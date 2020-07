Ennio Morricone: tre serate di musica in suo ricordo a Palazzo Medici Riccardi

Le grandi colonne sonore interpretate dall'Orchestra da Camera Fiorentina martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio. Un anno fa il suo ultimo concerto in Toscana al Summer Festival di Lucca

E' morto nella notte in una clinica romana Ennio Morricone. Aveva 92 anni. Il compositore Premio Oscar era caduto e si era rotto il femore, un incidente che gli è stato fatale. "Io, Ennio Morricone, sono morto". Si apre così il necrologio che il compositore ha scritto e che il legale Giorgio Assumma ha letto ai cronisti. "Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati sempre vicini e anche a quelli un po' lontani, che saluto con grande affetto".

L'Orchestra da Camera Fiorentina dedica a Ennio Morricone le tre serate Musica dal Grande Schermo, in programma da martedì 7 a giovedì 9 luglio nel cortile di Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana di Firenze. Al centro dei concerti saranno proprio alcune delle più amate colonne sonore di Morricone: da "C'era una volta in America" a "Nuovo Cinema Paradiso", da "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto" a "Il pianista sull'oceano". Completano il programma altre note musiche da film di Nicola Piovani e Nino Rota. I biglietti - 20/15 euro - sono disponibili nei punti Box Office Toscana e, nei giorni dei concerti, a Palazzo Medici Riccardi dalle ore 10,30. In alternativa si possono acquistare online su www.ticketone.it. Sono previste riduzioni per studenti (muniti di tesserino), over 65 (muniti di documento), titolari della "Firenze Card" del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze.

"Musica dal grande schermo" è una cavalcata attraverso celebri partiture che Nicola Piovani (vincitore del premio Oscar per la miglior colonna sonora), Ennio Morricone e Nino Rota hanno regalato al cinema. Sul podio dell'Orchestra da Camera Fiorentina sale il maestro Giuseppe Lanzetta (che cura anche gli arrangiamenti), solisti Fernando Ramsés Peña Díaz al pianoforte e Raffaele Chieli alla tromba.

Pianista, compositore e arrangiatore, Fernando Ramsés Peña Díaz si è diplomato in pianoforte classico con il massimo dei voti all'Università di Colima in Messico ed è a un passo dalla laurea in pianoforte jazz al conservatorio Santa Cecilia di Roma. La sua carriera, iniziata in tenera età, è costellata di premi e riconoscimenti. Vanta numerose esperienze internazionali e le sue musiche sono eseguite in Stati Uniti, Italia, Finlandia e Messico.

Non è da meno il curriculum di Raffaele Chieli: allievo di Marco Pierobon, ha suonato, tra gli altri, con la Southbank Sinfonia di Londra, con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con l'Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi. Prima tromba dell'Orchestra da Camera Fiorentina, svolge attività concertistica in Italia e all'estero.

Tutti i concerti dell'Orchestra da Camera Fiorentina si svolgono nel pieno rispetto delle misure di sicurezza per l'emergenza Coronavirus. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell'Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 - 3391632869. La 40^ stagione dell'Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Intesa Sanpaolo e Leggiero Real Estate.

'''Programma martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio 2020'''

N. Piovani La vita è bella

E. Morricone Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

C'era una volta in America

Nuovo Cinema Paradiso

Gabriel's oboe

Il pianista sull'oceano

L. Bacalov Il Postino

N. Rota Ballabili da Il Gattopardo e Il Padrino

Omaggio a Federico Fellini (Lo sceicco bianco, Amarcord, La Srada, 8 e ½)

E. Morricone Western Suite

In omaggio a Ennio Morricone, scomparso all’età di 91 anni, in tutte le partite della Serie A TIM che si svolgeranno da domani a giovedì saranno le note di “C’era una volta in America (Deborah’s Theme)” ad accompagnare in campo i calciatori e gli ufficiali di gara. Il brano, colonna sonora del film omonimo del 1984 ed uno dei più grandi successi del Maestro, sarà diffuso in tutti gli stadi che ospiteranno le gare della trentunesima giornata dal momento in cui gli ufficiali di gara faranno il loro ingresso in campo fino al termine dell’allineamento, sostituendo quindi l’Inno Ufficiale della Lega Serie A che non sarà trasmesso.