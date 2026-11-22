Fotografie Alessandro Rella - PhotoPress

Firenze e Venezia, due città straordinarie, due storie diverse ma unite dalla bellezza, dalla cultura dell’accoglienza e dalla capacità di trasformare un luogo in un’esperienza da vivere.

È anche da questo incontro che nasce il fascino della guest che, durante la Venice Cocktail Week, ha portato al Caffè Florian il talento fiorentino di Enea Pappalardo, head bartender del Caffè Gilli, storico indirizzo della mixology e dell’ospitalità nel cuore di Firenze.

Una mattinata domenicale, in una delle location più iconiche di Venezia, dove ogni dettaglio racconta una storia e dove il fascino degli ambienti si accompagna alla professionalità di chi lavora dietro al bancone.

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A fare gli onori di casa, Mauro Varagnolo, head bartender del Caffè Florian, punto di riferimento di una realtà che continua a valorizzare la cultura del bere miscelato attraverso ricerca, competenza e attenzione all’ospite.

L’incontro tra queste due realtà ha rappresentato molto più di una semplice collaborazione tra bartender.

È stato un dialogo tra esperienze, sensibilità e modi diversi di interpretare la mixology, con un filo conduttore comune: la passione per il proprio lavoro. Perché un cocktail non è soltanto una ricetta ben eseguita. È tecnica, certo, ma anche personalità, racconto e capacità di creare un momento che rimanga nella memoria di chi lo vive.

La Venice Cocktail Week, ideata da Paola Mencarelli, con il prezioso lavoro del suo staff, continua proprio in questa direzione: valorizzare i professionisti, far conoscere luoghi straordinari e creare occasioni di incontro tra le migliori espressioni dell'ospitalità.

E in una città come Venezia, dove ogni angolo sembra custodire una storia, vedere Firenze rappresentata attraverso il talento dei suoi professionisti è un motivo in più per apprezzare una manifestazione che mette al centro le persone, oltre ai cocktail.

Da Firenze a Venezia, il viaggio continua. E qualche volta basta un bancone, un buon cocktail e la passione di chi lo prepara per far incontrare due città.