Caffè Gilli sceglie di interpretare il Natale attraverso un concept creativo dedicato, capace di dare un'identità comune agli allestimenti, alle confezioni regalo e alle creazioni della pasticceria. "Firenze di Luce" è un omaggio alla città nel periodo più suggestivo dell'anno, ma anche a una dimensione più intima e personale delle festività: la luce dei ricordi, dei gesti che si ripetono di generazione in generazione, dei doni scelti con attenzione e dei momenti trascorsi insieme.

In un presente segnato da incertezze e profondi cambiamenti, "Firenze di Luce" vuole essere anche un messaggio di speranza e un augurio di rinnovamento. Un invito a riscoprire la luce come simbolo di fiducia nel futuro, di consapevolezza e di ritrovata attenzione verso ciò che ci unisce. Un augurio affinché il Natale possa diventare anche un momento di riflessione, di rinascita e di apertura verso il futuro.

Un racconto romantico e raffinato che trova la sua espressione più immediata nelle nuove vetrine di Piazza della Repubblica e Via Roma, trasformate in una scenografia natalizia fiorentina, invitando fiorentini e visitatori a riscoprire il piacere di fermarsi, osservare e lasciarsi sorprendere.

Il progetto segna anche il debutto della nuova veste del marchio: un rinnovamento che valorizza il patrimonio storico di Caffè Gilli attraverso un linguaggio estetico contemporaneo, mantenendo intatti i valori di eleganza, qualità e artigianalità che ne definiscono l'identità. Un percorso che si inserisce in una fase di rinnovata attenzione al patrimonio del locale, già protagonista nel marzo 2026 di un importante intervento di restauro degli ambienti storici, volto a preservarne il fascino e ad accompagnarlo verso il futuro.

"Firenze di Luce" diventa così la prima espressione di questa nuova fase, un progetto capace di tradurre l'identità rinnovata del marchio in un racconto coerente, che attraversa le vetrine, le confezioni regalo e le creazioni della pasticceria.

Il cuore della collezione natalizia 2026, frutto del lavoro di Domenico Di Clemente e di Ivan Santoro, è rappresentato dai grandi lievitati artigianali, espressione della tradizione pasticcera di Caffè Gilli e della sua attenzione alla qualità delle materie prime. I panettoni sono realizzati esclusivamente con lievito madre vivo, attraverso una lavorazione che

restituisce un impasto soffice e leggero. A caratterizzarne il profilo aromatico è la pasta d'arancia candita, preparata direttamente dai pasticceri Gilli utilizzando scorze di arance non trattate.

Cinque le varianti proposte, pensate per incontrare gusti differenti senza rinunciare all'identità della ricetta: il Panettone Classico e il Mandorlato, affiancati dalle interpretazioni al Cioccolato, al Lampone e al Pistacchio. Tra le novità della stagione debutta inoltre il Panettoncino da 100 grammi, un piccolo formato pensato come dono natalizio, ideale per un pensiero raffinato o per accompagnare un regalo più importante. Completa la selezione dei grandi lievitati il tradizionale Pandoro.

Tra le novità più preziose della stagione spicca una Limited Edition di panettoni decorati, realizzata in soli 18 esemplari, in cui l'arte della pasticceria incontra quella della decorazione, trasformando il tradizionale Panettone Classico Gilli in una piccola opera d'arte.

Due le interpretazioni proposte: la prima, impreziosita da delicati alberi di Natale, arabeschi dorati, fiocchi e raffinati dettagli che evocano la magia delle festività; la seconda, un omaggio all'eleganza senza tempo di Firenze, caratterizzata da una raffinata copertura celeste, che richiama il nuovo colore distintivo del marchio Gilli, e da preziosi ornamenti dorati che incorniciano il Giglio fiorentino, protagonista della decorazione. Creazioni scenografiche, pensate per impreziosire le tavole delle feste o diventare doni esclusivi, realizzate su prenotazione nella variante scelta dal cliente, fino a esaurimento dei 18 esemplari disponibili.

Accanto ai grandi lievitati, la collezione natalizia propone un universo di piccole creazioni che unisce la precisione dell'alta pasticceria a un immaginario festivo dal carattere giocoso. Tra le protagoniste della stagione c'è il Panciotto di Babbo Natale, una monoporzione a base di cioccolato fondente e lampone che avvolge un cuore di bavarese alla vaniglia, adagiato su una base di pan di Spagna al cacao. Tornano anche gli immancabili biscotti di pan di zenzero, disponibili singolarmente oppure in confezioni regalo, mentre il cioccolato diventa protagonista di una collezione di soggetti ispirati alle figure più iconiche del Natale: Babbo Natale, renne, slitte, alberi e soldatini prendono forma attraverso la lavorazione artigianale, trasformandosi in piccoli doni da scoprire, regalare o portare in tavola.