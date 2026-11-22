Proposta in un packaging inedito e caratterizzata da fragranze distintive, la collezione comprende candele profumate, tavolette di cera, decorazioni natalizie e Pot Pourri.

La CANDELA PROFUMATA NATALE racchiude l’essenza delle festività in una composizione calda e speziata, che unisce le note di arancia dolce, rosa, cannella e chiodi di garofano. Le preparazioni profumate per l’ambiente fanno parte della storia dell’Officina sin dall’epoca domenicana, quando le piante aromatiche coltivate nell’orto conventuale venivano impiegate sia per scopi medicinali sia per uso domestico.

Le TAVOLETTE DI CERA PROFUMATA riuniscono quattro diverse fragranze in un unico set regalo, invitando a scoprire le molteplici sfumature della collezione. Ogni tavoletta di cera solida è impreziosita da fiori o frutti essiccati e completata da un nastro, che permette di appenderla all’interno degli armadi o di riporla nei cassetti, diffondendo delicatamente la propria profumazione senza bisogno di calore o fiamme.

Il Ceramic Pot Pourri Ornament è una decorazione natalizia da appendere, realizzata e dipinta a mano da artigiani ceramisti di Montelupo Fiorentino, e arricchita da un motivo decorativo ispirato alla rosa selvatica o al biancospino. Pensata per contenere il Pot Pourri, ne diffonde delicatamente la fragranza attraverso piccole aperture.