Empoli: sui banchi del ‘Mercatale’ la bontà dell’agricoltura toscana

Sabato 11 luglio dalle 8 alle 13

EMPOLI – Un nuovo appuntamento con l’agricoltura di filiera corta, espressione del territorio toscano in bella mostra sui banchi del Mercatale in Empoli, in Via Bisarnella, area che si sta dimostrando sempre più vincente perché accessibile a tutti, sabato 11 luglio 2020, dalle 8 alle 13.

Le aziende agricole locali esporranno i loro prodotti genuini, di qualità e stagionalità.

CHI SONO LE AZIENDE AGRICOLE - I Seminanti con pasta di filiera toscana farine e sott'oli; il Colle Fiorentino con ortaggi di stagione da Montespertoli; i Formaggi di Maria con formaggi a latte crudo, una vera prelibatezza, da Volterra; il pane di grani antichi del Forno Romolino da Lastra a Signa; le verdure e il cipollotto fresco dell'azienda agricola di Luigina da Certaldo; i salumi di filiera toscana di Marco Macelleria da Castelfiorentino; l'azienda agricola delle fave e verdure di stagione di Andrea, che porterà anche marmellate e uova fresche. Infine e non per ultimo, il Firenzani con lo zafferano di Castelfiorentino.