902292 – bdr@comune.vinci.fi.it.

Venerdì 20 Le Vie di Spicchio e Sovigliana, centro commerciale naturale delle due frazioni vinciane, organizza una cena di raccolta fondi per con una serata all’insegna della convivialità e della buona cucina. È ‘Accendiamo il Natale’, prevista al Circolo di Sovigliana. I numeri da chiamare per le informazioni sono 3476632998 e 3489524122.

Sabato 21 alle 21 arriva al Teatro di Vinci lo spettacolo “Che Classe” di Veronica Liberale portato in scena dalla compagnia Semidarte 2.0 per la regia di Andrea Storelli.

Da non perdere la divertente storia di Zeno un giovane professore alle prime armi e del corso serale a cui si trova a insegnare, tra attriti iniziali e crescita e scoperta reciproca.

È l’ultimo spettacolo in concorso del Teatro di Quarconia (sabato 5 dicembre ci sarà uno spettacolo fuori concorso e domenica 6 la premiazione).

Tutte le informazioni al 3519142705 o casadelpopolovinci@gmail.com.

Sabato 21 alle 20 c’è anche la tradizionale Cena all’olio, organizzata dalla Pro Loco di Vinci al Casale di Valle.

Durante la cena, viene proposta una selezione di oli extravergine nuovi, presentati in forma anonima e numerata. I partecipanti, oltre a gustare un menu dedicato alla stagionalità e alla valorizzazione dell’olio, sono invitati a votare il campione che ritengono più meritevole. Al termine della serata, l’olio più votato viene premiato con il riconoscimento simbolico dell’Oliva d’Oro.

Informazioni ai numeri 3498338263 o 3387614972.

Domenica 22, a Spicchio e Sovigliana, dalle 8 alle 19 in Viale Togliatti, c’è il Mercato del Forte 2.0, il mercato più famoso d’Italia, organizzato dall'Unione Artigiani Firenze.

Alle 17 ci si sposta al Teatro di Vinci, con ‘Ciao Giulia. Cronaca di un Paese che non sa accettare un no’, lo spettacolo curato da Carla Stefanelli e diretto da Alice Del Ministro, nell’ambito degli Eventi di ‘Riconoscere per prevenire’, nella settimana dedicata alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Chiusura domenica sera alle 21 alla chiesa di Santa Maria a Petroio con il primo concerto di Busoni Jam 2.0, la rassegna curata dal Centro di Cultura e Formazione Musicale. Patrizia Castiglia al violino, Giacomo Gaudenzi al violoncello e Dimitri Betti al clavicembalo suoneranno le musiche di Busoni, Vivaldi e Corelli.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.