Drink & Run: il 3 luglio torna l’aperitivo sportivo a tutta birra tra le vie di Firenze

La corsa organizzata dall’ASD Italian Sport Lab che coniugherà bere responsabile e spirito del puro divertimento con una terza edizione aperta a tutti

Il tramonto, 8 km di corsa nei luoghi più suggestivi di Firenze e tanta birra ghiacciata per combattere il caldo e reintegrare le energie. Questi gli ingredienti di Drink & Run, la corsa goliardica organizzata dall’ASD Italian Sport Lab che martedì 3 luglio coniugherà bere responsabile e sport nello spirito del puro divertimento con una terza edizione aperta a tutti, dai 18 anni di età.

Indossata la maglia ufficiale, alle ore 20, i runner fiorentini partiranno da Lungarno del Tempio alla volta degli scenari più belli della città, da piazzale Michelangelo ai lungarni, da piazza della Signoria a piazza Santa Croce, fino a Ponte Vecchio e Palazzo Pitti. Lungo il percorso ben 4 ristori rigorosamente a base di birra.

La serata continuerà poi con relax, musica e gli street food convenzionati (10% di sconto) per tutti i gusti di La Toraia (hamburger di chianina e birra artigianale) Pescepane (pesce e fritto di mare), Phil (carne affumicata) e Panino Tondo (panini per tutti anche vegani). Su www.drinkandrun.it le informazioni e le modalità di iscrizione all’evento, possibile anche sul posto.

“Con Drink & Run - dichiara Francesco Giovannetti di Italian Sport Lab - vogliamo spingere quante più persone a scendere in strada e correre in compagnia senza alcuna competizione, per la sola voglia di stare insieme facendo attività sportiva e godendo dei fantastici panorami al tramonto che la nostra città sa offrirci. E per affrontare 8 km quale migliore motivazione di birra fresca ai ristori?”

L’ASD Italian Sport Lab sarà impegnata poi il 13 e 14 ottobre con l’appuntamento più atteso della stagione, Inferno Mud, la diabolica corsa a ostacoli che si svolgerà a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, tra fango e sorrisi. I percorsi di 11 km e 3 km, tra vigneti, boschi di campagna e colline, saranno questa volta disseminati di ostacoli naturali e artificiali dai nomi infernali di ispirazione dantesca. Per informazioni e iscrizioni www.infernorun.it