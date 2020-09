'Felicità Metropolitane' parte da Ponte Vecchio

Firenze, via alla quarta edizione

Una rassegna di performance letterarie e musicali e talk show con autori e interpreti che daranno vita a un circuito nei comuni della Città Metropolitana per sottolineare l'intimo legame che lega cultura e felicità

Con il progetto 'Felicità metropolitane', giunto quest'anno alla quarta edizione, in collaborazione con la Città Metropolitana, la città di Firenze e l'emittente Controradio, l'Associazione culturale La Nottola di Minerva propone una rassegna di incontri sul tema della felicità, nei mesi di settembre e ottobre 2020.

La rassegna si rinnova con un itinerario coordinato di autori e artisti che hanno affrontato la tematica della felicità da diverse angolazioni, attraverso modalità in grado di creare un dialogo tra generazioni, un programma interdisciplinare e un presidio culturale per l'intera Città Metropolitana.

Lettura e informazione vanno di pari passo per raccontare la contemporaneità attraverso strumenti di promozione della lettura per sottolineare l'intimo legame tra cultura, educazione e felicità.

La quarta edizione fa tesoro delle esperienze precedenti per diffondere in modo capillare un progetto che coinvolge Centri Culturali, Fondazioni, Biblioteche del territorio, palazzi storici e luoghi aperti alla cittadinanza.



Il progetto si articola in tre momenti:

. Letture, performance e incontri nelle biblioteche e luoghi d'incontro in presenza e in streaming

. Format radiofonico Pillole di felicità

. Mostra a tema

Le location saranno le Biblioteche afferenti al Sistema SDIAF - le Biblioteche Comunali afferenti alla Rete documentaria locale REA.net - le Biblioteche lungo l'Arno e l'Elsa - Il Cortile di Michelozzo, Palazzo Medici Riccardi - Ponte Vecchio - Le Murate Caffè Letterario - Murate Art District (MAD) - la Fondazione Scienza e Tecnica

In ciascun incontro si presenteranno performance letterarie e musicali, talk show e reading, abbinati tra loro, con una formula innovativa che consentirà di partecipare sia con il pubblico presente, sia in streaming sui canali social.

Un percorso che, partendo dalla lettura e dalla sua interpretazione, attraverso novità editoriali, con autori e artisti, propone un nuovo immaginario anche come strumento di interpretazione e comprensione di una realtà in cambiamento.

L'Associazione persegue l'obiettivo del Patto regionale per la lettura, di cui è sottoscrittore, con progetti di promozione alla lettura, con una stretta correlazione tra cultura e informazione in luoghi deputati e non, quali Biblioteche e Centri Culturali, anche attraverso la valorizzazione di specifiche aree e luoghi del territorio metropolitano e l'organizzazione di eventi come ad esempio a Palazzo Medici Riccardi e in altre sedi istituzionali dell'area metropolitana.



'''Programma'''

''Settembre''

1- mercoledì 9 settembre alle ore 19.00 - Ponte Vecchio - Denata Ndreca, La ragazza del Ponte Vecchio, Edizioni Ensemble - Reading poetico e musicale - Talk Show intervengono: Davide Rondoni, Paolo Ciampi, Lorenzo Somigli, sonorizzazioni a cura di Gabriele Savarese.



2- giovedì 10 settembre alle ore 21.00 - Palazzo Medici Riccardi - Linda Messerklinger ANIMA_L - Performance letteraria musicale. Un progetto multimediale sul futuro dell'essere umano, sul benessere che nasce dal senso di comunione e interconnessione fra specie viventi sul Pianeta.

Interviene la sociologa dell'ambiente Elena Battaglini autrice di Flãneuse. Fenomelogia della territorialità, TLON. Con musica dal vivo di Luca Vicio Vicini dei Subsonica (basso).



3- giovedì 17 settembre alle ore 21.00 - Palazzo Medici Riccardi - Letizia Fuochi Felicità Metropolitane - Performance letteraria musicale- Retrospettiva tra saggezza antica e quotidiane perplessità: da Seneca a Fosco Maraini, da Ivano Fossati a Pablo Neruda, da Nazim Hikmet a Lucio Battisti. Voce e chitarra.



4- venerdì 25 settembre alle ore 18.00 - Murate Art District - MAD - Emanuela Canepa, Insegnami la tempesta, Einaudi e Sarah Savioli, Gli insospettabili, Feltrinelli - Reading di Federica Miniati - Talk Show con Stefano Miniati. Scrittrici a confronto Canepa torna a scandagliare i conflitti sotterranei che si annidano in ogni rapporto attraverso tre figure femminili indimenticabili. Savioli con la scrittura fresca e piena di brio propria della migliore tradizione della nostra commedia, dà vita a una delle investigatrici più insolite, divertenti e stralunate della commedia gialla nostrana.



5- mercoledì 30 settembre alle ore 18.00 - Murate Art District - MAD- Matteo Bussola, L'invenzione di noi due, Einaudi - Reading d'autore - Talk Show con Stefano Miniati. Un amore forte, sciupato, ambiguo, indispensabile. Come ogni relazione capace di cambiarci la vita.



''Ottobre''

6- giovedì 1 ottobre alle ore 18.00 - Biblioteca di San Casciano - Alessandro Raveggi, Grande karma. Vite di Carlo Coccioli, Bompiani / Reading di Sandro Lombardi - Talk Show con Raffaele Palumbo di Controradio. L'ultimo testo inedito e introvabile dell'altrettanto introvabile scrittore Carlo Coccioli.



7- venerdì 2 ottobre alle ore 18.00 - Biblioteca di Fiesole - Alessandro Bini, I Fracassati, Pagliai editore - Reading di Federica Miniati - Talk Show con Erica Breschi e Caterina Ceccuti - Sonorizzazioni dal vivo a cura di Alex Biagi. Un romanzo ironico, uno sguardo disincantato e senza filtri sul nostro complicato presente.



8- giovedì 8 ottobre alle ore 18.00 - La Vela "Margherita Hack" - Biblioteca Comunale Empoli - Giuseppe Culicchia, E finsero felici e contenti, Feltrinelli - Reading d'autore - Talk Show con Raffaele Palumbo di Controradio. Un dizionario delle nostre ipocrisie.



9- venerdì 9 ottobre alle ore 18.00 - Fondazione Scienza Tecnica - Nicola Perullo, Estetica ecologica: percepire saggio, vivere corrispondente, Mimesis 2020/ Reading di Gianluigi Tosto - Talk Show con Raffaele Palumbo di Controradio- In collaborazione con Arpat - Associazione regionale Produttori Apistici Toscani. La filosofia come esercizio della sensibilità e della meraviglia. A seguire inaugurazione della mostra a tema di Cinzia Leone Donne da Nobel e cibo per sorridere.



10- venerdì 16 ottobre alle ore 21.00 - Biblioteca Sesto Fiorentino - Diego De Silva, I valori che contano (avrei preferito non scoprirli), Einaudi - Reading letterario e musicale - Sonorizzazioni a cura di Michele Staino e Renato Cantini - Talk Show con Raffaele Palumbo di Controradio Torna l'avvocato d'insuccesso più amato dagli italiani, alle prese con una causa che sembra già pronto a perdere.



11- sabato 17 ottobre alle ore 18.00 - Biblioteca dell'Isolotto - Sandro Bonvissuto, La gioia fa parecchio rumore, Einaudi - Reading di Fulvio Cauteruccio - Talk Show con Stefano Miniati. Un romanzo tempestoso che obbedisce ad una sola regola: dire la vita con tutta l'energia che ci si ritrova addosso.



12- venerdì 23 ottobre alle ore 18.00 - Biblioteca di Calenzano - Alice Cappagli, Ricordati di Bach, Einaudi - Reading di Federica Miniati - Talk Show con Ilaria Guidantoni - Sonorizzazioni dal vivo a cura di Alice Cappagli (Violoncello). Esistono passioni così potenti da cambiarti la vita. Per Cecilia la musica è l'unico modo di vivere che conosce.



13- giovedì 29 ottobre alle ore 18.00 - Teatro delle Arti di Lastra a Signa - Letizia Fuochi Felicità Metropolitane - Performance letteraria musicale - Retrospettiva tra saggezza antica e quotidiane perplessità: da Seneca a Fosco Maraini, da Ivano Fossati a Pablo Neruda, da Nazim Hikmet a Lucio Battisti. Voce e chitarra.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Gli eventi saranno registrati e pubblicati sul canale YouTube della 'Nottola di Minerva'

www.lanottoladiminerva.it