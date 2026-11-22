Firenze, 19 novembre 2026 - Futuro Nazionale prosegue il proprio percorso di strutturazione e consolidamento in Toscana. Nel corso della riunione svoltasi lunedì 16 novembre sono stati definiti e assegnati i nuovi incarichi organizzativi regionali, con l'obiettivo di rendere più capillare la presenza del movimento sul territorio, rafforzare il coordinamento provinciale e sviluppare un'organizzazione sempre più efficiente e operativa.

Le nomine riguardano sia il coordinamento delle diverse aree territoriali sia i settori strategici della comunicazione, della propaganda e dell'organizzazione elettorale.

Di seguito il quadro degli incarichi assegnati:

Alessandro Balduini : Responsabile organizzazione collegio Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara.

: Responsabile organizzazione collegio Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara. Vanessa Morabito : Responsabile organizzazione collegio Firenze e Pisa.

: Responsabile organizzazione collegio Firenze e Pisa. Sonia Nannarelli : Responsabile organizzazione collegio Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno.

: Responsabile organizzazione collegio Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno. Valentina Bacco : Responsabile Social Media e Propaganda.

: Responsabile Social Media e Propaganda. Davide Bisconti : Responsabile Settore elettorale e Rappresentanti di lista.

: Responsabile Settore elettorale e Rappresentanti di lista. Alessandro Bugelli: Responsabile Ufficio Stampa area Toscana.

Le nuove responsabilità rappresentano un passaggio importante nella costruzione della struttura regionale di Futuro Nazionale. L'obiettivo è quello di garantire un collegamento diretto e costante tra il coordinamento regionale e le realtà locali, favorendo la partecipazione, la crescita organizzativa e la presenza del movimento nei diversi territori.

Tommaso Villa, coordinatore regionale: "Queste nomine rappresentano un passaggio importante, ma soprattutto segnano l'inizio di una nuova fase di lavoro. Futuro Nazionale in Toscana non vuole essere una presenza occasionale né un progetto costruito soltanto intorno alle scadenze elettorali. Vogliamo diventare una realtà politica solida, organizzata e riconoscibile, capace di essere presente in ogni provincia, ascoltare i cittadini e dare risposte concrete ai problemi dei territori.

A chi ha assunto questi incarichi chiediamo impegno, determinazione e senso di responsabilità. Non distribuiamo poltrone, affidiamo compiti e obiettivi. La nostra forza dovrà essere la capacità di stare tra la gente, di costruire una classe dirigente credibile e di trasformare le idee in iniziative e proposte. Non abbiamo intenzione di limitarci a commentare la politica degli altri: vogliamo essere protagonisti. La Toscana ha bisogno di una proposta politica chiara, coerente e coraggiosa. Noi siamo pronti a costruirla, provincia dopo provincia, senza scorciatoie e senza compromessi sui nostri valori".

Una struttura chiamata a tradurre in attività concrete le idee e le proposte politiche di Futuro Nazionale, mantenendo alta l'attenzione sulle esigenze dei cittadini e sulle specificità delle comunità toscane.

Il lavoro entra adesso nella sua fase operativa, con la volontà di consolidare una rete organizzativa capace di affrontare le prossime sfide politiche ed elettorali con determinazione, presenza e radicamento territoriale.