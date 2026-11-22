A seguito di una fuga di gas in via Pasquale Villari, è stata disposta la chiusura al traffico del tratto compreso tra via Mannelli e via Landucci.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. La polizia municipale è impegnata nella gestione della viabilità e nello spostamento delle auto in sosta per consentire gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza.

Alle operazioni partecipa anche il personale della protezione civile del Comune di Firenze.

AGGIORNAMENTO - Si è concluso dopo le 22 l’intervento per la fuga di gas in via Pasquale Villari. Riaperto al traffico il tratto compreso tra via Mannelli e via Landucci.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e il personale della protezione civile del Comune di Firenze fino alla fine dell’intervento quando le famiglie sono rientrate nelle proprie abitazioni.