Alle ore 06:30 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenzuola e Aglio, in direzione Firenze, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 29, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante che ha preso fuoco.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico è temporaneamente bloccato e si registrano 7 km di coda in aumento in direzione Firenze. Gli utenti che da Bologna sono diretti a Firenze possono utilizzare la Panoramica, e a chi si trova già in Direttissima si consiglia di uscire a Badia ed entrare in Panoramica a Pian del Voglio. A chi ha già superato Badia si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Firenzuola, di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 all'altezza di Barberino.

Sulla A1, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Firenze Impruneta; in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze nord; sarà chiusa l'area di parcheggio "Villa Costanza ovest", in direzione Roma. In alternativa, per accedere all'area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna; chi, invece, si trova all'interno dell'area di parcheggio, dovrà immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa verso Roma.

Sempre sulla Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione impianti delle gallerie, dalle 22:00 di sabato 14 alle 6:00 di domenica 15 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino, verso Firenze/Roma.In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Barberino di Mugello, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino.

AGGIORNAMENTO - È andato a fuoco un camion pieno di farina. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato verso le ore 9.