Fiorino sull’Arno 2018

Torna fino alla prima decade di settembre Il Fiorino sull’Arno, locale all’aperto che offre sette giorni su sette buona musica e intrattenimento di qualità, insieme a ottime pizze e altre specialità culinarie, soprattutto mediterranee e un fornitissimo bar.

Aperto anche per buona parte della giornata, oltre che la sera, è un grande catalizzatore di pubblico giovane (soprattutto) e adulto; fra avventori diurni e serali, ci può passare anche un migliaio di persone, nell’arco della giornata.

Non è solo un bar-ristorante con sottofondo musicale, ma un palco su cui si sono avvicendati nelle passate stagioni anche nomi di rilievo nel panorama musicale italiano e a volte anche estero, il tutto esclusivamente a ingresso libero.

Si cena sempre dalle 20, dalle 19 aperitivo. Il tutto in uno spazio molto gradevole, in mezzo ad alberi secolari che proteggono dalla calura estiva.

I concerti iniziano alle 21.30 e sono ad ingresso libero.

Anche quest’anno il Fiorino sull’Arno offre programmazione musicale assortita, con rassegne tematiche: un giorno alla settimana è stato riservato a “Fiorino in jazz”, rassegna curata da Ferdinando Romano che nella prima edizione, l’anno scorso, ha portato sul palco del locale una selezione di jazzisti di rango (con gran successo si è sono esibiti Fabio Morgera, Gianmarco Scaglia e Fabrizio Mocata insieme a Wertico, Stefano Rapicavoli, Dario Cecchini, Cosimo Marchese, Marco Poggiolesi). La domenica è consacrata a un evento che è ormai un must fra i tangueros: la Milonga del Fiorino, sempre affollatissima. Il cartellone fino a settembre è quasi pronto.

Il Fiorino sull’Arno, Lungarno Pecori Giraldi - Firenze; info e prenotazioni 333 9119535

AGOSTO

Mercoledì 1 agosto ore 21.30 concerto Ferdinando Romano Q.tet.Ferdinando Romano: contrabbasso; Tommaso Iacoviello: tromba; Manuel Magrini; pianoforte; Giovanni Paolo Liguori: batteria. Il contrabbassista Ferdinando Romano, già attivo con dischi per Philology e Dodicilune, presenta un nuovo progetto di musica originale, con un repertorio che spazia tra le contaminazioni più varie, dall’hard-bop alla musica contemporanea, sempre unite dal filo dell’improvvisazione. Insieme a lui musicisti di grande sensibilità come Manuel Magrini, Tommaso Iacoviello e Giovanni Paolo Liguori, giovani ma già molto apprezzati per le loro qualità.

Giovedì 2 agosto ore 21.30 concerto Trio Carmelindo. Giovanni Del Giudice, cavaquinho chitarra e voce; Leonardo Baggiani basso e voce; Samuele Bucelli batteria e voce. Giovanni Gianni Del Giudice, Leonardo Baggiani e Samuele Bucelli si concedono una pausa dalle fatiche del Forrò per tornare al tropicalismo futurista e alla psichedelia passatista, in un turbine ossimorico di Alegria e Saudade, nel segno del Maestro Tom Zé! Addolciranno il tutto alcune perle di sentimentalismo bossanovista e un po’ del Caetano Veloso più sognante.

Venerdì 3 agosto ore 21.00 Daniele Locchi presenta: Radio 80s. Una storia vera. Un live-set costruito da Daniele Locchi, attore e autore della trilogia degli anni 80, (80.doc/Generazione Tenax /Sold Out) e Roberto Roby Bruno, eclettico dj e conduttore del set. Una immaginaria trasmissione radio in diretta con musica (tanta) e chiacchiere (poche), nella quale i due svelano retroscena e aneddoti della Firenze dei primi anni Ottanta (segnati dal consolidarsi di Controradio, attiva dal ’75, e dalla nascita del Tenax) e dei concerti italiani e all’estero di gruppi come Talk Talk, Cult, Marillion e altre band del rock del decennio, di artisti come Claudio Baglioni e Latoya Jackson, dei mostri sacri del rap americano dei Public Enemy e Afrika Bambaataa, e poi Radio Centofiori, i Clash e (non) i Rolling Stones; i Neon a Mosca … finendo con i rave dei primi anni ’90. Un “dietro le quinte” condotto al ritmo della musica e della radio, con supporti visivi e “dirette Fbook”.

Sabato 4 agosto ore 21.30 concerto MUZIKI. Un gruppo di affiatatissimi vecchi leoni del jazz nostrano su cui svetta la bellissima voce di Titta Nesti, accompagnata dal pianista Franco Santarnecchi ed dal batterista Piero Borri. Il naturale approdo alla collaborazione più che decennale intrecciata fra i tre musicisti in svariate altre formazioni.

Domenica 5 agosto dalle 21 Serata a cura di Tango Florido - La Milonga del Fiorino. La domenica è consacrata a un evento che è ormai un must fra i tangueros: la Milonga del Fiorino, sempre affollatissima e arrivata ormai alla quinta stagione. Uno spazio ormai storico, dal tipico sapore “milonghero”: musica in tandas y cortinas, pedana in legno, ingresso libero. È richiesto il rispetto della ronda e delle altre coppie in pista. Info: 347 6596066.

Lunedì 6 agosto video arte

Martedì 7 agosto ore 21.30 concerto-spettacolo settembre Rodolfo Banchelli porta in scena, con Cinzia Daloiso e, al pianoforte, Fabio Vannini, un concentrato del suo «DonMilani. Il Musical», spettacolo ispirato alla sua scuola, al suo modo di concepire la società e la vita. Lo firma e lo interpreta Rodolfo Banchelli, che riprende anche brani dal suo show «Il sincopato».

Mercoledì 8 agosto ore 21.30 concerto The Sycamore. Leonardo Radicchi: sassofono tenore; Andrea Angeloni: trombone; Alessio Capobianco: chitarra; Ruggero Fornari: chitarra; Pietro Paris: contrabbasso; Lorenzo Brilli: batteria. Un gruppo la cui idea di jazz unisce lirismo e energia, potenza melodica e flusso sonoro richiamando, sin dal nome, gli spazi aperti e incontaminati. Il sestetto si è esibito nell'ultima edizione di Umbria Jazz in qualità di finalista della competizione internazionale "Conad Jazz Contest" nella quale si è aggiudicato il primo premio della Giuria Popolare.

Giovedì 9 agosto ore 21.30 concerto Ilaria Maré: voce; Paolo Rafanelli: chitarre; Alessandro Geri: contrabbasso; Michele Andriola: batteria.

Venerdì 10 agosto ore 21.30 si celebra la liberazione della città nel ’44 con Rodolfo Banchelli: canzoni e coreografie ispirati a Firenze, passando da Spadaro ad altri autori che hanno scritto canzoni importanti sulla città del cupolone. Con Fabio Vannini al pianoforte e Cinzia Daloiso.

Sabato 11 agosto ore 21.30 concerto- Michele Biondi

Domenica 12 agosto dalle 21 La Milonga del Fiorino. Serata a cura di Tango Florido.

Lunedì 13 agosto video arte

Martedì 14 agosto video arte

Mercoledì 15 agosto ore 21.30 Ferragosto al Fiorino col concerto di Mintcho Garrammone, eccezionale compositore e polistrumentista argentino. Mintcho Garrammone ha sviluppato uno stile unico combinando le radici brasiliane e il folklore argentino con un approccio moderno e rivoluzionario. Suona la chitarra Baiana il cavaquinho e il padeiro. Si muove tra generi musicali come la milonga e il Choros mescolando le tradizioni con la tecnologia in un mix di grande intensità. Dopo dieci anni in Brasile è tornato a vivere a Buenos Aires e in questo viaggio in Europa va alla scoperta delle sue origini italiane.

Giovedì 16 agosto - video arte

Venerdì 17 agosto - video arte

Sabato 18 agosto - video arte

Domenica 19 agosto dalle 21 La Milonga del Fiorino. Serata a cura di Tango Florido.

Lunedì 20 agosto - video arte

Martedì 21 agosto ore 21.30 concerto - Secondo Appartamento. Guido Legnaioli (voce e chitarra), Giuliana Ancillotti (tastiere e pad), Andrea Gabrielli (basso), Martina Agnoletti (voce e oboe) e Marco Santini (batteria). I ritmi del Secondo Appartamento appartengono alla tipica tradizione popolare, mescolati con le sonorità e la struttura delle “ballad” inglesi. I loro testi si ispirano alla tradizione cantautoriale italiana, pur rimanendo alla ricerca di nuove vie di comunicazione del pensiero. Il Secondo Appartamento è rifugio ideale per chiunque non si senta adeguato al mondo in cui vive, o perlomeno non lo vede allo stesso modo della società che lo circonda. Vincitori Premio Sete Sois Sete Luas 2012; Vincitori Lucca Summer Giovani luglio 2012; Semi Finalisti Rock Contest 2012; Finalisti Premio Fabrizio De André 2013.Folk raffinato, passione per le storie – sopratttuto quelle ‘fuori dal comune’ – e ritmi coinvolgenti: sono questi gli ingredienti del Secondo Appartamento. I cinque elementi, provenienti da ambiti musicali diversi e tutti polistrumentisti, creano un universo sonoro che non manca di riferimenti ben chiari – il new folk di stampo british/american e la tradizione cantautorale italiana – ma sfugge i grandi contenitori, dando vita ad un suono unico e coinvolgente e a testi densi di significato, a metà tra reale e immaginario.

Mercoledì 22 agosto ore 21.30 concerto Francesco Giustini trio. Francesco Giustini, tromba, flicorno, effetti; Manrico Seghi, organo hammond; Giovanni Paolo Liguori, batteria; special guest: Massimo Morganti, trombone e Dario Cecchini, sax baritono e flauto contralto. Il progetto nasce intorno alla figura di Francesco Giustini, considerato tra i migliori trombettisti emergenti nel panorama jazzistico italiano, con uno stile caratterizzato da un gusto musicale raffinato e incisivo. Ad accompagnarlo una ritmica solida e collaudata che vede all'organo hammond Manrico Seghi e alla batteria Giovanni Paolo Liguori. Il repertorio scaturisce per lo più dalla vena compositiva di Francesco Giustini, alla continua ricerca di un equilibrio tra la tradizione e la sperimentazione. Stesso equilibrio che viene ricercato dal gruppo in termini di sound e timbriche: la voce bluesy dell’organo hammond si unisce a paesaggi sonori inediti, che riservano sempre delle sorprese.

Giovedì 23 agosto ore 21.30 concerto - Pietro Sabatini & co. Pietro Sabatini: voce, chitarra, bouzouki;Francesco Giomi: batteria; Samuel Pellegrini: basso, voce. Pietro Sabatini, ex Whisky Trail (34 anni di attività,11 cd, concerti in tutta Italia e Europa), Peter Cam, Meeting ecc, oltre a proporre un concerto dove vengono eseguiti brani tratti dalla sua produzione solista, in particolare da “Dark & White” e “Aurelia Allargata” (dedicato al suo territorio maremmano-livornese e entrambi usciti nel 2016), propone anche la Canzone/Video “Le Belle Partigiane” dedicata a tutte le donne Partigiane di ieri, oggi e domani.

Venerdì 24 agosto ore 21.30 concerto Musia trio

Sabato 25 agosto ore 21.30 concerto Nicola Genovese trio. Nicola M. Genovese: pianoforte, chitarra e voce; Renato Cantini: tromba ed elettronica; Michele Staino: contrabbasso. Un polistrumentista e cantautore che racconta il nostro tempo con arrangiamenti di sapore jazz. I testi, siano essi in italiano, spagnolo, inglese o francese, con eleganza e disincanto vanno a solleticare la mente e ad accendere le riflessioni, senza essere mai prolissi.

Domenica 26 agosto dalle 21 La Milonga del Fiorino. Serata a cura di Tango Florido.

Lunedì 27 agosto - video arte

Martedì 28 agosto ore 21.30 concerto Marco Di Maggio duo. Marco Di Maggio: chitarra e voce; Matteo Giannetti: contrabbasso. Rock’n’roll e rockabilly con un duo che pare un’orchestra.

Mercoledì 29 agosto ore 21.30 concerto - Ottanelli/Rizzo/Benedetti/Brilli - Tribute to Mingus. Giulio Ottanelli - sax; Sergio Rizzo - chitarra; Marco Benedetti - contrabbasso; Simone Brilli - batteria. Tributo al "Barone" Charles Mingus; il quartetto esplora le composizioni più e meno note del leggendario contrabbassista, con la sfida di reinterpretarle in una formazione atipica e di filtrarle attraverso la propria musicalità ed il proprio sentire.

Giovedì 30 agosto ore 21.30 concerto: Giulia Galliani Mag Collective presenta “Song for Joni”. Giulia Galliani: voce; Giovanni Benvenuti: sax; Matteo Addabbo: pianoforte/organo hammond; Andrea Mucciarelli: chitarra; Marco Benedetti: basso e synth; Andrea Beninati: batteria/percussioni/violoncello. Un progetto nato con l’intento di ripercorrere e sviluppare la vicinanza di Joni Mitchell al jazz mediante una rilettura che enfatizza il significato intrinseco dei testi, attraverso la libertà propria del linguaggio jazzistico.

Venerdì 31 agosto ore 21.30 concerto N.E.A. Riccardo Dellocchio: chitarra e voce; Lorenzo Consigli: basso; Fabrizio Morganti: batteria. Il gruppo propone un repertorio rock/blues; dalla tradizione di BBKing, Freddy King , Albert King , a Clapton , Hendrix , S. Winwood senza tralasciare influenze jazz e soul. Sonorità robuste e energiche affiancate a delicate ballad.

SETTEMBRE

Sabato 1 settembre ore 21.30 concerto dei Botte di Cool: due fra i più conosciuti jazzisti italiani, il baritonista Dario Cecchini ed il trombettista Fabio Morgera, danno vita a un quartetto che ripresenta i classici del CoolJazz nella loro versione originale. Coadiuvati dall’eccellente ritmica formata dal bassista Guido Zorn e dal batterista Alessandro Fabbri, i due fiatisti esaltano le loro qualità di strumentisti e arrangiatori già dimostrate con le loro rispettive formazioni, Funk Off e Natural Revolution Orchestra, e che qui ridanno linfa vitale ad un tipo di musica che spopolò durante gli anni Cinquanta e che univa il mondo della musica afro-americana a quello della musica classica europea: il Cool Jazz. Suoneranno brani presi dalla storica incisione di Birth of the Cool di Miles Davis, del quartetto di Gerry Mulligan e Chet Baker, Oliver Nelson, Lennie Tristano e altri ancora.

Domenica 2 settembre dalle 21 La Milonga del Fiorino. Serata a cura di Tango Florido.

Lunedì 3 settembre - video arte

Martedì 4 settembre ore 21.30 - Crofani con le ali

Mercoledì 5 settembre ore 21.30 Simone Alessandrini presenta “Storyellers”: è l’album d’esordio del giovane sassofonista e compositore Simone Alessandrini, uscito per l’etichetta Parco della Musica Records il 17 novembre 2017, che ha subito svegliato l’attenzione della critica specializzata.

Giovedì 6 settembre ore 21.30 concerto dei Bassamusica, ovvero il fisarmonicista Pasquale Rimolo e la cantante, chitarrista e percussionista Arianna Romanella. Tamburi a cornice e fisarmonica, legno e sonagli, ance e pelli. Colori, odori, passioni, illusioni scorrono lungo il connubio spontaneo creato dal cammino ordinato delle note e dai colpi infilati con maestria. L’armonia e l’intesa affiorano spontanee, prepotenti, prendendo per mano chiunque si lasci catturare dall’energia della musica.

Venerdì 7 musiche e danze popolari con Italica. Francesco Cofone: voce & chitarra; Egidio De Lorenzo: chitarra; Antonio Mereu: basso el.; Piero Masi: batteria; Ivan Maraia: fisarmonica; Angela Benestà e Rosy Polimeni; voce & danze.

Sabato 8 settembre ore 21.30 concerto: The Lads. Un Acoustic Power Quartet con repertorio Rock, Beat, Blues and Pop.

Domenica 9 settembre dalle 21 La Milonga del Fiorino. Serata a cura di Tango Florido.