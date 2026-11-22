Venerdì 20 novembre alle ore 17:00, all’Institut français, la coreografa franco-senegalese Leone d’Oro alla carriera dialogherà con la giornalista e critica di danza Carmela Piccione. L’incontro, che ha per titolo «Trasmissione, Memoria, Radici», inaugura il progetto «Joséphine Baker – Corpo libero, corpo politico».

Considerata universalmente la «madre della danza contemporanea africana», Acogny rappresenta l’interlocutrice ideale per rileggere la lezione di Joséphine Baker, artista pioniera che seppe trasformare la propria arte e la propria presenza scenica in strumenti di emancipazione, antirazzismo e impegno civile.

Germaine Acogny ha rivoluzionato il linguaggio coreografico ideando la Tecnica Acogny, una sintesi originale tra le danze tradizionali dell’Africa occidentale e la danza classica e moderna, incentrata sull’ascolto della spina dorsale e sul legame con la natura. Il suo impegno pedagogico si è concretizzato prima negli anni Settanta alla direzione della storica scuola Mudra Afrique a Dakar – fondata da Léopold Sédar Senghor e Maurice Béjart – e poi nel 2004 con la creazione in Senegal dell’École des Sables, polo internazionale per la formazione dei danzatori africani; un percorso straordinario consacrato nel 2021 dal Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Danza di Venezia.

A guidare la conversazione sul percorso artistico e sulla visione coreografica della celebre danzatrice sarà Carmela Piccione, giornalista, critica e autrice specializzata in danza e arti performative, da anni attenta osservatrice delle scene coreografiche internazionali.

L’appuntamento apre ufficialmente il progetto «Joséphine Baker – Corpo libero, corpo politico», la rassegna a cura di Gianluca Bocchino – in programma tra Firenze e Siena dal 20 al 26 novembre – ideata per celebrare l’eredità artistica, umana e politica della celebre ballerina, cantante e attivista, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Attraverso quattro appuntamenti multidisciplinari, il progetto esplorerà la complessità di Joséphine Baker articolandosi in tre ulteriori direttrici principali: un Gala di danza con interpreti d’eccellenza e nuove visioni coreografiche, una mostra documentaria e artistica dedicata alla sua vita e al suo stile, e una giornata di studi rivolta a studenti, studiosi e addetti ai lavori.

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