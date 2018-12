Film: "Se son Rose" di Leonardo Pieraccioni

SE SON ROSE di Leonardo Pieraccioni - Backstage del film

L'anteprima il 29 novembre al Cinema Uci di Campi Bisenzio. L’attore saluterà gli spettatori presenti in sala per la proiezione della sua nuova commedia, di cui è protagonista e regista. Con Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Mariasole Pollio e Antonia Truppo con Nunzia Schiano, Sergio Pierattini e con Gianluca Guidi

Giovedì 29 novembre negli spettacoli tra le 19:00 e le 21:00 all’UCI Luxe Campi Bisenzio Leonardo Pieraccioni, attore e regista del film, saluterà il pubblico presente in sala per la proiezione di Se Son Rose…, la commedia distribuita Medusa Film che racconta la storia di un giornalista scapolo e di sua figlia, decisa a vederlo sistemato a tutti costi. Oltre a Pieraccioni, il cast è composto da Elena Cucci, Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Antonia Truppo, Mariasole Pollio, Nunzia Schiano, Sergio Pierattini e Gianluca Guidi.

Il multisala scelto per questo evento è UCI Luxe Campi Bisenzio, dotato di 13 sale con poltrone di lusso reclinabili di ultima generazione disposte in modo tale che tra una fila e l’altra gli spettatori possano avere uno spazio per le gambe superiore di tre volte rispetto a quello esistente nelle normali sale cinematografiche. Tutte le poltrone sono dotate di tavolino a uso esclusivo dello spettatore, che ha la possibilità di vivere la sua esperienza cinematografica in una maniera ancora più personale. Con lo scopo di massimizzare la qualità delle proiezioni in termini di immagini e suoni, è stato studiato anche un miglior posizionamento dei proiettori e degli altoparlanti all’interno delle sale. UCI Luxe Campi Bisenzio è stato completamente rinnovato anche nell’area del foyer e nelle aree dedicate al bar, dove i clienti possono scegliere tra una vasta gamma di nuove opzioni di cibo e bevande, come popcorn aromatizzati, pizze alla pala e nuovi panini. È inoltre presente l’Oscar’s Bar che propone cocktail, aperitivi, vini di qualità e birre artigianali. Novità assoluta nel mondo del cinema è Coca Cola Freestyle, una macchina che attraverso un touchscreen e la tecnologia del microdosaggio dà la possibilità di scegliere fra più di 100 prodotti

Per partecipare alle proiezioni, è possibile acquistare i biglietti presso le casse di UCI Luxe Campi Bisenzio, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la file alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

TRAMA di SE SON ROSE…

Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle ex dal tuo cellulare: “Sono cambiato. Riproviamoci!”? È quello che accade a Leonardo Giustini, giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web. Sua figlia, stanca di vedere il padre campione di un’inarrestabile rincorsa al disimpegno, decide di mandare il fatale messaggino. E come zombie usciti dalle tombe dell’amore, alcune delle ex incredibilmente rispondono all’accorato appello e quella che era nata come l’innocua provocazione di un’adolescente si trasforma in una macchina del tempo. Per Leonardo, barricato nel fortino delle sue pigre certezze tra divano, involtini primavera e computer, sarà un emozionante e divertente viaggio nel passato e nel presente.