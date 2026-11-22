Con due appuntamenti in programma a Firenze e Fiesole, il dibattito politico torna a interrogarsi sulle radici e sulle prospettive della storia della sinistra, muovendosi lungo un doppio binario: da un lato l'esigenza strategica di formulare un'alternativa di governo al presente, dall'altro il dovere morale di riannodare i fili della memoria collettiva del Novecento. Attraverso la presentazione delle ultime fatiche editoriali di Alessandro De Angelis e Massimo D'Alema, accompagnate dal confronto tra autorevoli esponenti delle istituzioni e della cultura politica, le due giornate offriranno un'occasione privilegiata per analizzare la crisi della democrazia contemporanea, ridefinire le categorie concettuali del progressismo e riaffermare l'impegno civile come responsabilità collettiva.

Il primo tassello di questo percorso conoscitivo affronta senza infingimenti i nodi teorici e la crisi d'identità che la sinistra contemporanea deve superare per riallacciare un dialogo profondo con la società reale.

Data e ora: Sabato 14 novembre, ore 17:00.

Sabato 14 novembre, ore 17:00. Luogo: Giunti Odeon (Piazza Strozzi, Firenze).

Giunti Odeon (Piazza Strozzi, Firenze). I Protagonisti: Presentazione del saggio alla presenza dell'autore Alessandro De Angelis (vicedirettore de La Stampa, opinionista televisivo su La7 e direttore del master in Giornalismo e comunicazione multimediale alla Luiss). L'autore sarà protagonista di un confronto diretto con Dario Nardella. La moderazione del dibattito è affidata alla giornalista Claudia Fusani.

Il saggio di Alessandro De Angelis, intitolato "Servire al popolo. La sfida della sinistra oltre il NO a Meloni" (edito da Solferino e con la prefazione di Maurizio de Giovanni), muove dalla constatazione che il mero perimetro dell'opposizione e della protesta non sia più sufficiente a costruire un'alternativa egemone. In un cambio d'epoca drammaticamente segnato dai conflitti bellici, dal ritorno delle grandi potenze, dalle mutazioni della globalizzazione e dalla fragilità delle tenute democratiche, figure come Giorgia Meloni e Donald Trump si configurano come il sintomo — e non la causa primaria — di un solco profondo interrottosi tra le istituzioni repubblicane e i cittadini.

Il testo evidenzia come il discorso populista trovi linfa vitale nelle insicurezze quotidiane della popolazione, intercettando la paura di perdere il lavoro, il benessere materiale e la stabilità delle proprie certezze. A fronte di risposte identitarie che promettono protezione innalzando muri e additando nemici, la sinistra è chiamata a una svolta radicale:

Prendere sul serio le paure concrete delle persone, fornendo soluzioni di governo capaci di ricomporre la frattura tra la domanda di sicurezza e la tutela delle libertà individuali e sociali.

delle persone, fornendo soluzioni di governo capaci di ricomporre la frattura tra la domanda di sicurezza e la tutela delle libertà individuali e sociali. Riscatta e restituire una semantica autenticamente progressista a concetti chiave quali «popolo» , «nazione» e «sovranità» , troppo lungo abbandonati alla destra.

, e , troppo lungo abbandonati alla destra. Uscire dalle secche della polemica contingente per tornare a pensare il futuro, collocando i bisogni effettivi della comunità al centro di un grande progetto collettivo.

Se l'incontro con De Angelis proietta lo sguardo sulle sfide dell'avvenire, la tappa fiesolana dimostra come non possa darsi visione strategica per il futuro senza un radicato ed elaborato senso della storia. Il passaggio dal dibattito sulle risposte al populismo contemporaneo alla rievocazione delle radici del Pci si traduce in un'intera giornata promossa in collaborazione con l'Associazione Enrico Berlinguer - Comitato Toscano.

Data generale: Mercoledì 2 dicembre.

Mercoledì 2 dicembre. Luogo: Teatro di Fiesole (Largo Piero Farulli, 1 - Fiesole, Firenze).

Il programma della giornata si articola in due momenti distinti e complementari:

Ore 17:00 – "Ciao Meme" (Omaggio a Manuele Auzzi): Significato e testimonianze: A vent'anni dalla scomparsa, si terrà la commemorazione di Manuele "Meme" Auzzi, già sindaco di Incisa Valdarno, storico segretario provinciale e dirigente dei Democratici di Sinistra a Firenze e dell'Unione Metropolitana. L'evento intende celebrare una figura ricordata per la straordinaria onestà, la passione civile e la schiettezza che ne hanno distinto l'azione pubblica. Interventi: Massimo D'Alema, Leonardo Domenici, Gino Salica, insieme ai familiari, agli amici e ai compagni di partito. L'omaggio si avvarrà della partecipazione del Sindaco di Fiesole, Cristina Scaletti, che richiamerà il valore morale di un amministratore capace di concepire la politica essenzialmente come servizio disinteressato e responsabilità verso gli altri.

Ore 18:00 – Presentazione del libro "Eravamo comunisti": Il dibattito: Presentazione e discussione del saggio storico-autobiografico di Massimo D'Alema (edito da Feltrinelli). L'autore dialogherà con Nicola Fratoianni (segretario di Sinistra Italiana) e Sara Funaro (sindaca di Firenze). Introduzione e saluti: Apertura affidata a Michele Ventura (presidente dell'Associazione Enrico Berlinguer - Comitato Toscano) e saluti istituzionali a cura del Sindaco di Fiesole, Cristina Scaletti.



"Eravamo comunisti" ripercorre la vicenda irripetibile di una generazione per la quale la militanza ha rappresentato un'intensa scelta di vita e un destino collettivo. D'Alema intreccia il ricordo personale con la grande storia del Pci e della Repubblica, partendo dalle radici dell'autore, nato dentro una famiglia comunista prima ancora che dentro un partito: il padre Giuseppe, partigiano e dirigente comunista, e la madre Fabiola, cresciuta nella Roma antifascista.

Il libro ricostruisce l'antropologia e la sociologia di quel mondo attraverso i suoi luoghi simbolici e comunitari: Botteghe Oscure, le case del popolo, i Pionieri, le sezioni, i congressi e le grandi lotte operaie. Più che un memoir, il saggio si configura come l'affresco di un'epoca in cui il comunismo italiano fu un'appartenenza vissuta, un codice culturale e un'educazione civile. Il racconto attraversa le tappe cruciali della vicenda nazionale:

Dall'infanzia romana al trasferimento a Genova nelle drammatiche giornate delle proteste contro il governo Tambroni ; dalla formazione politica e dall'antifascismo al Sessantotto pisano, fino alla rottura segnata dalla Primavera di Praga e alle tensioni tra movimento e partito.

; dalla formazione politica e dall'antifascismo al Sessantotto pisano, fino alla rottura segnata dalla Primavera di Praga e alle tensioni tra movimento e partito. Dalla militanza nella Fgci agli anni più bui della storia repubblicana: il contrasto al terrorismo, la stagione del compromesso storico, il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, fino al declino della solidarietà nazionale.

L'analisi lucida e priva di agiografia di protagonisti di primissimo piano del Novecento politico — Togliatti, Longo, Amendola, Berlinguer, Ingrao, Napolitano, Rossanda, Pajetta e Occhetto — restituendo la dimensione umana, il travaglio e il peso delle scelte, delle divisioni, delle sbornie ideologiche e degli errori compiuti.

Data e Ora Luogo Libro / Tema Ospiti principali Modalità di ingresso Sabato 14 novembre Ore 17:00 Giunti Odeon Piazza Strozzi, Firenze Presentazione del saggio "Servire al popolo. La sfida della sinistra oltre il NO a Meloni" (Solferino) Alessandro De Angelis (Autore), Dario Nardella, Claudia Fusani (Moderatrice) Ingresso libero / Accesso secondo modalità della sede Mercoledì 2 dicembre Ore 17:00 Teatro di Fiesole Largo Piero Farulli 1, Fiesole (FI) "Ciao Meme" – Ricordo di Manuele Auzzi a 20 anni dalla scomparsa Massimo D'Alema, Leonardo Domenici, Gino Salica, Cristina Scaletti, familiari e compagni Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su teatrodifiesole.it Mercoledì 2 dicembre Ore 18:00 Teatro di Fiesole Largo Piero Farulli 1, Fiesole (FI) Presentazione del libro "Eravamo comunisti" (Feltrinelli) Massimo D'Alema (Autore), Nicola Fratoianni, Sara Funaro, Michele Ventura, Cristina Scaletti Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su teatrodifiesole.it

Gli appuntamenti di Firenze e Fiesole compongono un mosaico di straordinario valore critico per chiunque intenda comprendere le coordinate storiche e le prospettive future della cultura progressista in Italia. Ripercorrere l'esperienza del PCI e interrogarsi contemporaneamente sulla natura dei populismi odierni non costituisce un esercizio di mera nostalgia accademica, ma un atto di consapevolezza democratica. Come evidenziato dal Sindaco di Fiesole Cristina Scaletti, rievocare testimonianze umane come quella di Manuele Auzzi e riconsiderare le stagioni decisive del Paese significa riaffermare l'etica della politica nella sua accezione più alta: un esercizio improntato alla passione civile, alla coerenza e all'onestà, fondato sul valore insostituibile del servizio alla comunità e sulla responsabilità rigorosa verso gli altri.