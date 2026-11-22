Il Consiglio comunale di Firenze sostiene la 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma sabato 14 novembre, con un momento di comunicazione in aula e una fotografia istituzionale nel Salone dei Dugento, alla presenza dei consiglieri comunali e con le pettorine arancioni e il materiale informativo dell’iniziativa.

La proposta di coinvolgere l’assemblea cittadina è stata avanzata dal consigliere Francesco Grazzini (Italia Viva – Casa Riformista), promotore dell’iniziativa, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza della giornata e sul lavoro quotidiano della Fondazione Banco Alimentare.Quella di sabato sarà un’edizione particolarmente significativa: in tutta Italia saranno impegnati oltre 160.000 volontari. In Toscana saranno circa 6.000, presenti in 454 punti vendita, di cui circa 80 nella sola Firenze.Numeri che raccontano una mobilitazione importante, ma soprattutto un’opera di solidarietà che prosegue durante tutto l’anno.

Attraverso la propria rete di organizzazioni partner, il Banco Alimentare sostiene in Toscana circa 120.000 persone in difficoltà. Nell’ultima edizione della Colletta sono stati raccolti nella nostra regione circa 430.000 chilogrammi di alimenti, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente. Un dato particolarmente significativo, ora che il carovita colpisce duramente le famiglie italianeL’appuntamento è per sabato 14 novembre nei supermercati aderenti (consultabili qui https://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare/i-punti-vendita-aderenti), dove ciascuno potrà contribuire donando alcuni prodotti alimentari e partecipando a un gesto semplice ma di grande valore, tanto per chi dona quanto per chi riceve.

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