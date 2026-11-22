Ph Alessandro Rella

Doppio appuntamento a Firenze per “Fiorella canta Fabrizio e Ivano - Anime Salve” il progetto live con cui Fiorella Mannoia dà voce ai brani più amati di Fabrizio De André e Ivano Fossati.

Dopo lo straordinario debutto all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova e un’estate ricca di appuntamenti, il viaggio potente e intenso tra i brani di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre approda al Teatro Verdi di Firenze, per poi proseguire nei maggiori teatri italiani anche nella primavera del 2027.

Un tributo a “Anime Salve”, 30 anni dopoLo spettacolo nasce per celebrare i 30 anni di “Anime Salve”, pietra miliare della musica italiana e ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e pubblicato nel 1996.

Un racconto musicale in grado di parlare a generazioni diverse e restituire tutta l’attualità di canzoni capaci di intrecciare poesia, libertà e umanità. Un tributo a un patrimonio artistico e culturale senza tempo, diventato ora anche un album dal titolo “Anime Salve” (Oyà/Columbia Records/Sony Music), in uscita il 27 novembre.

La scalettaIn scaletta alcuni dei momenti più indimenticabili del disco, insignito della Targa Tenco, come “Khorakhanè” e “Smisurata preghiera”, accanto ai grandi successi già profondamente legati al cuore di Fiorella, fino a nuove interpretazioni di capolavori dei due cantautori, tra cui “La guerra di Piero”, “Il pescatore” e “C’è tempo”, che continuano a risuonare ed emozionare nella memoria collettiva.

Le parole di Fiorella

“Con questo tour navigo in un mare conosciuto e sicuro – spiega Fiorella Mannoia -. Di Fabrizio ho cantato tanto e, come dico sempre, mi ha cambiato la vita: sono oggi quella che sono grazie alle sue canzoni. Quando l’ho sentito per la prima volta cantare è stata una folgorazione: ero adolescente e ascoltavo le storie che parlavano di drogati, guerra, prostitute e diseredati. Nessuno me ne aveva parlato prima. Quella voce autorevole, con ogni parola che entrava nell’anima come un macigno, mi ha folgorata. Era come se qualcuno avesse aperto la porta sull’altra faccia della luna.

Ivano è arrivato dopo, temporalmente parlando. È più musicista, le sue canzoni sono più articolate musicalmente e la sua scrittura ha segnato la mia storia musicale: ho collaborato con lui e collaboro ancora, anche se negli ultimi anni meno, per il suo ritiro inatteso. È famiglia, fa parte di me e della mia storia artistica”.

Biglietti - posti numerati:

- Primo settore: 89 euro

- Secondo settore: 85 euro

- Terzo settore: 79 euro

- Quarto settore: 69 euro

- Quinto settore: 59 euro

- Visione ridotta: 49 euro

Prevendite: Box Office Toscana (boxofficetoscana.it – tel. 055.210804), TicketOne (ticketone.it – tel. 892.101), http://teatroverdifirenze.it e http://teatroverdifirenze.it